Mit dem Pkw auf Fußgängerweg festgefahren

Edenkoben (ots) – Am Mittag des 11.05.2023 gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Ahrweiler, aufgrund mangelnder Ortskenntnisse den von der Privatstraße abgehenden und als solchen ausgewiesenen Fußgängerweg. Bei Befahren hatte der Pkw-Fahrer die angebrachten Verkehrszeichen offensichtlich übersehen und fuhr sich mit seinem Pkw fest.

Da sich der Pkw-Fahrer nicht selbst aus der misslichen Lage befreien konnte, wurde die hiesige Dienststelle durch Anwohner verständigt. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Pkw aus der Engstelle manövriert werden. Ein Fremdschaden konnte nicht festgestellt werden, jedoch entstanden erhebliche Schrammen am Pkw.

Körperverletzung beim Fußballkreisfinale

Gommersheim (ots) – Beim Fußballkreisfinalspiel Rhein-Mittelhaardt in der Begegnung zwischen den Kickers Neuhofen und dem FV Berghausen wurde am Mittwoch 10.05.2023 gegen 21 Uhr, die Polizei hinzugerufen, weil ein 54-jähriger Zuschauer einem 28-jährigen Fußballspieler aus Neuhofen, der des Platzes verwiesen wurde, einen Kopfstoß gab. Hierbei erlitt der Spieler eine Nasenbeinfraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch bevor die Polizei eintraf, hatte sich der 54-Jährige aus dem Staub gemacht. Die Polizei konnten den Mann aus Römerberg ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Partie endete mit insgesamt fünf roten Karten 7:8 im Elfmeterschießen für den FV Berghausen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.