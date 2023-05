Ein Kilogramm Marihuana am Fahrradlenker: Polizisten schnappen mutmaßlichen Dealer bei Kontrolle

Kassel-Nord: Die Fahrradfahrt mit einer Plastiktüte samt einem Kilogramm Marihuana am Lenker durch die Kasseler Nordstadt wurde am gestrigen Dienstagnachmittag einem 23-jährigen Mann zum Verhängnis. Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei waren bei gezielten Kontrollmaßnahmen im Rahmen der BAO Mars, die von der Polizeidirektion Kassel zur Bekämpfung der Anstiege in verschiedenen Deliksbereichen Anfang April eingerichtet wurde, gegen 17:45 Uhr in der Bunsenstraße auf den jungen Mann aufmerksam geworden, der auf einem augenscheinlich hochwertigen Pedelec mit einer prall gefüllten Tüte am Lenker unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass die Polizisten den „richtigen Riecher“ hatten: In der Plastiktüte fanden die Beamten ein Kilo Marihuana-Blüten, die einen geschätzten Straßenverkaufswert von 10.000 Euro haben. Darüber hinaus förderte eine Durchsuchung des 23-Jährigen aus Vellmar ein Messer, Pfefferspray, mehrere Mobiltelefone, eine kleine Menge Haschisch sowie Utensilien für den Drogenhandel zutage. Zu guter Letzt gab der junge Mann wenig glaubhaft an, das Fahrrad bei einem Bekannten geliehen zu haben, weshalb die Polizisten auch das Pedelec sicherstellten. Bei den weiteren Ermittlungen wird nun geprüft, ob das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen mit Beamten der Operativen Einheit führte schließlich zum Auffinden von einem vierstelligen Bargeldbetrag, bei dem es sich mutmaßlich um Drogengeld handelt, das ebenfalls beschlagnahmt wurde. Da eine Vorführung vor den Haftrichter geprüft wurde, musste der 23-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Letztendlich lagen keine Haftgründe vor, weshalb am heutigen Morgen nach den polizeilichen Maßnahmen seine Entlassung auf freien Fuß erfolgte. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge werden gemeinsam durch die EG 4 und die AG Fahrrad der Kasseler Polizei geführt.

Unfallflucht am Platz der Deutschen Einheit: Dacia-Fahrer verursacht Motorradunfall

Kassel-Bettenhausen: Zwei Motorradfahrer fuhren am Dienstag, den 09.05.2023, gegen 18:25 Uhr aus Richtung Innenstadt kommend hintereinander im Kreisel am Platz der Deutschen Einheit. Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete die Vorfahrt und fuhr in den Kreisverkehr ein. Der vorausfahrende Motorradfahrer musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem braunen Dacia Duster zu vermeiden. Der nachfolgende Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das andere Kraftrad auf. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Nun erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe, Hinweise auf den unbekannten Autofahrer zu bekommen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Dacia Duster mit auffällig glänzenden Felgen. Der Fahrer war ein etwa 50 Jahre alter Mann, der mit einer weiblichen Beifahrerin unterwegs war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannte Auto-Aufbrecher bauen Navigationsgeräte aus: Zeugen in Baunatal gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): Auf festeingebaute Navigationsgeräte in geparkten Autos haben es bislang unbekannte Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Baunatal-Großenritte abgesehen. Bislang meldeten sich vier betroffene Fahrzeugbesitzer, wobei es sich in allen Fällen um Pkw des Herstellers VW handelte. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ist bislang nicht bekannt, wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen. In der Keltenstraße hatten die Auto-Aufbrecher einen schwarzen VW Touran auf noch unbekannte Art und Weise aufgebrochen und anschließend fachmännisch das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Bei einem weiteren in der Keltenstraße abgestellten Fahrzeug, einem grauen VW Multivan, schlugen die Täter eine Scheibe ein und erbeuteten neben dem Navigationsgerät auch ein Apple IPad. In der Rosebachstraße und im Trineweg waren ein weißer VW Beetle und ein schwarzer VW Tiguan die Ziele der Auto-Aufbrecher, die auch in diesen beiden Fällen auf gleiche Art und Weise vorgingen.

Zeugenhinweise zu den Taten werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.