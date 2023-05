Polizei Witzenhausen

Zwischen dem 05.05.23, 13:00 Uhr und dem 10.05.23, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohandels in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen ein, wie gestern angezeigt wurde. Nachdem vergeblich versucht wurde eine Tür aufzuhebeln, wurde durch den oder die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Bürogebäude einzudringen.

Zwei Fahrzeuge entwendet

Im Gebäude wurden die Schreibtische und Schränke durchsucht. Mit dort aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln wurden dann im Anschluss zwei Fahrzeuge von dem Gelände des Autohandels gefahren und entwendet. Dabei handelt es sich um einen VW Touareg und einem VW Caddy im Gesamtwert von noch ca. 21.000 EUR. Der angerichtete Sachschaden durch den Einbruch wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Entwendeter Touareg sichergestellt

Am gestrigen Abend wird gegen 18:30 Uhr der Polizei in Witzenhausen mitgeteilt, dass in der Steinstraße im Bereich des Unigeländes ein Fahrzeug mit Göttinger-Kennzeichen stehen würde, in dessen Umfeld sich mehrere Personen aufhielten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Touareg handeln. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses für einen Citroen Berlingo ausgegeben war. Mit der Kenntnis, dass der Diebstahl eines VW Touareg am gestrigen Tag angezeigt wurde, begab sich die Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen in die Steinstraße. Die Personengruppe im Umfeld des VW Touareg ergriffen bei Erscheinen der Polizeistreife die Flucht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen an dem VW Touareg in Staufenberg entwendet worden waren. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Tankbetrug mit entwendeten VW Caddy

In Zusammenhang mit dem Einbruch und dem Diebstahl der Fahrzeuge dürfte auch der Tankbetrug am 09.05.23 in der Mündener Straße in Witzenhausen mit dem entwendeten VW Caddy an dem gestohlenen Kennzeichen angebracht waren, stehen (siehe auch PM v. 09.05.23, 10:48 Uhr).

Es gelang den Polizeikräften gestern Abend die Personalien einiger Personen festzustellen, inwieweit diese mit dem Einbruch und dem Diebstahl der Fahrzeuge in Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen der Kripo.

Vorfahrt missachtet

Um 07:52 Uhr befuhr gestern Morgen ein 65-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Struthstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Freiherr-vom-Stein-Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 45-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Autos entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Unfallflucht

Um 12:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 26-Jähriger aus den Niederlanden mit einer Sattelzugmaschine die Straße „Auf der Struth“ in Bad Sooden-Allendorf. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Caddy wurde dieser mit dem linken Heck des Sattelaufliegers angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, konnte aber dank Zeugenhinweisen ermittelt werden.

Geschädigter gesucht

Am 09.05.23 befuhr um 16:30 Uhr ein 36-Jähriger aus Eschwege mit einem Kleinbus die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 6 touchierte er beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Da der 36-Jährige nicht ausschließen kann, dass dadurch an einem nicht näher bekannten Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, wurde dieses zur Anzeige gebracht. Ein möglicher Geschädigter möchte sich bitte mit der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 in Verbindung setzen.

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wurde gestern Nachmittag noch der Diebstahl einer Geldbörse durch einen 38-Jährigen aus Göttingen. Durch den Geschädigten kann nicht genau angegeben werden, wo ihm das Portmonee in Eschwege gestohlen wurde, da er sich an unterschiedlichen Orten in Eschwege aufhielt. Im Portmonee befanden sich ca. 250 EUR Bargeld und Ausweisdokumente. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines E-Scooters

Zwischen 11:00 Uhr und 18:35 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein E-Scooter in Reichensachsen entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum gesichert am dortigen Bahnhof abgestellt worden. Als die Geschädigte am gestrigen Abend an den Abstellort zurückkehrte, fand sie nur noch das „geknackte“ Schloss vor. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 20:35 Uhr kollidierte am gestrigen Abend eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode mit einem Wildschwein als sie zwischen Großalmerode und Wickenrode unterwegs war. Nach dem Aufprall lief das Wildschwein davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall beim Ausparken

Um 09:49 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 76-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in der Mündener Straße in Witzenhausen rückwärts auszuparken. Dabei wurde ein geparkter Pkw BMW am linken hinteren Kotflügel touchiert und leicht beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Wildunfall, Schutzplanke beschädigt

Um 00:45 Uhr befuhr in der vergangenen Nacht eine 32-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die B 27 zwischen Witzenhausen und Neu-Eichenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das die Bundesstraße überqueren wollte. Beim Ausweichversuch kam es noch zur Kollision mit der Schutzplanke. Das Reh lief anschließend davon. Am Pkw und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 EUR.

Leerstehendes Fachwerkhaus gerät in Brand; Schaden 50.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei kam es am gestrigen Mittwochabend in der Ortslage von Oberrieden. Zeugen hatten um kurz nach 22.00 Uhr den Brand eines Fachwerkhauses in der Inselstraße gemeldet. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt, so dass Personen nicht zu Schaden kamen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro.

Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Ellershausen und Oberrieden im Einsatz

Nachdem der Brand gemeldet wurde, sind die Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Ellershausen und Oberrieden zur Brandbekämpfung verständigt worden und verlegten mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Brandstelle. Daneben sind Polizei und vorsorglich auch Rettungskräfte an die Einsatzstelle beordert worden.

Wie sich vor Ort herausstellte, stand ein Wohnhaus in Fachwerkbauweise im Bereich des Dachstuhls in Vollbrand, zudem die rückwärtige Außenfassade des Hauses und ein dort angrenzender Lagerschuppen. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte sich in dem Lagerschuppen auch der Brandherd befunden haben, da in diesem Bereich die größte Hitzeentwicklung festgestellt wurde.

Das Fachwerkhaus älteren Baujahrs stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer und war unbewohnt, Personen kamen daher nicht zu Schaden.

Die Löscharbeiten konnten schließlich gegen 23.10 Uhr beendet werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden durch den Brand auf 50.000 Euro.

Kripo übernimmt Ermittlungen und sucht Zeugen

Hinsichtlich der Brandursache wird das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen übernehmen und die Brandstelle im Laufe des heutigen Tages in Augenschein nehmen. Zur Klärung der Umstände werden weitere Zeugen gesucht, die sich unter 05651/925-0 bei der Polizei in Eschwege melden können.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 12:55 Uhr befuhr heute Mittag eine 56-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. Ca. 300 Meter vor Trubenhausen geriet sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Die 56-Jährige kam im Anschluss mit ihrem Auto auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Geldbörsendiebstahl

Am heutigen Vormittag ereignete sich ein Geldbörsendiebstahl im Aldi-Markt in der Straße „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen. Während des Einkaufs, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, wurde das Portmonee aus der Jackentasche einer 73-jährigen Kundin aus Witzenhausen gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 120 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel. 05542/93040 entgegen. Polizei Eschwege

Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch wurde zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr ein Pkw Peugeot, der in der Straße „An den Anlagen“ in Eschwege geparkt war, angefahren. Der Peugeot wurde dadurch auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.