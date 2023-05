Karlsruhe: Lange Laufnacht am 20.05.2023 – Internationales Feuerwerk erwartet

Karlsruhe. Nach Meldeschluss staunen die Macher der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe über fast 1.000 vTeilnehmerinnen und Teilnehmer aus insgesamt 39 Nationen, die am 20. Mai das Carl-Kaufmann-Stadion in ein fast ganztägiges Lauf-Festival mit mehr als 45 Rennen verwandeln werden.

Zahlreiche namhafte internationale und nationale Athleten haben ihre Startzusage für die siebte Auflage der Langen Laufnacht gegeben. Sie werden Strecken von 800m über 3.000m Hindernis bis zur 5.000m Distanz in Angriff nehmen und den ein oder anderen Meeting-Rekord zum Wackeln bringen. Neben Weltranglistenpunkten geht es vor allem für viele U23-, U20- und U18-Athletinnen und Athleten auch um die Normerfüllung für diverse internationale Ereignisse im Jahr 2023. Dass die „Lange Laufnacht“ dafür ein gutes Pflaster ist, scheint sich herumgesprochen zu haben.

Die ersten Läuferinnen und Läufer werden bereits am frühen Nachmittag an der Startlinie stehen, ehe die Spannung gegen Abend zunehmen wird und die anvisierten Endzeiten schneller werden. Im Scheinwerferlicht der hoffentlich trockenen Karlsruher Nacht werden die 5000m-Läufe abschließend zum absoluten Großereignis. Bei den Frauen ist die Dichte so groß, dass mehr als 20 Athletinnen mit Bestzeiten schneller als 16:00min gemeldet sind. Die deutsche Vizemeisterin über 10.000m Eva Dietrich (LAV Stadtwerke Tübingen) bekommt es mit international erfahrenen Läuferinnen aus Ungarn, Großbritannien, Slowenien und Portugal zu tun, um nur einige Nationen zu nennen. Dieses Rennen wird mit großer Wahrscheinlichkeit das stärkste europäische Rennen, außerhalb der Diamond League, der höchsten Meetingserie der Leichtathletik, werden und gleicht nahezu einer inoffiziellen Europameisterschaft.

Aus Veranstaltersicht rücken insbesondere die 1.500m und 5.000m der Männer und die 3.000m Hindernisrennen in den Fokus, denn mit Christoph Kessler, Markus Görger, Simon Stützel, Amélie Svensson und Mathias Vergotte ist die LG Region Karlsruhe mit gleich fünf Athleten im jeweils schnellsten Rennen des Tages über diese Distanz vertreten.

Über 1.500m muss sich Christoph nicht nur der vielen deutschen Konkurrenten erwehren, sondern trifft im Kampf um Weltranglistenpunkte u. a. auf die Belgier Ismael Debjani und Ruben Verheyden und eine sehr hohe Qualität: Insgesamt haben von den 160 1.500m-Läufern 12 Läufer Bestzeiten unter 3:37 Minuten. Auch der amtierende 3000m-Hindernis-Europameister Topi Raitanen aus Finnland möchte das Meeting für ein Unterdistanzrennen nutzen.

Die 3000m Hindernis sind in diesem Jahr so gefragt, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern erstmals jeweils zwei hochkarätige Rennen angeboten werden. Vorjahressiegerin Amélie Svensson trifft in ihrem Heimstadion auf starke internationale Hindernisläuferinnen wie Michelle Finn (IRL), Linn Söderholm (SWE) und June Arbeo (ESP).

Nach seinem überraschenden Sieg im vergangenen Jahr geht es für Markus in diesem Jahr, angesichts der schnellen Konkurrenz, um das Erreichen einer neuen Bestzeit. Im Sog zweier Kenianer und des Briten Tom Mortimer wird er, angefeuert von seinen Vereinskollegen, um jede Zehntel kämpfen.

Der Mitorganisator der Laufnacht, Simon Stützel, wird nach vielen Jahren auf der Straße und im Marathon, auf die Bahn zurückkehren und die Norm für die Deutschen Meisterschaften in den Blick nehmen. Die Rundbahn im Beiertheimer Stadion ist ihm nicht nur von unzähligen Trainingseinheiten und seinen Zieleinläufen beim Baden Marathon bestens bekannt. Als Tempomacher sorgte er in den

letzten Jahren in vielen Läufen für die richtigen Angangszeiten und freut sich nun darauf, als Athlet am Start zu stehen und die Ziellinie, wenn auch nicht als Sieger wie beim Marathon, in einer schnellen Zeit zu überqueren.

Unmittelbar vor dem Hauptprogramm des Abends erhalten insgesamt knapp 50 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ihr Können zu zeigen. Über die 1.000m Distanz können sie die einzigartige Stimmung der Langen Laufnacht selbst im Wettkampf erleben und im Anschluss an ihren Lauf gemeinsam mit ihren Eltern die Topstars bei ihren Rennen anfeuern.

Alle Leichtathletik- und Laufsport-Interessierten können am Veranstaltungstag am Stadioneingang für 5€ ein Ticket erwerben und somit selbst die fantastische Stimmung hautnah miterleben. Die Läuferinnen und Läufer brauchen jede Unterstützung und das Organisationsteam freut sich über jeden Zuschauer, der im Stimmungszelt auf der Gegengerade zur Kuhglocke greift, die Trommeln erklingen lässt oder auf der Zielgerade die Sportler:innen aus unmittelbarer Nähe anfeuert.

Live verfolgen lässt sich das Event auch über den in Eigenregie organisierten Stream und über Baden TV.

Was einst als kleines Laufmeeting begonnen hat, ist in wenigen Jahren zu einem zentralen Anlaufpunkt für nationale und internationale Läuferinnen und Läufer und einem Garanten für schnelle Rennen geworden. Ohne das große ehrenamtliche Engagement wäre diese Entwicklung in keinster Weise möglich gewesen und auch in diesem Jahr laufen die Vorbereitungen wenige Tage vor dem Event auf Hochtouren. Alle Beteiligten blicken, abseits der Aufgaben, die noch erledigt werden

müssen, gespannt und voller Vorfreude auf die nunmehr siebte Lange Laufnacht.

(Quelle: LG Region Karlsruhe)