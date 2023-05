Karlsruhe: dokKa eröffnet am Mittwoch, 17. Mai

Karlsruhe. 23 Regisseur:innen und Hörautor:innen werden zum Festival in Karlsruhe erwartet. In der Kinemathek und Schauburg sind dann 18 Dokumentarfilme und Hördokumentationen an fünf Festivaltagen zu erleben. Der Auswahlkommission ist es gelungen, das fünftägige Programm mit einer spannenden Festival-Dramaturgie zu versehen. Gezeigt und vorgeführt werden Arbeiten, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind und den Querschnitt der Themen widerspiegeln, mit denen sich Künstler:innen aktuell beschäftigen. Zu allen Programmpunkten in der Kinemathek gibt es ein anschließendes Gespräch und nahezu alle Film- und Hörstückschaffenden sind vor Ort in Karlsruhe. Zusätzlich bietet die Jubiläumsausgabe – 10 Jahre dokKa – seinen Besucher:innen ein Rahmenprogramm sowie mit der digitalen Plattform dokKa +online-mediathek die Möglichkeit, zahlreiche Programmpunkte als Stream online zu verfolgen – und das bis einschließlich 28. Mai. (Quelle: dokKa e.V.)