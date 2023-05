Neustadt: Sprachförderung an den KiTas – Erfolgreicher Abschluss des 18. Lehrgangs an der vhs Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Mit dem Qualifizierungskonzept „Mit Kindern im Gespräch“ fördert das Land Rheinland-Pfalz bereits seit 2018 die Sprachförderung in Kindertagesstätten. Die Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße ist einer der etablierten Bildungsträger dieser Qualifizierungsmaßnahme für pädagogische Fachkräfte. Die Absolventinnen des 18. Lehrgangs bei der vhs Neustadt konnten am Freitag, 05.05.23, ihre Zertifikate entgegennehmen.

Da sprachliche Bildung in den Kindertagesstätten alltagsintegriert stattfinden soll, übernehmen alle pädagogischen Fachkräfte einen Anteil an Sprachförderarbeit. Die Qualifizierung der Sprachförderkräfte ist daher ein essentieller Bestandteil des Konzepts des Landes. Die pädagogischen Fachkräfte erhalten in neun Modulen Sprachförderstrategien sowohl für die additive Sprachförderung als auch für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Das Konzept wurde auf der Grundlage eines Projektes zur gezielten alltagsintegrierten sprachlichen Bildung der Universität Koblenz-Landau im Rahmen der Bund-Länder-Initiative Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS) erarbeitet, das insbesondere die Anregungsqualität zwischen Kind und Fachkraft in den Blick nimmt.

Im Verlauf der Fortbildungsreihe beschäftigen sich die Teilnehmer unter anderem mit Lese- und Sprechsituationen, mit Rollenspielen, gezielten Aktivitäten und Routinesituationen im Kita-Alltag.

„Wir freuen uns sehr, den 18. Lehrgang in die Sprachförderpraxis entlassen zu können. Das Thema Sprachförderung und -bildung verliert nicht an Aktualität und ist angesichts der Migrations- und Flüchtlingssituation eines der wichtigsten Themen im Kita-Alltag überhaupt“, resümierte Dorothea Saalfrank, Pädagogische Mitarbeiterin der vhs im Bereich Sprachförderung. „Die Gruppe wächst im Laufe des Lehrgangs sehr zusammen – der fachliche Austausch außerhalb der eigenen Einrichtung ist stärkend und fördert den professionellen Blick auf die eigene Arbeit.“

Die Teilnehmer zogen insgesamt ein positives Fazit der Qualifizierungsmaßnahme, die es ihnen ermöglichen wird, die Sprachförderung professionell und kindgerecht umzusetzen. Derzeit läuft der 19. Lehrgang zur Sprachförderkräfte an der vhs Neustadt an der Weinstraße, der 20. Lehrgang startet im September 2023.