Neustadt: Massenhaft Aufkleber – Strafantrag und Belohnung

Neustadt an der Weinstraße – Erneut wurden im Stadtgebiet zahlreiche Verkehrsschilder und andere öffentliche Objekte mit Aufklebern verunstaltet. Die Stadtverwaltung hat bei der Polizei einen Strafantrag gegen die bislang unbekannten Täter gestellt. Zudem lobt die Stadt für Hinweise, die zur Täterergreifung führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus.

Besonders massiv geklebt wurde in der Nacht auf Dienstag, 9. Mai 2023, ins- besondere mit Motiven der „FCK Pfalz Inferno Ultras“.

Die Aufkleber werden mit erheblichem Arbeitsaufwand in Handarbeit von Mitarbeitern des Bauhofs beseitigt. Da dies nicht immer rückstandsfrei möglich ist, geht es nicht allein um eine Verschmutzung, sondern um Sachbeschädigung. Beim Bekleben von Verkehrsschildern handelt es sich in vielen Fällen zudem um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Massenhaft beklebt wurden jüngst unter anderem auch touristische Hinweistafeln, Abfalleimer, Bushaltestellen und Fahrpläne.

Die Polizei Neustadt bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können an pineustadt@polizei.rlp.de oder 06321/854-0.