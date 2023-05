Unfall mit verletzter Person beim Abbiegen

Speyer (ots) – Am 10.05.2023 um 06:52 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW die Landauer Straße in Richtung Römerberg. Gleichzeitig befuhr eine 70-jährige Frau die Landauer Straße in entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung zur Auffahrt der B39 beabsichtigte der 35-Jährige nach links auf die Auffahrt B39 abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende 70-Jährige.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 70-Jährige klagte über Schmerzen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro

Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots) – Am Dienstag zwischen 08:30-14 Uhr, führten Polizeikräfte an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge kontrolliert.

Eine Kontrollstelle erfolgt in der Auestraße von 08:45-10:30 Uhr eine in der Landwehrstraße von 12:45-14 Uhr. Es wurden insgesamt folgende Verstöße festgestellt: 7x Sicherheitsgurt nicht angelegt 12x Handyverstöße 6x nicht mitgeführte Dokumente 7x Mängelbericht 6x Fahrradkontrolle mit 2x Verstoß Fahrtrichtung.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 09.05.2023, 17:30 Uhr bis 10.05.2023, 08:55 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Gilgenstraße einzubrechen. Sie scheiterten an zwei Fenstern und einer Tür und gelangten nicht in das Gebäude. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich an der Gilgenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Schulwegüberwachung Salierschule

Speyer (ots) – Beamte der Polizei in Speyer führten am Mittwoche in der Zeit 07:15-08:05 Uhr 17 Verkehrskontrollen im Rahmen der Schulwegüberwachung im Bereich der Salierschule durch. Hierbei konnten folgende Verstöße festgestellt und verwarnt werden: 2 x Gurtverstoß 2 x Fahrzeugschein nicht mitgeführt 2 x Hauptuntersuchung abgelaufen 2 x Warndreieck+ 1 x Warnweste nicht mitgeführt 2 x Führerschein nicht mitgeführt

Außerdem konnten mehrere junge Fahrradfahrer hinsichtlich Empfehlung eines Helmes sensibilisiert werden. Hierbei waren mehrere Schüler mit „Helm am Fahrradlenker“ hängend unterwegs.

Ein Fahrradfahrer wurde zudem verwarnt und sensibilisiert, da er ein Kleinkind verbotswidrig auf dem Gepäckträger beförderte.