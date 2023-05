Gladenbach: Rechte Parolen geritzt

In einer Jungentoilette der Schule in der Ringstraße ritzten unbekannte Personen in zwei Spiegel eine rechte Parole und ein Hakenkreuz hinein. Zum einen entstand dadurch ein etwa 150 Euro hoher Schaden, zum anderen handelt es sich dabei um den Straftatbestand „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Pedelec weg

Ein offenbar nicht angeschlossenes „Fischer“-Pedelec im Wert von etwa 1.200 Euro entwendeten Unbekannte vor einem Lokal in der Willy-Mock-Straße. Das schwarze Zweirad kam am Dienstag, 9. Mai, zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr abhanden. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: An Tür gehebelt

Hebelspuren an der antiken Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Kugelstraße stellte ein Mieter am Mittwoch, 10. Mai, gegen 20 Uhr fest. Zuletzt hatte er die Tür im unbeschädigten Zustand am Mittwoch zuvor gesehen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, ein Eindringen in das Haus erfolgte nicht. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Kinder verursachen Schaden im leerstehenden Haus

Zeugen berichteten der Polizei von drei bislang unbekannten Kindern im geschätzten Alter zwischen 12 und 14 Jahren, die sich am Dienstag, 9. Mai, gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Haus im Kronackerring verschafften. Zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr verursachten sie Schäden an der Terrassentür und an einem Fenster der Garage und nahmen offenbar Gartenwerkzeug an sich, das sie später auf der Wiese liegen ließen. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf 1.000 Euro. Die Jungs werden wie folgt beschrieben: alle etwa 12 bis 14 Jahre alt und etwa 140cm groß. Einer hatte eine etwas kräftigere Statur als die anderen beiden, hatte kurze, dunkle, glatte Haare und trug einen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit einem Mountainbike unterwegs. Ein anderer hatte eine schlanke Statur, einen blassen Hautton und kurze, rotblonde Haare. Er trug eine graue Engelbert Strauss Arbeitshose und schwarze Arbeiterstiefel. Der dritte im Bunde war ebenfalls schlank, hatte kurze, braune Haare und trug ein hellgraues T-Shirt. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer kennt die Kinder und kann die Angaben ergänzen oder die Namen oder Anschriften nennen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Bauerbach: Anhänger entwendet

Einen Anhänger der Marke „Zilch“ im Wert von 3.000 Euro entwendeten Unbekannte von einem Waldparkplatz am Forsthaus in der Straße Pflanzgarten. Der Hänger mit dem Kennzeichen HEF-HF 154 kam zwischen Montag, 8. Mai, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr abhanden. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise: Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, dass im Tatzeitraum den Parkplatz mit einem Anhänger verlassen hat? Wer hat Personen beobachtet, die sich an einem Anhänger zu schaffen machten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Ford touchiert

Einen grauen Ford Focus touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 9. Mai, auf dem „tedi“-Parkplatz in der Straße des 17. Juni. Anstatt sich um den 300 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: VW touchiert

Auf dem P4 des Uniklinikums in der Baldingerstraße touchierte am Dienstag, 9. Mai, ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Golf und verursachte dabei einen geschätzt 1.500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen 7.50 Uhr und 8.55 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).