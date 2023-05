Landau: Die Polizei-News

Brand eines Mehrparteienhauses – tote Frau gefunden

Landau (ots) – Am späten Abend des 09.05.2023, meldeten mehrere Passanten den Brand eines Mehrparteienhauses in der Weißenburger Straße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Dachgeschosswohnung in Vollbrand stand. Alle Bewohner und die der umliegenden Häuser mussten evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Der Brand konnte von einem Großaufgebot der Landauer Feuerwehr gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Durch das Feuer wurde glücklicherweise lediglich eine Person leicht verletzt. Diese konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Am Gebäude entstand schätzungsweise ein Schaden im mittleren bis hohen 6-stelligen Bereich.

Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, wurden die Bewohner in Notunterkünfte gebracht. Die Brandursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei direkt vor Ort aufgenommen wurden.

Landau (ots) – Im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen wurde heute Nacht in dem Mehrfamilienhaus in der Weißenburger Straße in Landau der Leichnam einer 54-jährigen Frau gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort, zusammen mit einem Notarzt, ergaben, dass die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand, unabhängig vom Brand, eines natürlichen Todes verstorben ist.

Zur Ermittlung der Brandursache wird, auf Anordnung der StA Landau, ein Sachverständiger eingesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau in Verbindung zu setzen.