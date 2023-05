Unbekannte entwenden 400 Kilo Kupferkabel

Frankfurt am Main (ots) – Von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG im Bereich

des Bahnhofes Frankfurt-Niederrad haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum

Mittwoch insgesamt 400 Kilogramm Kupferkabel entwendet. Mitarbeiter der Baufirma

hatten den Verlust am Mittwochmorgen festgestellt und die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main informiert. Am Tatort konnten noch

Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Täter

hatten das Kabel offenbar in handliche Teile geschnitten und dann mit einem

größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau

beziffert werden, dürfte sich aber im vier- bis fünfstelligen Bereich bewegen.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die

im Bereich Niederrad Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu dem

Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145

1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots) – (fue) Auf der Miquelallee, am Ende der BAB 66, sollte am

Mittwoch, den 10. Mai 2023, gegen 12.20 Uhr, der Fahrer eines in Richtung

Adickesallee fahrenden Peugeot 208 kontrolliert werden.

Der Fahrer des Peugeot fuhr jedoch an der Standkontrolle vorbei und ignorierte

alle Anhaltezeichen. Er bog nach rechts in die Hansaallee und fuhr zunächst in

Richtung Innenstadt. Plötzlich wendete er jedoch seinen Pkw und fuhr wieder

zurück in Richtung Miquelallee. Noch vor der Kreuzung zur Miquelallee überholte

er noch mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Taxi der Marke Mercedes, welches er

dabei touchierte. An dem Taxi entstand Sachschaden, die Insassen blieben

unverletzt. Nachdem der Peugeot die Kreuzung überquert hatte, setzte sein Fahrer

die Flucht über die Hansaallee in Richtung der Platenstraße fort. Etwa in Höhe

der Hausnummer 117 wollte er erneut sein Fahrzeug wenden und kollidierte dabei

mit einem ihn verfolgenden Funkstreifenwagen. Der zweite eingesetzte

Funkstreifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Peugeot

auf.

Bei dem Fahrer des Peugeot handelt es sich um einen 20-jährigen Mann. Mit in

seinem Fahrzeug befand sich noch ein 19-jähriger Beifahrer. Bislang ist unklar,

was den 20-Jährigen zur Flucht und zu solch waghalsigen Fahrmanövern

veranlasste.

Bei dem Unfall wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Mai 2023: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Mai 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Mai 2023: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Mai 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (10. Mai 2023) entwendete ein Mann das

Mobiltelefon einer Frau. Der Täter konnte gefasst werden.

Gegen 19.25 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Mann, einer 22-jährigen Frau das

Mobiltelefon der Marke „IPhone“ aus der Jackentasche nahm. Die Geschädigte

bemerkte den Verlust des Handys nicht. Die Tat konnte von Zivilfahndern

beobachtet werden, die den Tatverdächtigen festnahmen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 18-jährige

Langfinger keinen festen Wohnsitz hat. Er wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums gebracht und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub und Erpressung

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochvormittag (10. Mai 2023) kam es im

Bahnhofsviertel zu einem Raub mit anschließender Erpressung. Der mutmaßliche

Täter wurde festgenommen.

Gegen 11.00 Uhr raubte der 43-jährige Tatverdächtige in einem Hotel in der

Moselstraße unter Vorhalt eines Messer dem Geschädigten die Geldbörse sowie das

Mobiltelefon. Im Anschluss bot er dem 29-Jährigen an, das Mobiltelefon gegen

Zahlung von Geld wieder auszuhändigen. Der Geschädigte verließ das Hotel und

wandte sich an die Polizei. Bei einer gemeinsamen Fahrt im Streifenwagen durch

das Bahnhofsviertel identifizierte der Geschädigte den Tatverdächtigen.

Die Polizisten nahmen den wohnsitzlosen, polizeibekannten Mann fest; er wird

heute dem Haftrichter vorgeführt. Das Raubgut konnte nicht mehr aufgefunden

werden.

Sechs Monate Haft für Drogendelikt, Urlaubskasse einer Steuersünderin erheblich gekürzt, 1.000 Euro wegen Leistungserschleichung: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Für sechs Monate hinter Gitter wanderte am 10. Mai ein 29-jähriger Deutscher. Bundespolizisten verhafteten den Mann bei der Einreisekontrolle aus Sri Lanka. Die Staatsanwaltschaft München suchte mit Haftbefehl nach dem Mann, gegen den das Amtsgericht München wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz vor rund einem Jahr Strafbefehl erlassen hatte. Die Geldstrafe in Höhe von 2.685 Euro sowie eine Geldbuße über 500 Euro war der 29-Jährige bislang schuldig geblieben. Zudem schuldete er der Gerichtskasse noch 200 Euro Ordnungsgeld aus einem anderen Verfahren. Da er bei seiner Festnahme die offenen Beträge nicht begleichen konnte, muss der Mann nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Monaten verbüßen. Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Um 3.320 Euro reduzierte sich die Urlaubskasse einer 46-jährigen Deutschen. Bundespolizisten nahmen die Frau bei der Ausreisekontrolle nach Sansibar fest. Wegen Steuerhinterziehung in sieben Fällen hatte das Amtsgericht Hildesheim bereits 2019 einen Strafbefehl über insgesamt 5.200 Euro gegen die Frau erlassen. Hieraus waren noch 3.320 Euro offen, sodass der Frau nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 166 Tagen drohte. Ihr Sohn zahlte den Betrag bei einer Polizeidienststelle in Peine ein, sodass die Frau ihre Reise fortsetzen konnte.

100 Tage Haft drohten zudem einem 37-jährigen Algerier, den Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle nach Algier festnahmen. Wegen Erschleichens von Leistungen suchte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit Haftbefehl nach dem Mann, der vom dortigen Amtsgericht im September 2018 zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.200 Euro verurteilt worden war. Die noch offene Reststrafe in Höhe von 1.000 Euro konnte er auf der Wache bezahlen, sodass auch er seine Reise antreten konnte.