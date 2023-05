Biebertal: Masche „Gewinnversprechen“ erfolgreich

Weil eine Seniorin am Mittwoch, 10. Mai, wieder eine vierstellige Summe von ihrem Konto abheben wollte und eine Bankmitarbeiterin bereits am Vortag eine solche Abhebung mitbekommen hatte, gingen bei ihr die Alarmglocken an. Zu Recht, wie sich im weiteren Verlauf herausstellte: die Seniorin hatte am Dienstag, 9. Mai, einen Anruf erhalten, in dem ihr ein Mann einen Hauptgewinn in Aussicht stellte. Zur Auszahlung der Gewinnsumme sei es aber nötig, zunächst Geld dafür zu zahlen. Die Betrüger wiesen die Seniorin an, die Summe von 1.000 Euro mittels Bezahlkarten zu begleichen. Daraufhin besorgte sich die Frau das Geld, die Karten und gab die darauf angegebenen Codes an die Betrüger weiter. Mit der gleichen Masche versuchten die Betrüger dann am Mittwoch erneut, an weitere 2.000 Euro von ihr zu gelangen, was die Bankmitarbeiterin durch ihr Einschreiten verhinderte. Die 1.000 Euro der bereits übermittelten Codes wird die Seniorin jedoch nicht zurückerhalten.

Wie immer in solchen Fällen gilt: Informieren Sie sich und andere über gängige Betrugsmaschen. Rufen Sie sich immer wieder in Erinnerung, was es für Maschen gibt. Nur dadurch erschweren Sie den Betrügern das Leben. Gehen Sie am Telefon niemals auf Forderungen ein, geben Sie keine persönlichen Daten, Codes oder PINs weiter!

Gießen: Wachpolizisten angegriffen

Eine Streife der Wachpolizei traf am Mittwoch, 10. Mai, gegen 15.05 Uhr in der Licher Straße auf einen gesuchten 41-jährigen Mann, der einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt werden sollte. Als die Streife ihn ansprach, reagierte er sofort aggressiv und drohte der Streife, während er in der einen Hand eine Bierdose und in der anderen Hand eine geöffnete Konservendose hielt. Im weiteren Verlauf äußerte er Beleidigungen, sprang auf die Streife zu und holte dabei zum Schlag aus. Die Wachpolizisten wehrten den Angriff ab und brachten den Mann mit Unterstützung einer hinzukommenden Polizeistreife zu Boden. Anschließend kam er in ärztliche Obhut. Alle Beteiligten blieben unverletzt, die Polizeibeamten fertigten entsprechende Anzeigen.

Krofdorf-Gleiberg: Audi touchiert Opel- Fahrer flüchtet

Der Fahrer eines schwarzen Audi A5 scherte am Mittwoch, 10. Mai, hinter einem am rechten Fahrbahnrand parkenden blauen Opel Corsa ein, um entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Offenbar überlegte es sich der Fahrer dann doch anders, scherte wieder aus und fuhr die Wiesenstraße weiter in Richtung Wetzlarer Straße. Beim Vorbeifahren am geparkten Opel touchierte er diesen allerdings und verursachte damit einen etwa 800 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der männliche Fahrer des Audi mit Gießener Kennzeichen (GI-) seine Fahrt gegen 20.40 Uhr fort. Zeugen berichteten der Polizei von dem Unfall, die Ermittler bitten nun um weitere Hinweise: Wer hat den Unfall noch gesehen? Wem ist ein schwarzer Audi A5 mit Gießener Kennzeichen und frischen Unfallschäden vorne rechts aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: BMW beschädigt

Unfallschäden entlang der rechten Fahrzeugseite fand der Nutzer eines weißen BMW 118i vor, als er am Donnerstag, 4. Mai, gegen 14.45 Uhr zum Fahrzeug in der Philipp-Reis-Straße zurückkehrte. Etwa zwei Stunden vorher, gegen 13 Uhr, hatte er den PKW dort unbeschädigt abgestellt. Offenbar kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit dem BMW und entfernte sich danach, ohne sich um den etwa 2.500 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Großen- Buseck: Mit Hausfassade kollidiert

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem Haus in der Kirchstraße und verursachte damit einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden an der Fassade. Der Unbekannte befand sich auf dem Parkplatz einer Seniorenanlage in der Straße Oberpforte und stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Haus. Wahrscheinlich passierte der Unfall am Sonntag, 7. Mai, gegen 16 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Gießener Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Audi touchiert

Einen weißen Audi A5 touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Fuldastraße. Zwischen Sonntag, 7. Mai, 16 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, entstanden dadurch am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise hierzu nehmen die Beschäftigten der Polizeidienststelle Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755, entgegen.