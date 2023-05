Online-Webinar „Fahrräder richtig sichern!“ am 24. Mai 2023: Jetzt anmelden!

Wie sichere ich Fahrräder richtig? Geht das überhaupt? Die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen laden am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, um 17 Uhr, zu einem Online-Webinar ein, bei dem genau diese Fragen beantwortet werden sollen. Interessierte bekommen in dem Webinar Tipps und Tricks aufgezeigt, wie man Fahrräder möglichst wirkungsvoll gegen Diebstahl sichern kann. Dabei wird auf verschiedene Sicherungsmöglichkeiten näher eingegangen, die Fahrradcodierung erklärt oder die Möglichkeiten von GPS-Trackern zur Ortung im Falle eines Diebstahls erläutert. Natürlich können die Teilnehmenden während des Chats auch Fragen an die Fachberaterinnen und Fachberater richten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Voranmeldung nötig ist, sollten Interessierte nicht lange zögern.

https://next.edudip.com/de/webinar/fahrrader-richtig-sichern/1913123

Verkehrspolizisten stoppen um 46 Prozent überladenen Kleintransporter in Kassel

Kassel-Mitte: Die nicht ungefährliche Fahrt eines sichtlich überladenen Kleintransporters beendete am gestrigen Mittwochmittag eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen. Den Beamten war gegen 12:15 Uhr auf dem Steinweg in der Kasseler Innenstadt der weiße Kleintransporter aufgefallen, der an der Hinterachse sichtlich „in die Knie“ gegangen war und dort keinerlei Federweg mehr zu haben schien. Aus diesem Grund stoppten die Polizisten das Fahrzeug und führten eine Verkehrskontrolle durch, im Zuge derer der Kleintransporter unter Absicherung der Polizeistreife eine Waage anfahren musste. Dort stellte sich heraus, dass das Fahrzeug insgesamt 5,14 Tonnen wog und bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen somit um 46 Prozent überladen war. Eine derartige Überladung kann sich erheblich auf das Fahr- und Bremsverhalten des Fahrzeugs auswirken und somit die Verkehrssicherheit gefährden. Deswegen untersagten die Beamten dem 23 Jahre alten Fahrer aus Kassel an Ort und Stelle die Weiterfahrt, bis der Transporter auf das zulässige Gesamtgewicht entladen wurde. Darüber hinaus leiteten sie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn und den Halter des Fahrzeugs ein. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 235 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister, der Halter muss mit dem doppelten Bußgeld rechnen.

Mann sprüht mit Pfefferspray im ICE (FOTO)

Kassel (ots) – Für mächtig Ärger sorgte gestern Nachmittag (10.5. / 14:05 Uhr)

ein gewalttätiger Mann im ICE 795, der von Göttingen in Richtung Kassel

unterwegs war. Der 22-jährige Mann aus Göttingen versuchte zunächst, einer

Reinigungskraft im Zug das Smartphone zu entwenden. Nachdem der erste Versuch

scheiterte, sprach er eine weitere Reinigungskraft an. Hierbei gab er sich als

Sicherheitspersonal aus und gab an, er müsse die Reinigungskraft durchsuchen.

Dabei gelang es dem 22-Jährigen, das Smartphone zu entwenden, weshalb es

anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Um im Besitz des

Smartphones zu bleiben, setzte der 22-Jährige sein Pfefferspray ein und

verpasste dem Bahnmitarbeiter einen Schlag auf den Hinterkopf. Dieser erlitt

hierdurch eine Platzwunde. Nach dem Vorfall setzte der Gewalttäter seinen Weg

durch den Zug fort und attackierte weitere Bedienstete mit Pfefferspray und

Faustschlägen. Mit Hilfe anderer Bahnmitarbeiter und anderer Reisenden konnte

der Angreifer überwältigt und zu Boden gebracht werden. Beim späteren Halt im

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe nahmen Bundespolizisten den Mann fest. Für weitere

polizeiliche Maßnahmen musste der 22-Jährige die Beamten zur Dienststelle

begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann aufgrund seines

gesundheitlichen Zustandes in eine psychiatrische Einrichtung. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die

Landespolizei in Kassel. Sachdienliche Hinweise: 0561-910 0

Scheibe von Tür eingeschlagen und in Geschäft in Frankfurter Straße eingebrochen: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Niederzwehren: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft für Handyreparaturen in der Frankfurter Straße in Kassel eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit einem Werkzeug die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts eingeschlagen und waren so in den Laden gelangt. Dort entwendeten sie mehrere Mobiltelefone, verschiedenes Zubehör, einen Laptop sowie eine noch unbekannte Anzahl an Paketen aus dem Paket-Shop, der sich ebenfalls in dem Geschäft befindet. Offenbar über ein Fenster zum Hinterhof ergriffen die Täter anschließend die Flucht und weiter in unbekannte Richtung. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.