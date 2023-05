Dettenheim – Betrunkener Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) – Ein mit rund 1,4 Promille alkoholisierter junger Mann ging in

der Nacht von Montag auf Dienstag in Dettenheim-Rußheim auf Diebestour, die für

ihn jedoch letztendlich in Handschellen endete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der 27-Jährige zunächst gegen 00:30

Uhr, in zwei Supermärkte in der Liedolsheimer Straße einzubrechen. An einem der

Objekte scheiterte der Langfinger offenbar an der Eingangstür. Bei dem anderen

Einkaufsmarkt gelang es ihm zumindest, den Eingangsbereich zu betreten, ohne

jedoch in den Verkaufsraum vorzudringen. Mutmaßlich frustriert über seinen

Misserfolg machte sich der 27-Jährige in der Folge zu einer Autowerkstatt im

nahen Gewerbering auf. Dort öffnete er die Fahrertür eines abgestellten

Oldtimers. Da der Zündschlüssel zum Starten des Motors jedoch fehlte, entschloss

er sich kurzerhand, das Fahrzeug vom Hof zu schieben. Nach ungefähr 20 Metern

endete auch dieses Vorhaben, als er das Auto gegen einen geparkten Lkw schob.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Kurze Zeit später eintreffende Beamte des Polizeireviers Philippsburg nahmen den

stark alkoholisierten 27-Jährigen letztendlich fest und verbrachten ihn auf das

Polizeirevier.

Der Polizeiposten Graben-Neudorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit Hinweisen beim Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 zu

melden.

Stutensee – Unbekannter schlägt Reiter nieder – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im Bereich eines Feldwegs bei Blankenloch griff am

Dienstagnachmittag ein bislang Unbekannter grundlos einen 38-jährigen Mann an

und verletzte ihn am Kopf.

Gegen 16:10 Uhr kümmerte sich der spätere Geschädigte gemeinsam mit seiner

Familie östlich der Bebauungsgrenze von Blankeloch gerade um die eigenen Pferde.

Dabei bemerkte der 38-Jährige einen ihm unbekannten Mann, der sich scheinbar

grundlos auf einem Feldweg bei den Pferdekoppeln aufhielt. Er sprach den Fremden

hilfsbereit an, was dieser mit einer provokanten Bemerkung erwiderte. Dann

schlug der Täter den Familienvater unvermittelt mit einem Fausthieb gegen den

Kopf zu Boden und schlug mit den Fäusten weiter auf sein Opfer ein. Erst als die

Familie des Angegriffenen zu Hilfe eilte, ließ der Täter von ihm ab und fuhr mit

einem Fahrrad südlich des Friedhofs Blankenloch in Richtung der Straße Am

Steinweg davon. Dabei wurde er von mehreren Zeugen gesehen.

Bei dem Angriff zog sich der Geschädigte eine Gehirnerschütterung und blutende

Kopfplatzwunden zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Der unbekannte Mann wird als etwa 175 cm groß, mit Vollbart, von kräftiger

Statur und südeuropäischem, eventuell türkischem Aussehen beschrieben. Er soll

Deutsch mit Akzent gesprochen und bei der Tat einen grauen Jogginganzug getragen

haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 967180

beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Graben-Neudorf – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B36

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag verursachte ein bislang unbekannter

Autofahrer auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf einen Verkehrsunfall und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun auf der Suche

nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Tesla-Fahrer gegen 12:40 Uhr

auf der B 36 von Karlsruhe kommend in Richtung Graben-Neudorf. In Höhe der

Ausfahrt zur Kreisstraße 3531 kam ihm ein grau-silberner VW-Van, Modell Touran

oder Sharan entgegen, der zeitweise mit der halben Fahrzeugbreite auf der

Gegenfahrbahn fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 26-Jährige nach

rechts aus und fuhr hierbei über einen Bordstein. Am Tesla entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 07256 93290 beim Polizeirevier

Philippsburg zu melden.

Karlsruhe – Einbruchsversuch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr

und 21:00 Uhr, mit einem nicht bekannten Werkzeug die Haustür eines Wohnhauses

in der Daxlander Straße in Grünwinkel aufzuhebeln, was letztendlich misslang.

Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Weststadt unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Erneuter Eingang einer anonymen E-Mail beim Schulzentrum Stutensee

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe

und der Stadtverwaltung Stutensee

Am Mittwochmorgen ging beim Thomas-Mann-Gymnasium, der Erich-Kästner-Realschule

sowie dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt erneut eine E-Mail mit potenziell

bedrohlichem Inhalt ein. Nach Abstimmung zwischen Polizei und dem Schulzentrum

Stutensee wird nicht von einer ernstzunehmenden Bedrohung ausgegangen. Derzeit

liegen keinerlei Hinweise auf konkrete Gefahren für Schüler und Lehrer des

Schulzentrums vor. Dennoch ist die Polizei heute mit besonders geschulten

Beamten, die für Schüler und Lehrer ansprechbar sind und beratend zur Seite

stehen, in beiden Schulen vor Ort. Darüber hinaus hat das Polizeipräsidium

Karlsruhe die Ermittlungen zur Urheberschaft der einsatzauslösenden E-Mail

aufgenommen. Dem oder der Verantwortlichen drohen neben strafrechtlichen

Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen.

Polizeimusikkorps am Muttertag im Pforzheimer Enzauenpark

Karlsruhe (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung von Mario Ströhm

spielt am kommenden Sonntag, 14. Mai 2023, von 11 bis 13 Uhr im Enzauenpark in

Pforzheim. Die Gäste erwartet bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches

Programm, wobei neben dem vollen Klang von Deutschlands größtem Polizeiorchester

die Instrumentalsolisten sowie die Sängerin Nina Hirschler und Sänger Toni

Bergsch besondere Akzente setzen werden. Das Musikkorps verzichtet auf Gage, im

Gegenzug wird der Pforzheimer Gastronom Frank Daudert einen Spendenbetrag an das

Müttergenesungswerk abführen. Das Müttergenesungswerk gibt es seit 1950 als

gemeinnützige Stiftung, Schirmherrin ist Elke Büdenbender, die Frau des

amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.