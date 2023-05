Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: falscher Kripo-Beamter „Herr Steinbach“ bringt Senioren um Vermögen

Falsche Polizeibeamte brachten im Zeitraum mehrerer Wochen einen Senioren in Büdingen um große Teile seines Vermögens.

Wie die Polizei am Mittwoch (10.05.) erfuhr, war der 81-Jährige erstmals bereits am Sonntag, 23.04. gegen 17 Uhr von einer Person angerufen worden, die sich als „Herr Steinbach“ von der Kripo in Frankfurt vorstellte. Dieser habe Kenntnis darüber, dass zwei Einbrecher in den nächsten Tagen plane, bei dem Geschädigten einzusteigen. Sicherheitshalber solle dieser das daheim aufbewahrte Bargeld sowie seine Bankkarte in einer Mülltonne nahe seines Hauses deponieren, was er auch tat.

Am nächsten Tag meldete sich „Herr Steinbach“ erneut, um mitzuteilen, dass es der „Kripo“ gelungen sei, die beiden Kriminellen festzunehmen. Allerdings seien diese Mitglieder einer großen Einbrecherbande, die sich von einem derartigen Rückschlag nicht von ihrem Vorhaben abbringen ließe. Diese seien in den Besitz der Kontodaten des Geschädigten gelangt. Daher solle er sein Guthaben dringend in Gold auszahlen lassen und mit nachhause nehmen.

In den nächsten Tagen bestand immer wieder telefonischer Kontakt zu „Herrn Steinbach“, der ihn schließlich am Donnerstag letzter Woche (04.05.) überzeugte, Goldbarren im Wert eines hohen, fünfstelligen Eurobetrages gegen 17 Uhr in einem Busch am Parkhaus in der Straße „Am Schlag“ zu deponieren.

Erst als der Geschädigte am Mittwoch (10.05.) Besuch von einer Bekannten bekam, die ihm einen Informationsflyer über verschiedene Betrugsdelikte mitbrachte wurde ihm letztlich bewusst, dass auch er offenbar Opfer einer derartigen Tat geworden war.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Am kommenden Samstag, 13.05.2023 findet in Büdingen der erste Präventionstag für alle ab 65 Jahren in der Willi-Zinnkann-Halle statt. Teil des Programms sind unter anderem Vorträge zu aktuellen Betrugsmaschen wie den Enkeltrick, den Anruf falscher Polizeibeamter sowie andere Arten des Schockanrufes. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5501472 abrufbar.