Wiesbaden: Die Polizei-News

Bei Auseinandersetzung Schreckschusswaffe mitgeführt,

Wiesbaden, Schlichterstraße, 10.05.2023, 12.05 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag führte ein 55-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung

mit einem 56-jährigen Familienangehörigen eine Schreckschusswaffe in der

Öffentlichkeit mit sich und löste hierdurch einen Polizeieinsatz aus. Die

handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden Verwandten ereignete sich gegen

12.00 Uhr in der Schlichterstraße. Da der Polizei mitgeteilt wurde, dass einer

der Beteiligten eine Schusswaffe bei sich hätte, wurden mehrere Polizeikräfte

vor Ort entsandt, wo sich die Lage beim Eintreffen bereits beruhigt hatte.

Passanten hatten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt und die vom

55-Jährigen mitgeführte Tasche mit der darin befindlichen Schusswaffe gesichert.

Die Waffe, eine Schreckschusswaffe, wurde sichergestellt und entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Mainz-Kostheim, Innsbrucker Straße,

10.05.2023, 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch wurde eine Wiesbadenerin von Telefonbetrügern mit der Masche des

sogenannten „Schockanrufs“ um eine größere Summe Bargeld gebracht. Die

Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihre Tochter habe einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution

wieder auf freien Fuß. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte

Geschädigte in dem Telefonat schließlich dazu, eine größere Summe Bargeld an

eine Abholerin zu übergeben. Die Übergabe fand gegen 18.00 Uhr vor dem Wohnhaus

der Frau in der Innsbrucker Straße in Kostheim statt. Bei der Abholerin soll es

sich um eine etwa 35 Jahre alte und ca. 1,55 Meter große Frau mit einem

rundlichen Gesicht, einer gebräunten Haut sowie einer normalen Statur gehandelt

haben. Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den

rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und

psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte.

Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine

Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

41-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Föhrer Straße, 10.05.2023, 17.10 Uhr,

(pl)In der Föhrer Straße wurde einem 41-jährigen Mann am Mittwochnachmittag ein

Smartphone geraubt. Der Geschädigte hatte das Smartphone im Internet zum Verkauf

angeboten und sich gegen 17.00 Uhr in der Föhrer Straße mit einem

Kaufinteressenten getroffen. Statt das Handy zu kaufen, habe der Unbekannte den

41-Jährigen jedoch mit Pfefferspray attackiert und das hochwertige Smartphone

geraubt. Der Räuber soll 19-21 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare, eine

schlanke Statur sowie einen Schnauzer mit Ziegenbart gehabt haben. Bekleidet

gewesen sei er mit einem grauen Jogginganzug. Hinweise nimmt das Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Paulinenstraße, 10.05.2023, 18.15 Uhr,

(pl)Ein 30-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in der Parkanlage „Warmer Damm“

von zwei unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Die Täter sollen sich

gegen 18.15 Uhr kurz mit dem auf einer Bank sitzenden Geschädigten unterhalten

und ihm dann plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend

hätte sich das Duo in Richtung Bierstadter Straße entfernt. Die beiden Angreifer

sollen 20-30 Jahre alt gewesen sein und dunkle kurze Haare sowie einen dunklen

kurzen Bart gehabt haben. Getragen hätten beide einen grauen Jogginganzug. Einer

wurde als ca. 1,85 Meter und der andere als ca. 1,80 Meter groß beschrieben.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Gewerbliches Gebäude von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden, Im Rad, Nacht zum

10.05.2023,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein gewerbliches Gebäude in der Straße „Im

Rad“ von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss

des Gebäudes auf und gelangten durch dieses in das Tatobjekt. Dort durchsuchten

sie die Räumlichkeiten und schnappten sich diverse Kleidungsstücke. Die

Einbrecher wurden gegen 05.10 Uhr offensichtlich durch eine Mitarbeiterin

verschreckt und ergriffen daraufhin die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, 10.05.2023, 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Willi-Werner-Straße waren am Mittwochmittag Diebe

zugange. Die Täter betraten zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr die Baustelle und

entwendeten drei Maschinen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Kontrollmaßnahmen und Fahrradcodierungen in Wiesbaden, Wiesbaden, 10.05.2023,

(pl)Am Mittwoch hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Hessischen

Bereitschaftspolizei im Stadtbereich mehrere Kontrollen durchgeführt. Darüber

hinaus fand auf dem Gelände des 3. Polizeireviers eine Fahrradcodieraktion

statt.

Personenkontrollen

Zwischen 15.00 Uhr und 02.00 Uhr waren Polizeikräfte vorrangig im Bereich

Helenenstraße, Bleichstraße, Rheinstraße sowie Luisenplatz unterwegs. Hierbei

gelang es den Beamtinnen und Beamten in der Helenenstraße einen 24-jährigen Mann

festzunehmen, der unter Verdacht steht, im dortigen Bereich mit Drogen gehandelt

zu haben. Im weiteren Verlauf aufgefundenes Marihuana und Kokain wurden

sichergestellt. Auch gegen einen Jugendlichen, bei dem Betäubungsmittel

aufgefunden werden konnte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Darüber hinaus wurden bei Kontrollmaßnahmen im Bereich des

Luisenplatzes in den frühen Abendstunden eine geraubte EC-Karte aufgefunden und

zwei mitgeführte Messer präventiv sichergestellt. Bei späteren Kontrollen

innerhalb der Waffenverbotszone führte eine Person ein Skalpell mit sich. Es

folgte die Sicherstellung und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Verkehrskontrollen

Parallel zu den Personenkontrollen wurden zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr in

der Rampenstraße in Mainz-Kastel und anschließend zwischen 20.30 Uhr und 23.30

Uhr in der Schiersteiner Straße zwei stationäre Verkehrskontrollen eingerichtet.

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 68 Fahrzeuge und 117

Personen. Im Ergebnis wurden drei Drogenfahrten, eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis,

zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Urkundenfälschung

festgestellt und Anzeigen gefertigt.

Fahrradcodierungen

Neben den Kontrollmaßnahmen hatten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch die

Möglichkeit, sich auf dem Gelände des 3. Polizeireviers ihre Fahrräder codieren

zu lassen. Zu der Codieraktion hatten sich viele Interessierte angemeldet und es

wurden insgesamt 46 Fahrräder codiert. Bei der Codierung wird eine individuelle

Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades graviert, welche

verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Dies schließt

leider Fahrräder mit Carbon-Rahmen aus. Neben dem positiven Effekt, potenzielle

Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes

Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen. Die Termine und

das Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte der Homepage www.polizei.hessen.de.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

E-Bike Akkus aus Tiefgarage entwendet, Idstein,

Heftricher Straße, Dienstag, 09.05.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 10.05.2023,

08:00 Uhr

(he)Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und gestern, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte

Täter in Idstein aus einer Tiefgarage die Akkus von dort abgestellten E-Bikes.

Im Tatzeitraum gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in eine

in der Heftricher Straße gelegene Tiefgarage und machten sich anschließend an

den dort abgestellten Rädern zu schaffen. Täterhinweise liegen nicht vor. Es

entstand ein Gesamtschaden von circa 1.400 Euro. Die Polizei in Idstein bittet

unter der Rufnummer (06126) 9394-0 um Hinweise zu der Tat.

Pkw auf Supermarktparkplatz zerkratzt, Niedernhausen, Königshofen, Am

Sägewerk, Dienstag, 09.05.2023, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(he) Am Dienstagabend wurde ein in Königshofen in der Straße „Am Sägewerk“

abgestellter Pkw zerkratzt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro

verursacht. Der blaue Mazda stand zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Als dessen Fahrerin zu ihrem Pkw zurückkam, war

die Fahrerseite vom Heck bis zur Motorhaube zerkratzt. Hinweise auf die Täter

liegen nicht vor. Die Polizei in Idstein bittet unter der Rufnummer (06126)

9394-0 um Hinweise zu der Tat.

Verkehrskontrolle im Rheingau-Taunus-Kreis, B260, Wambach, Mittwoch,

10.05.2023, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(he)Gestern führte der Zentrale Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen

auf der B260 bei Wambach eine Verkehrskontrolle durch, bei der mehrere Gurt- und

Handyverstöße festgestellt wurden. An der Kontrolle nahmen neben der Direktion

Verkehrssicherheit auch Kräfte der Polizeidirektionen Rheinhau-Taunus sowie

Hochtaunus teil. Einsatzkräfte der Wiesbadener Präsidialwache waren ebenfalls

vor Ort. Insgesamt wurden zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr 32 Gurt- sowie 10

Handyverstöße festgestellt. An zwei Fahrzeugen war der Termin zur

Hauptuntersuchung schon mehr als fünf Monate überschritten. Aufgrund einer

technischen Veränderung war an einem Pkw die Betriebserlaubnis erloschen.

Darüber hinaus wurden an 11 weiteren Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche die

Fahrzeughalter nun kurzfristig beheben und einen Nachweis darüber bei der

Polizei erbringen müssen.