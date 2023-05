Dieseldiebstahl

Schwegenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Speyerer Straße in Schwegenheim geparkten LKW Diesel Kraftstoff. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Wörth (ots) – Am gestrigen Dienstag 09.05.2023 kam es gegen 12:53 Uhr, im Bereich Wörth zu Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Bei dieser Betrugsmasche geben sich die Täter als Familienmitglieder aus, welche einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollen und nun bei der Polizei festgehalten werden. Hierauf wird eine Zahlung für die Freilassung verlangt.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen und weist darauf hin bei solchen Anrufen vorsichtig zu sein. Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Geschwindigkeitskontrollen

Wörth (ots) – Wie bereits am Tag zuvor wurde auch am 09.05.2023 in der Zeit von 14:30 – 15:30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es ergaben sich diesmal bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h neben 22 Geschwindigkeitsverstößen 1 Gurtverstöße.