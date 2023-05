Bergstrasse

Viernheim: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin/Polizei warnt

Viernheim (ots) – Unter dem Vorwand den Wasserdruck überprüfen zu müssen,

verschafften sich zwei Kriminelle am Mittwochmittag (10.05.), gegen 12.00 Uhr,

Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer

Straße.

Während sich einer der Unbekannten mit der Seniorin in das Badezimmer begab und

sie dort ablenkte, hielt sich ein Begleiter des Kriminellen im Wohnbereich auf.

Erst als die beiden Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, stellte die Frau

fest, dass ihr mehrere Schmuckstücke entwendet wurden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen

Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen

Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie

von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum,

vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten

haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder

Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine

Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten

können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Pfungstadt: Kriminelle erbeuten mehrere Katalysatoren / Zeugenaufruf der Polizei

Pfungstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (10.5.) machten sich Kriminelle an

mehreren Fahrzeugen eines Autohändlers in der Gutenbergstraße zu schaffen. Nach

bisherigen Erkenntnissen schnitten die noch unbekannten Täter von fünf Autos

verschiedener Hersteller die Katalysatoren ab und flüchteten anschließend

unbemerkt.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Katalysatoren werden vom zuständigen

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0

entgegengenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Mittwoch den 10.05.2023 ereignete sich auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarkts in der Hauptstraße in Birkenau zwischen 18:00 Uhr und 18:15

Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer SUV beim Ausparken

beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit ein weißes Fahrzeug fuhr, entfernte sich daraufhin unerlaubt

von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation

Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 / 706 0

Birkenau: Einbruch in Bäckerei/Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Birkenau (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (11.05.) haben Einbrecher eine

Bäckerei in der Kirchgasse heimgesucht. Vermutlich gegen 1.00 Uhr hebelten die

Täter die Eingangstür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem

Verkaufsraum. Dort suchten sie nach Beute und entwendeten Wechselgeld aus der

Kasse.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die

Beamtinnen und Beamten in Heppenheim zu erreichen.

Darmstadt

Obernburg/Niedernberg/Darmstadt: Kontrolle mit Folgen /

Polizei stellt Drogen, Geld und waffenrechtliche Gegenstände sicher /

33-Jähriger in Untersuchungshaft

Obernburg am Main/Niedernberg/Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg sowie des

Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstag (9.5.)in Niedernberg sitzt ein 33

-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, Handel mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Gegen 21.20 Uhr hatten bayerischen Beamte von der Polizeiinspektion Obernburg

den Autofahrer in Niedernberg gestoppt und kontrolliert. Im Zuge der Überprüfung

stellten die Ordnungshüter zwei Schlaggegenstände ,die unter das Waffenrecht

fallen, etwa 115 Gramm Marihuana und rund 6000 Euro Bargeld sicher. Weil sich

hier der Verdacht erhärtete, dass der Gestoppte mit Drogen handelt, erwirkten

die Beamten, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einen

Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Darmstadt.

Unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und einem

Rauschgiftspürhund durchsuchten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am

Mittwochmorgen (10.5.) seine Räume. Dabei stießen die Ermittlerinnen und

Ermittler auf rund 2000 Gramm Marihuana und stellten unter anderem eine Machete,

eine geladene Schreckschusswaffe, Bargeld, fünf neuwertige Pedelecs sowie

mehrere neuwertige Fahrradhelme sicher. Die Herkunft der Gegenstände, bei denen

weitere strafrechtliche Zusammenhänge nicht ausgeschlossen werden können, sind

Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Noch am Mittwoch erfolgte die Vorführung des Festgenommenen vor einem

Haftrichter des Amtsgerichts Aschaffenburg. Dieser schickte den Mann aus

Darmstadt in eine Justizvollzugsanstalt.

Brensbach: Kollision zwischen Auto und Rettungswagen

Brensbach (ots)

Der 24 Jahre alte Fahrer eines auf einer Einsatzfahrt befindlichen Rettungswagens kollidierte am Donnerstagvormittag (11.05.), gegen 10.00 Uhr, an der Kreuzung Bundesstraße 38/Brensbacher Straße mit dem Auto einer von links kommenden 57 Jahre alten Frau. Die Rettungswagenbesatzung war auf der Bundesstraße von Nieder-Kainsbach kommend in Richtung Groß-Bieberau unterwegs und hatte einen 82 Jahre alten Patienten an Bord. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Strecke war während der Unfallaufnahme von 10.20 bis 11.40 Uhr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgte durch den Ortsteil Wersau. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Darmstadt: Tasche lockt Kriminelle an / Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Darmstadt (ots) – Auf eine in einem geparkten Auto zurückgelassene Tasche hatten

es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (9.-10.5.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der

Tat stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Hotels „Am Kavalleriesand“. Auf

noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum und

schnappten sich das im Fußraum verstaute Gepäck, in dem sich unter anderem Geld

befand.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall, nimmt Hinweise von Zeugen unter

der Rufnummer 06151/9690 entgegen und rät:

Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände und Taschen im Auto zurück. Ein

Fahrzeug ist kein Tresor.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau: Mähroboter im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – Kriminelle verschafften sich zwischen Mittwochnacht

(10.5.), gegen 0.30 Uhr und Donnerstagmorgen (11.5.), 6.30 Uhr, Zutritt zu einem

Firmengelände in der Straße „Am Schaubacher Berg“. Dazu beschädigten die

Einbrecher ein Schloss und gelangten so auf das Gelände. Dort fanden die Diebe

nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Mähroboter sowie dazugehörige Akkus und

flüchteten anschließend mit ihrer Beute unerkannt.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der Mähroboter haben,

melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Reinheim: Einsatz von Polizeihubschrauber nach Flucht eines Autofahrers / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Nachdem Polizisten gegen 13.20 Uhr versucht hatten, den Fahrer

eines schwarzen Opel Corsa in der Geschwister-Scholl-Straße zu kontrollieren,

ergriff der Fahrer mit dem Auto die Flucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen war auch der Polizeihubschrauber beteiligt.

Bislang konnte weder der Fahrer noch das Auto aufgefunden werden. Nach

momentanem Kenntnisstand sollen sich drei junge Männer in dem Auto befunden

haben.

An dem Opel war das Kennzeichen „OF-PB 69“ angebracht. Ersten Ermittlungen

zufolge handelt es sich dabei um ein zuvor entwendetes Kennzeichen. Die weiteren

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise auf die Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der

Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 63300.

Griesheim: Betrüger geben sich als Handwerker aus und entwenden Wertgegenstände von 86-Jähriger / Polizei gibt Hinweise

Griesheim (ots) – Zwei Kriminelle gaben sich am Mittwochmittag (10.5.) gegen

15.45 Uhr als Handwerker aus, um in die Wohnung einer 86-jährigen Dame in der

Georg-Büchner-Straße zu gelangen. Während ein Mann die gutgläubige Frau mit

Überprüfungen eines angeblichen Wasserschadens ablenkte, durchsuchte der zweite

Täter unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen

fand der Dieb verschiedene Schmuckstücke und flüchtete anschließend.

Beide Tatverdächtige sollen etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß

sowie kräftig gewesen sein. Einer trug während der Tat ein weißes T-Shirt und

eine karierte Sportjacke. Der zweite Mann trug eine schwarze Jacke und eine

Jeans.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-0.

