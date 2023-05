Unfall – Nach Wasserflasche im Fußraum gegriffen

Bad Kreuznach (ots) – Am 11.05.2023 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die 48-jährige Unfallverursacherin zunächst hinter einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage und wartete. Um die Wartezeit zu überbrücken, griff sie hinter den Beifahrersitz um eine Wasserflasche hervorzuholen. Hierbei rutschte sie vom Bremspedal und fuhr mit ihrem Fahrzeug an.

Um ein Zusammenstoß mit dem vor ihr wartenden PKW zu verhindern, zog sie auf die Gegenspur. Dort kam ihr jedoch zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug entgegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen fünf Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Fahrzeuge verblieben weiter fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 20.000 EUR belaufen.

Sonderkontrolle Truck&Bus anlässlich der aktuellen Kontrollwoche

Fürfeld (ots) – Am 11.05.2023 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr an der B420, im Bereich der Ortslage Fürfeld, eine Kontrollstelle durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eingerichtet. Hintergrund ist die aktuelle Kontrollwoche Truck&Bus. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen konnten acht Verstöße festgestellt werden.

Unter anderem wiesen zwei Fahrzeuge technische Mängel auf, wodurch jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde. Des Weiteren wurde bei einem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, da Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit bestand. Hintergrund dürfte der Konsum von Betäubungsmittel sein. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Kompressoranhängers

Ippesheim, Frankfurter Straße (ots) – Im Rahmen eines europäischen Entwicklungsprogramms wird derzeit der Nahedeich in der Ortslage von Ippesheim ausgebaut bzw. erneuert. Zu diesem Zweck werden vor Ort verschiedene Baumaschinen vorgehalten. U.a. auch ein Kompressoranhänger. Dieser wurde allerdings in der Nacht vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023 von bislang unbekannten Tätern entwendet.

Der Anhänger war mittels Schloss und Stahlkette gesichert, was die Täter allerdings nicht von ihrem Vorhaben abhalten konnte. Eine entsprechende Spurensuche wurde durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe von circa 30.000EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 erbeten.

Versuchter Diebstahl an ca. 450 – 500 Metern Kupferkabel

Baustelle A61/Rheinböllen-Raststätte Hunsrück West (ots) – An der A61, zwischen Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück West, werden derzeit Bauarbeiten ausgeführt. Hierzu wurde ein größeres Baustellenlager mit eigener Stromversorgung aufgebaut. In Höhe der Ortslage Daxweiler wurde nun die Zuleitung zum Baustellenlager von derzeit unbekannten Tätern entwendet. Als Tatzeitraum wurde die vergangene Nacht, vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023, angegeben.

Die Täter schnitten das schwere Kabel in kleinere Teilstücke und entfernten die Isolation. Anschließend versteckten sie die Stücke in einem nahe zur Fahrbahn gelegenen Gebüsch. Dort konnte das vermeintliche Diebesgut durch die Bauarbeiter allerdings wieder aufgefunden werden. Eine Spurensuche und verschiedene Spurensicherungsarbeiten wurden durchgeführt. Der Kupferwert dürfte bei circa 10.000 EUR liegen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 erbeten.