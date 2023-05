Kaiserslautern – In der aktuellen Stadtradelnkampagne der Stadt Kaiserslautern zeichnet sich trotz eher durchwachsener Wetterverhältnisse erneut ein Rekordergebnis ab.

Kurz vor der Halbzeit wurden schon über 105.000 Kilometer erradelt und damit mehr als zur gleichen Zeit im bisherigen Rekordjahr 2022.

Die breite Unterstützung in der Bevölkerung zeigt sich auch an der Zahl der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 1.200 Aktive, die bereits Kilometer eingetragen haben, zeigen deutlich, dass das Radfahren einerseits und das Stadtradeln andererseits in Kaiserslautern einen wachsenden Stellenwert einnehmen. Insgesamt angemeldet haben sich schon über 1.500 Bürgerinnen und Bürger. Anmeldungen können noch bis zum Ende des Aktionszeitraums am 23. Mai vorgenommen werden.

Beim integrierten Wettbewerb Schulradeln sind die Kaiserslauterer Schulen wieder sehr engagiert dabei: Mit aktuell 422 aktiven Teilnehmenden und bereits über 30.000 erradelten Kilometern trägt die junge Generation erheblich zum Erfolg der Aktion bei.