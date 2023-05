Mehrere Festnahmen nach Raub in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Die Polizei nahm am Mittwochabend 3 Jugendliche nach zwei Raubdelikten fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrängte eine Gruppe von fünf Jugendlichen zunächst im ECE-Center einen 18-Jährigen. Sie hinderten den jungen Mann am weiter gehen und provozierten einen Konflikt. Einer der Täter ergriff ihn an der Schulter und riss ihm eine Zigarettenpackung aus der Hand. Anschließend floh die Gruppe in unterschiedlichen Richtungen.

Kurz darauf ereignete sich ein weiterer Raub. Offenbar ging die gleiche Tätergruppierung an der U-Bahn-Haltestelle Marktplatz nun einen 15-Jährigen körperlich an. Ein Täter hielt ihn am Arm fest, während ein Zweiter eine Musikbox, Tabak, den Geldbeutel und das Handy raubte. Dem Geschädigten gelang es, sein Handy wieder an sich zu bringen und wegzurennen. Etwas später

verständigte er die Polizei.

Aufgrund von Zeugenhinweisen nahm die Polizei bei der Fahndung drei 15-jährige Jugendliche fest. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei im Haus des Jugendrechts geführt.

Einbruch in Geschäftsräumlichkeiten

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21:00 Uhr und Mittwoch, 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Karlsruher Waldstraße ein. Im Rahmen der Spurensicherung konnten Beschädigungen an der Eingangstür der Geschäftsräumlichkeiten festgestellt werden. Im Inneren wurde eine Kasse aufgebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld sowie mehrere Brillen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Pkw überschlägt sich und fängt Feuer

Ettlingen (ots) – Augenscheinlich unverletzt blieb ein 22-jähriger Pkw-Fahrer, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 605 alleinbeteiligt mit seinem Pkw überschlug. Das Fahrzeug fing im Anschluss Feuer und brannte vollständig aus.

Nach den ersten Erhebungen an der Unfallstelle fuhr der junge Mann gegen 20:45 Uhr in einem Toyota auf der L 605 in Richtung Ettlingen. In der Auffahrt zur Bundesstraße 3 in Richtung Neumalsch geriet der Pkw aufgrund derzeit nicht näher bekannter Ursache offenbar ins Schleudern und überschlug sich anschließend.

Der 22-Jährige blieb bei dem Unfallgeschehen den ersten Erkenntnissen zu Folge unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Kurz darauf fing das Fahrzeug Feuer. Auch die wenig später eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Ettlingen konnte ein vollständiges Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Ettlingen.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Ettlingen (ots) – Unbekannte brachen im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend, 18:Uhr und Mittwochabend, 17 Uhr in ein Haus in Spessart ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentür Zugang zu dem Objekt in der Schottmüllerstraße und durchsuchten dieses anschließend nach Wertgegenständen.

Dabei entwendeten sie Schmuck mit einem Wert in mittlerer 3-stelliger Höhe. Beamte des Polizeireviers Ettlingen haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, sich mit Hinweisen unter 07243 32000 zu melden.

Betrunkener verursacht mutmaßlich Unfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Waghäusel (ots) – Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer steht im Verdacht, am späten Mittwochabend auf seiner Fahrt von Karlsruhe nach Kirrlach einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Die Polizei sucht nun nach möglichen Geschädigten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel der 59-Jährige gegen 23:55 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern auf der Landesstraße 555 zwischen der Anschlussstelle Kronau der Bundesautobahn 5 und Kirrlach aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Alarmierte Polizeistreifen konnten den Gesuchten schließlich an seiner Wohnanschrift in Kirrlach kontrollieren.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Pkw-Lenker einen Wert von fast 1,6 Promille. Außerdem stellten die Polizisten frische Unfallbeschädigungen an dem

orangefarbenen Pkw des 59-Jährigen fest. Die Herkunft dieser Beschädigungen sowie die tatsächlich gefahrene Wegstrecke sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.