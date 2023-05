Sinsheim, Schwere Auswärtsaufgabe für die TSG: Am Freitagabend (19.15 Uhr) gastieren die Hoffenheimerinnen beim Tabellenführer FC Bayern München. In der Hinrunde sowie im Pokal-Achtelfinale musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch dem Bundesliga-Spitzenreiter geschlagen geben, doch im Kampf um den dritten Platz hofft die TSG am Freitag auf drei Punkte. Die Begegnung wird live auf Magenta Sport und Eurosport übertragen.

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)