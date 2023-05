Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in einem Discounter

Haßloch (ots) – In Haßloch kam es am 10.05.2023 gegen 13:15 Uhr im Kassenbereich eines Discounters im Herrenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei wurde zumindest ein Beteiligter verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Bedrohung und Beleidigung am Bahnhof

Grünstadt (ots) – Am 02.05.23, gegen 12.45 Uhr, kam es am Bahnhof in Grünstadt zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, sowie Bedrohung. Ein bis dahin unbekannter männlicher Täter beleidigte zunächst einen, auf seinen Bus wartenden Fahrgast am Bahnhof in Grünstadt. Als der Fahrgast nicht auf die Beleidigungen reagierte zerschlug der Unbekannte eine Weinflasche und versuchte den anderen Mann damit zu verletzen. Danach hätte der Unbekannte noch versucht den anderen Mann auf die Gleise zu stoßen. Da durch Zeugen Bilder des Unbekannten gefertigt wurden, konnte dieser zeitnah durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt ermittelt werden. Die zwei Zeuginnen, welche die Tat beobachtet und Bilder des unbekannten Mannes gefertigt haben, werden gebeten, sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):