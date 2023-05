Bombe auf dem ACC-Gelände erfolgreich entschärft

Die 250-kg-Weltkriegsbombe, die gestern während Baggerarbeiten auf dem ACC-Gelände gefunden wurde, ist erfolgreich entschärft worden. Die Entschärfung begann kurz vor 12 Uhr, wurde durch den Kampfmittelräumdienst durchgeführt und hat 16 Minuten gedauert. Der Verkehr in der Von-Miller-Straße sowie die Bahnstrecke wurden danach direkt wieder freigegeben. Von der Evakuierung waren lediglich Teile des Opelwerks betroffen, die Produktion musste nicht unterbrochen werden.

Der Einsatz wurde von der Ordnungsbehörde der Stadt geleitet. Neben Vertretern der betroffenen Unternehmen Opel, ACC und Bahn waren auch Kräfte der Polizei und der Feuerwehr sowie Mitglieder der US-Streitkräfte vor Ort. Die Stadt dankt allen Beteiligten für den reibungslosen Ablauf!

Autoscheibe eingeschlagen – Geldbeutel weg

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag in der Bahnhofstraße an einem Auto die Scheibe eingeschlagen. Aus dem Wagen entwendeten sie einen Geldbeutel. Die Täter benutzten wahrscheinlich einen Stein, um die Scheibe zu zerstören. Aus der Mittelkonsole griffen sie sich das Portemonnaie. Mit ihrer Beute machten sie sich auf und davon.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631 369 2620 entgegen. |erf

Wichtige Hinweise durch aufmerksame Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Weil er ein Auto mutwillig beschädigt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 41-Jährige wurde am Mittwochabend von einer Zeugin dabei beobachtet, als er in der Tannenstraße auf den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs einschlug und diesen demolierte. Die Frau verständigte sofort die Polizei, folgte dabei dem Täter und konnte so den Beamten sagen, wohin er gelaufen war.

Dank dieser Unterstützung konnten die Polizisten den Verantwortlichen nur wenige Minuten nach der Tat stellen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 41-Jährige schon vielfach polizeilich aufgefallen ist. Eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen kommt jetzt hinzu.

Ebenfalls dank einer aufmerksamen Zeugin konnte bereits am Nachmittag eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Ernst-Christmann-Straße geklärt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie Mitarbeiter einer Baufirma beim Beladen ihres Transporters ein daneben parkendes Auto beschädigten. Es entstanden mehrere Kratzer im Lack des Fahrzeugs. Die Zeugin notierte sich den Firmennamen und das Kennzeichen des Transporters und meldete es der Polizei. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Wer parkte hinter dem blauen Renault?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Sommerstraße gemeldet worden. Zwischen 17.05 und 18.30 Uhr wurde hier ein Renault gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, nach ihm wird gesucht.

Wie die Halterin des betroffenen Pkw berichtete, hatte sie ihren Wagen kurz nach 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 12 in einer Parklücke abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt habe kein anderes Fahrzeug dort gestanden.

Als die Frau aber gegen 18.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat im fraglichen Zeitraum ein Rangiermanöver beobachtet oder kann Hinweise geben, welches Fahrzeug kurzzeitig hinter dem blauen Renault geparkt war? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf den DSC Arminia Bielefeld Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Betzenberg steht am Samstag, 13. Mai 2023, das

nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern an. Die „Roten Teufel“ empfangen die

Fußballmannschaft des DSC Arminia Bielefeld. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist

um 13 Uhr. INFORMATIONEN ZUR AN- UND ABREISE Die Polizei rechnet mit

Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg und im Stadtgebiet. Heimfans,

die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, auf

dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden.

Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten

Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen.

Die Polizei

empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt

Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität

Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln.

Die Stadtwerke

Kaiserslautern informieren unter

https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im

Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie

auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC

Kaiserslautern.

Da der Messeplatz aufgrund der Maikerwe nicht zur Verfügung

steht, empfiehlt die Polizei den Park + Ride Parkplatz

Kaiserslautern-Ost/Schweinsdell (Adresse für das Navigationsgerät:

Ludwigshafener Str., 67657 Kaiserslautern) zu nutzen. Von dort verkehren

regelmäßig Shuttle-Busse zum Stadion. Nach Spielende fahren wieder regelmäßig

Shuttle-Busse zum Parkplatz zurück.

BAUSTELLEN IN UND UM KAISERSLAUTERN

Für die An- und Abreise über die Autobahn ist insbesondere die Baustellensituation auf

der A6 bei Kaiserslautern zu beachten. In Fahrtrichtung Mannheim stehen nur zwei

(geteilte) Spuren zur Verfügung, das heißt im Auffahrtbereich

Kaiserslautern-Centrum sogar nur eine Spur. Das kann sowohl vor als auch nach

dem Spiel zu Verzögerungen bei der Auf- und Abfahrt führen. Eine Übersicht der

Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken finden Sie im „Mobilitätsatlas“ des

Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu Baustellen im

Stadtgebiet informiert die Stadt Kaiserslautern unter

https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet.

Die Polizei empfiehlt: Planen Sie für Ihre An- und Abreise ausreichend Zeit ein. Bauen Sie

vorsorglich genügend Zeitpuffer ein.

INFORMATIONEN FÜR BAHNREISENDE

Für Stadionbesucher, die mit der Bahn nach Kaiserslautern kommen, gilt ebenfalls die

Empfehlung: Planen Sie Zeitpuffer für eventuelle Verzögerungen ein.

Informationen zu Entlastungszügen vor und nach dem Spiel finden Sie unter

https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr. Wegen des zu

erwartenden Fußgängerverkehrs zwischen Bahnhof und Stadion kann es vor und nach

dem Spiel zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel

kommen. Die damit verbundenen Wartezeiten sollen für alle so kurz wie möglich

gehalten werden; Verzögerungen lassen sich aber nicht immer vermeiden. Für

Heimfans hat sich als Fußweg zwischen Stadion und Hauptbahnhof die Kantstraße

als günstigste Route bewährt. Die Strecke durch die Kantstraße über die

Barbarossastraße ist zwar etwas länger, aber insbesondere nach dem Spiel ist der

Hauptbahnhof hierüber schneller und in kürzerer Zeit zu erreichen.

REGELN IN UND UM DAS STADION

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in

Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das

Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei

Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen

Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz. Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden

konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet,

muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit

einem bundesweiten Stadionverbot rechnen. Wichtige Informationen des 1. FC

Kaiserslautern zu den Stadionregeln beim Heimspiel gegen den DSC Arminia

Bielefeld finden Sie unter

https://fck.de/de/fan-infos-zum-heimspiel-gegen-arminia-bielefeld/ im Internet.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz

wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen

Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes

Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Hilfe dank aufmerksamer Nachbarn

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass eine Seniorin am Mittwoch aus hilfloser Lage befreit werden konnte. Den Anwohnern war aufgefallen, dass sie ihre Nachbarin schon seit Tagen nicht mehr gesehen hatten. Besorgt wandten sie sich an die Polizei.

Die ausgerückte Streife warf vor Ort als erstes einen Blick von außen durch ein Fenster und konnte eine am Boden liegende Person erkennen. Die bereits verständigte Feuerwehr übernahm die Notfalltüröffnung, so dass die Einsatzkräfte der 84-jährigen Frau zu Hilfe kommen konnten.

Wie sich herausstellte, war die Dame aus dem Bett gefallen und konnte nicht mehr selbständig aufstehen. Ihr Gesundheitszustand war zwar stabil, sie wurde aber trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |cri

Wohnanhänger gehen in Flammen auf

Hochspeyer (ots) – Auf einem Gelände in der Hauptstraße hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Gegen 0.50 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle die Polizei über das Feuer auf einem Grundstück zwischen einer Firma und den Bahngleisen. Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Wohnanhänger, der auf dem Areal stand, aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff dann auch auf einen zweiten Wohnanhänger in unmittelbarer Nähe über. Beide Anhänger brannten vollständig aus.

Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. |cri

Schaden verursacht und abgehauen

Otterbach/Hochspeyer (ots) – Zwei ähnliche Fälle von Fahrerfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus Otterbach und Hochspeyer gemeldet worden. In Otterbach war das Vordach eines Hauses betroffen, in Hochspeyer ein Carport. Die Ermittlungen nach den Verursachern laufen.

Zeugenhinweise werden unter der Nummer 0631 369-2150 entgegengenommen.

In Otterbach ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr in der Lauterstraße. Eine „Ohrenzeugin“ hörte einen Knall und sah einen weißen Transporter wegfahren. Er hatte beim Rangieren das Vordach eines Hauses gerammt. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug konnte die Zeugin leider nicht machen.

Bereits gegen 13.30 Uhr wurde in Hochspeyer im Hof eines Anwesens in der Kreuzhohlstraße der Carport beschädigt. Ein Fahrzeug war beim Versuch zu wenden rückwärts gegen das Gebälk gestoßen. Der Fahrer fuhr anschließend einfach davon, ohne den Schaden zu melden. |cri

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Kaiserslautern/Mehlingen (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am Mittwochvormittag in Kaiserslautern zum Verhängnis geworden. Einer Streife war der Pkw kurz vor Mittag in der Ludwigstraße aufgefallen. Die Beamten folgten dem Wagen und stoppten ihn kurz darauf in der Lauterstraße.

Bei der Überprüfung des Fahrers gab der 39-Jährige an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass dies nur die halbe Wahrheit war. Der Mann verschwieg, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, und dass er diese auch so schnell nicht wieder bekommt, denn gegen ihn wurde eine Sperre bis zum Jahr 2029 verhängt.

Doch damit nicht genug: Weil der 39-Jährige drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde er auch zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Die Fahrzeugschlüssel wurden

sichergestellt.

Eine Strafanzeige hat sich auch ein Mann aus dem Donnersbergkreis eingehandelt, der am Mittwochnachmittag auf der L401 bei Mehlingen in eine Verkehrskontrolle geriet. Als der 52-Jährige gegen 15.40 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Sembach gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurde, kam heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Diese war ihm vor knapp einem Jahr rechtskräftig entzogen worden. Der Mann musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und die Autoschlüssel an die Polizei übergeben. Er selbst wurde von einer Bekannten

abgeholt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unfallverursacher gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Brandenburger Straße. Hier fuhr am Freitag, 5.Mai, um 10:35 Uhr, eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Agila in Richtung Innenstadt. Als die Frau in den Kreuzungsbereich zur Hohenecker Straße einfuhr, kreuzte plötzlich ein weiterer Wagen, der zuvor auf der Brandenburger Straße

stadtauswärts unterwegs war.

Beim Ausweichmanöver stieß der Agila zunächst gegen den Bordstein und anschließend gegen die Ampel, wo das Fahrzeug auch zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Laut Aussage der Dame habe es sich bei dem kreuzenden Gefährt vermutlich um einen schwarzen Ford Kombi gehandelt. Zeugen, die etwas gesehen oder etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben, melden sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Unfallflucht einmal anders herum

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Halter eines weißen Pkw, der am Dienstag in der Basteigasse abgestellt war. An dem Wagen wurde sehr wahrscheinlich im hinteren Bereich ein Schaden verursacht.

Die Verantwortliche meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und gab nachträglich einen Unfall zu Protokoll. Demnach war die Seniorin am Dienstagvormittag mit ihrem VW Golf von der Karl-Marx-Straße kommend in die Basteigasse eingebogen und hatte ihren Pkw dort kurzzeitig auf einem Parkplatz abgestellt.

Als sie später ihre Fahrt fortsetzte, machte die Beifahrerin die 80-Jährige darauf aufmerksam, dass sie den anderen Wagen gestreift habe. Die Frau nahm daraufhin ihr eigenes Fahrzeug unter die Lupe, konnte aber keinen Schaden feststellen.

Weil ihr die Sache aber keine Ruhe ließ, wandte sich die Seniorin am nächsten Morgen an die Polizei. Zusammen mit einem Polizeibeamten wurde das Fahrzeug noch einmal gründlich abgesucht. Dabei fiel ein frischer Streifschaden am rechten vorderen Kotflügel auf. Dieser könnte von der Kollision mit dem weißen Pkw in der Basteigasse stammen.

Der beschädigte Wagen konnte allerdings bislang nicht ermittelt werden. Von dem Fahrzeug ist derzeit lediglich bekannt, dass es in Höhe des Hauses Nummer 1 vor den Garagen in Queraufstellung geparkt war. Die weiße Lackierung dürfte an der Heckstoßstange eine Beschädigung aufweisen. Der Halter oder Zeugen, die Hinweise auf dieses Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri