36-Jähriger wegen des Verdachts der Brandstiftung in U-Haft

Edingen-Neckarhausen (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Mittwochabend einen Geräteschuppen in Edingen-Neckarhausen in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer griff im weiteren

Verlauf auf eine angrenzende Gaststätte über und setzte diese ebenfalls in Brand.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden Teile der Außenfassade beschädigt, wohingegen der Geräteschuppen gänzlich ausbrannte. Die in der Gaststätte befindlichen Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens

200.000 Euro.

Noch während der Löscharbeiten gelang es den eingesetzten Polizeibeamten den 36-jährigen Tatverdächtigen an der Einsatzstelle vorläufig festzunehmen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagmittag der Haft -und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung gegen den 36-Jährigen erließ. Dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dachstuhlbrand eines leerstehendes Gebäude

Großsachsen (ots) – Durch eine bisher ungeklärte Ursache kam es gegen 17 Uhr zu einem Brandausbruch im Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes im Ortsteil Großsachsen. Das Gebäude wird derzeit renoviert und ist unbewohnt. Personen kamen daher bei dem Brand nicht zu Schaden.

Erste vorsichtige Schätzungen beziffern den Schaden auf ca. 40.000 Euro. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ermittlungen zu dem Brandausbruch wurden vom Polizeirevier Weinheim übernommen.

Gestohlener Hydrant

Waibstadt (ots) – Am Mittwoch zwischen 10:15 und 10:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Hydranten von einer Baustelle in der Hauptstraße von der Stadtverwaltung Waibstadt. Zeugen berichten einen mit zwei Personen besetzten weißen Ford Transit mit ungarischen

Kennzeichen gesehen zu haben, welche im Bereich der Baustelle etwas eingeladen haben sollen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen ein Hydrant zum Kauf angeboten wird, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07263 910674.

Mehrere Fahrzeuge mutwillig zerkratzt – Zeugenaufruf

Schwetzingen/Plankstadt (ots) – Zwischen dem 29.04.2023 und dem 10.05.2023 wurden im Bereich Schwetzingen und Plankstadt mutwillig mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt.

Am 29.04.2023 wurde zwischen 13-16.00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in Schwetzingen in der Marstallstraße, Höhe der Hausnummer 49, mutwillig am Heck, der Fahrerseite und am linken Kotflügel zerkratzt. Ein Täter ist bislang nicht bekannt.

Nur einen Tag später wurde ebenfalls in Schwetzingen zwischen dem 30.04.2023, 17.00 Uhr und dem 01.05.2023, 10.00 Uhr, ein Opel in der Schubertstraße mutwillig zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Auch hier ist der Täter bislang unbekannt.

Zuletzt wurde am Mittwoch, den 10.05.2023, zwischen 15.40-16.30 Uhr ein Fahrzeug in Plankstadt im Brühler Weg Höhe der Hausnummer 99 zerkratzt. Hierbei entstanden mittels eines unbekannten Werkzeugs tiefe Kratzer über die gesamte Beifahrerseite. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Schwetzigen zu melden, unter: 06202-2880.

Unfallfluch durch bislang unbekannten Täter – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Zwischen Dienstag gegen 15.40 Uhr und Mittwoch gegen 09 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein am Fahrbahnrand des Langgassenwegs geparkter Jaguar beschädigt. Dieser wurde vermutlich bei einer Vorbeifahrt gestreift und hierdurch die gesamte

Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in 4-stelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201-10030.