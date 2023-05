Reanimationsmaßnahmen am Hauptbahnhof

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Nachmittag des 9. Mai 2023 gegen 16:35 Uhr wurden die Polizisten vom Bundespolizeirevier Mainz auf ihrem Streifengang durch Reisende auf eine leblose Person auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz aufmerksam gemacht.

Unter dem Einsatz eines Defibrillators wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen durch die Beamten eingeleitet. Der hinzugerufene Notarzt und Rettungsdienst wurden bei ihren weiteren Maßnahmen unterstützt.

Die 56-jährige Frau konnte im Anschluss mit Vitalfunktionen durch die Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Katalysatoren entwendet

Mainz-Finthen (ots) – Weil sein Auto ungewöhnlich laut war, stellte ein Fahrzeugbesitzer am Dienstagmorgen fest, dass dieses keinen Katalysator mehr hatte. Nachdem er sein Fahrzeug am Vorabend, noch komplett im Sertoriusring in Mainz-Finthen, auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt hatte, müssen in der Nacht unbekannte Täter den Katalysator entwendet haben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Täter hierzu möglicherweise einen Trennschleifer

verwendet. Durch den fehlenden Katalysator ist eine Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr

möglich. Auch können weitere Schäden am Fahrzeug bei einer Nutzung ohne funktionierende Abgasreinigungsanlage entstehen.

Seit Mitte April kam es in Mainz zu 8 Diebstählen von Katalysatoren in verschiedenen Stadtteilen. Die Ermittlungen gegen noch unbekannte Täter laufen. Hinweise zu zurückliegenden Taten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei Mainz bittet darum, bei ungewöhnlichen Geräuschen in der Nähe geparkter PKW, die zum Beispiel von Trennschleifern verursacht werden können, sofort den Notruf der Polizei zu wählen.

Motorrad-Sicherheitstag am Donnersberg

PP Mainz-Kirchheimbolanden (ots) – Aufgrund steigender Fallzahlen bei Motorradunfällen und der beginnenden Motorradsaison führt das Polizeipräsidium Mainz im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden am kommenden Samstag einen Motorradsicherheitstag durch.

Daher werden Schwerpunktkontrollen zum Thema Motorradsicherheit durchgeführt und auch ein Informations-Stand betrieben.

Im Jahr 2022 ereigneten sich im Polizeipräsidium Mainz insgesamt 391 Verkehrsunfälle unter der Beteiligung von Motorrädern. Das ist ein Anstieg um 26,1% gegenüber dem Corona-Jahr 2021. Bei fast 2 Dritteln der Unfälle wurden die Fahrer hierbei verletzt. 7 verunglückten tödlich.

Immer wieder kommt es unter Beteiligung von Krafträdern zu schweren oder auch tödlichen Verkehrsunfällen. Überhöhte Geschwindigkeit, Selbstüberschätzung, fehlende Ortskenntnis, schlechte Witterung oder Fehler anderer Verkehrsteilnehmer, die Unfallursachen sind vielfältig und sicherlich nicht ausnahmslos bei den Motorradfahrerinnen oder Fahrern zu suchen.

Tatsächlich ist nur bei knapp über 50% der Unfälle die Ursache bei diesen zu finden gewesen.

Es ist eine der Kernaufgaben der Polizei, Unfälle zu reduzieren und ein Bewusstsein für die besonderen Gefahren im Straßenverkehr zu wecken. Daher steht auch der Dialog mit den Fahrerinnen und Fahrern im Vordergrund.

Da nach Unfällen jedoch regelmäßig festgestellt wird, dass die Fahrzeuge in einem verkehrsunsicheren Zustand waren, illegale Veränderungen vorgenommen wurden oder sie schlichtweg viel zu laut waren, soll auch der technische Zustand durch fachkundige Polizisten überprüft werden. Hierbei werden auch Motorradpolizisten und technische Sachverständige vor Ort sein.