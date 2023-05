Frankfurt: Veranstaltung „Polizei für Kinderrechte“ am 23. Mai 2023

Frankfurt (ots) – Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium

Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Netzwerk gegen Gewalt – Regionale

Geschäftsstelle Frankfurt am Main – an der Kinderrechtskampagne Stadt der Kinder

des Frankfurter Kinderbüros.

Wir wollen uns im Rahmen der Veranstaltung „Polizei für Kinderrechte“ mit der

These beschäftigen, inwieweit Partizipation der Kinder und Jugendlichen ein

Beitrag zur Gewaltprävention sein kann. Frau Prof. Dr. Katharina Gerarts,

Gründerin des Kinderrechteinstituts und Inhaberin der Professur für

Kindheitspädagogik an der International University, Standort Mainz, wird sich in

ihrem Vortrag mit der genannten These auseinandersetzen, und verschiedene

wissenschaftliche Studienergebnisse hierzu vorstellen. Im Anschluss haben die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, einen von drei Workshops /

Impulsvorträgen zu besuchen.

Die Veranstaltung findet am 23. Mai 2023 von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr im

Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Adickesallee 70 in 60322 Frankfurt am Main

statt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldemöglichkeit für eine

kostenlose Teilnahme sind unter https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/veranstaltungen-und-seminare/polizei-fuer-kinderrechte zu finden.

Informationen zur Kinderrechtekampagne Stadt der Kinder: Kinder haben

Kinderrechte. Sie sind in der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland ein

Bundesgesetz ist, verbindlich verankert. Stadt der Kinder ist die

Kinderrechtskampagne der Stadt Frankfurt.

Jedes Jahr rund um den 1. Juni feiern wir gemeinsam in der Innenstadt und in den

Stadtteilen den Tag des Kindes und die Kinderrechte. Ziel ist, dass alle Kinder

wissen, dass sie Kinderrechte haben und an wen sie sich wenden können, wenn sie

Hilfe brauchen. In jedem Jahr stehen andere Artikel der

UN-Kinderrechtskonvention im Mittelpunkt der Stadt der Kinder. In diesem Jahr

ist es der Artikel 12 – das Recht von Kindern auf Beteiligung und Gehör. Die

Stadt der Kinder wird durch das Frankfurter Kinderbüro gestaltet. Das

Frankfurter Kinderbüro wahrt die Interessen der Kinder und setzt sich für die

Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ein.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagnachmittag (09. Mai 2023) kam es im

Bahnhofsviertel zu einem Straßenraub. Die mutmaßlichen Täter wurden unmittelbar

nach der Tat festgenommen.

Gegen 13.30 Uhr trafen die beiden 36- und 30-jährigen Beschuldigten in der

Moselstraße auf ihr Opfer, einen 43-jährigen Mann. Einer der beiden

Tatverdächtigen schlug den 43-Jährigen nieder, während der Zweite die

Umhängetasche des Opfers entriss. Die Tat wurde von einer in der Nähe

befindlichen Polizeistreife wahrgenommen, beide Beschuldigte wurden unmittelbar

festgenommen. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und

musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

verbracht, und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Kleiner Wohnungsbrand in einer Altenwohnanlage im Gallus

In einer Wohnung im 3.Obergeschoss in der Wohnanlage geriet eine Matratze in Brand. Der Brand drohte auf das übrige Mobiliar überzugreifen. Die Kräfte der naheliegenden Feuerwache waren jedoch sehr schnell vor Ort und verhinderten die weitere Rauch- und Brandausbreitung. Gleichzeitig konnten sie eine Person unverzüglich aus der Wohnung retten und an die Sanitäter übergeben. Nach der Entfernung des Brandrauchs aus dem Gebäude überprüften die Einsatzkräfte die übrigen Wohnungen auf Schadstoffe und Bewohnbarkeit und gaben sie dann wieder für die vorübergehend evakuierten Bewohner frei. Die Polizei wird die Brandursache ermitteln, Angaben zur Schadenhöhe liegen nicht vor.

Frankfurt – Innenstadt: „Schockanrufe“

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montagnachmittag (08. Mai 2023) kam es zwischen 16.00

Uhr und 16.45 Uhr im Bereich der Stiftstraße und der Porzellanhofstraße zu je

einem Trickbetrug mit der sogenannten Masche des „Schockanrufs“. Die Täter

erbeuteten mehrere zehntausend Euro.

In den Mittagsstunden klingelte bei einer 69-jährigen und einer 76-jährigen

Frankfurterin das Telefon; am anderen Ende der Leitung die vermeintliche

Polizei. Der Anrufer ließ die älteren Damen glauben, ihre Tochter bzw. die

Enkelin sei in einer Notsituation geraten. Für die Freilassung des

Familienangehörigen aus der „Haft“ sei die Hinterlegung einer Kaution in Höhe

von mehreren Zehntausend Euro bei der Polizei erforderlich.

Zur Kautionsübergabe führten die Täter die weiterhin ahnungslose 69-Jährige in

die Porzellanhofstraße und die 76-jährige Dame in die Stiftstraße, um die

Übergabe zu vereinfachen, sollte dort ein Mitarbeiter der Polizei das Geld in

Empfang nehmen.

Nach der Geldübergabe an die Abholer und zu Hause angekommen, kam bei beiden

Seniorinnen der Verdacht auf, Opfer eines Betruges geworden zu sein. Ob es sich

bei den Anrufern um ein und dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Täterbeschreibung Porzellanhofstraße:

Weiblich, etwa 160 – 165 cm groß, ca. 30 – 40 Jahre alt, braune Haare zum Zopf

gebunden, lange rote Fingernägel, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet

mit einer Strickjacke mit braunem „Zickzack“ Muster und einer hellen Hose.

Täterbeschreibung Stiftstraße:

Männlich, etwa 165 cm groß, ca. 25 – 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem

örtlich zuständigen 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755-10100 in

Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche, auch „Schockanruf“ genannt, nutzen hochprofessionell

agierende Täter gezielt die Schockwirkung aus, die durch die

Nachrichtenübermittlung beim Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger sind

äußerst kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten „falsche

Polizeibeamte“, „Schockanrufer“ und „Enkeltrick“.

Das heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren vermeintlichen Verwandten mit

weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen vermeintlichen Polizisten,

Staatsanwalt oder Arzt. Solche gemeinsamen oder koordinierten Telefonanrufe gibt

es in der Realität nicht.

Lassen Sie sich daher nicht durch angebliche Notlagen, Unfälle, Krankenhaus-

oder Gefängnisaufenthalte im In- und Ausland unter Druck setzen.

Da im deutschen Rechtssystem keine Kaution hinterlegt werden muss, lassen Sie

sich von dieser Masche nicht in die Irre führen. Versuchen Sie aber auch die

angeblich betroffenen Angehörigen, deren soziales Umfeld und die Polizei

unverzüglich zu kontaktieren.

Frankfurt – Niederursel: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (lo) Im Laufe des gestrigen Mittags (09. Mai 2023) kam es im

Hammerskjöldring zu einem Trickbetrug. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte

aus und erbeuteten so mehrere Tausend Euro.

In den Mittagsstunden klingelten das Telefon einer 79-jährigen; am anderen Ende

der Leitung die vermeintliche Polizei. Der Anrufer ließ die ältere Dame glauben,

ihr Sohn sei in eine Notsituation geraten. Für die Freilassung des

Familienangehörigen aus der „Haft“ sei die Hinterlegung einer Kaution in Höhe

von mehreren Zehntausend Euro bei der Polizei erforderlich.

Zur Kautionsübergabe käme ein weiterer „Polizist“ an die Adresse der

Geschädigten, um das Geld abzuholen. Dieses solle sie in eine Tüte packen und

vor die Haustür legen. Nachdem dies geschehen war, erschien kurze Zeit später

ein Mann, der die Tüte an sich nahm und in unbekannte Richtung flüchtete.

Nach einigen Augenblicken kam der Geschädigten der Verdacht, dass sie einem

Betrug aufgesessen war.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

Die Polizei oder die Justiz bittet Bürgerinnen und Bürger

niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon.

niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon. Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display

täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der

Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst.

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine

Diskussionen ein.

Diskussionen ein. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf. Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder

finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen

über den Anruf.

über den Anruf. Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter

der 110.

der 110. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines

Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Frankfurt – Niederrad: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (10. Mai

2023) führte eine Verkehrskontrolle in der Kennedyallee / Niederräder Landstraße

zur Festnahme eines 18-jährigen Mannes.

Gegen 02.50 Uhr führte eine Streife des 10. Polizeireviers eine

Verkehrskontrolle an einem Fahrzeug eines Mobilitätsanbieters durch. Während der

Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich ein Fahrgast nicht ausweisen

konnte.

Als die Polizisten den Mann aufforderten, sich auszuweisen, ergriff dieser zu

Fuß die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn

schließlich festnehmen. Bei der Festnahme erlitten sowohl er als auch die

festnehmenden Beamten leichte Verletzungen, die von einem Rettungswagen

erstversorgt werden mussten.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte seine Identität trotz fehlender

Ausweispapiere festgestellt werden. Zudem hielt er sich ohne einen gültigen

Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik Deutschland auf. Darüber hinaus fand die

Polizei bei ihm ca. 11 Gramm Crack und ein gestohlenes Mobiltelefon.

Der 18-jährige Beschuldigte wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

Frankfurt am Main gebracht und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Kabeldieb im Ostbahnhof Frankfurt festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Bereich des Frankfurter Ostbahnhofes wurde am

Dienstabend ein 46-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen, der im Gleisbereich

Erdungskabel entwendet hatte. Ein Zeuge hatte den Mann dabei beobachtet wie er

Kabel an verschiedenen Masten abtrennte und zum Abtransport in einem Gebüsch

zwischenlagerte. Aufgrund des Hinweises suchten Beamte der Hessischen

Landespolizei und der Bundespolizei den Bereich ab. Hierbei konnte der

Tatverdächtige von den Beamten der Landespolizei festgenommen und wenig später

der Streife der Bundespolizei übergeben werden. Danach brachten ihn die Beamten

zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof, wo nach Feststellung seiner

Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Die

Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Techniker der

Bahn müssen das fehlende Kabel ersetzen. Der 46-Jährige, der bereits mehrfach

wegen Diebstählen in Erscheinung getreten ist, wird heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Festnahme nach Handydiebstahl

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Zivilfahnder der

Bundespolizei am Dienstagabend einen 27-jährigen Mann aus Friedberg festnehmen,

der einem 25-jährigen Mann aus Darmstadt das Handy im Wert von etwa 600 Euro im

Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen hatte. Aufgrund einer vorliegenden

Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt, festgenommen und zur

Wache gebracht. Zum Tatvorwurf des Diebstahls wollte sich der Mann nicht äußern.

Auch zum Verbleib des Handys verweigerte er die Aussage. Nach Feststellung

seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er später

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Widerstandshandlungen

Frankfurt (ots) – (fue) Eine Zeugin verständigte am Dienstag, den 09. Mai 2023,

gegen 21.50 Uhr, den Notruf der Polizei. Gemäß ihren Angaben hielt sie sich in

der U-Bahnstation Nieder-Eschbach auf. Hier fiel immer wieder ein Mann auf, der,

wohl in alkoholisiertem Zustand, immer wieder bis auf wenige Zentimeter an

Reisende herantrat und auch auf aggressive Weise Streit suchte.

Vor Ort sollte der Beschuldigte, ein 62-jähriger Mann, einer Kontrolle

unterzogen werden. Er verweigerte jedoch die Angabe seiner Personalien bzw. die

Herausgabe von Ausweisdokumenten. Als er danach durchsucht werden sollte,

versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Letztlich versuchte

er, sich den Griffen der Beamten zu entziehen, weshalb er zu Boden gebracht und

fixiert werden sollte. Dabei zog er sich durch auf dem Boden liegende Scherben

leichte Verletzungen zu.

Durch die Besatzung eines verständigten Rettungswagens wurde er ärztlich

versorgt und anschließend in Gewahrsam genommen.

Frankfurt-Harheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Der 18-jährige Lenker eines BMW war am Dienstag, den 09.

Mai 2023, gegen 17.40 Uhr, mit dem Auto auf dem Erlenbacher Stadtweg in Richtung

Bonames unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er in Höhe Alt-Königblick

11 ins Schleudern. Mit dem Heck seines BMW kollidierte er anschließend mit dem

Audi einer 66-jährigen Frau, die mit dem Wagen auf der entgegengesetzten

Fahrspur in Richtung Nieder-Erlenbach unterwegs war.

Durch den Zusammenprall geriet der Audi ebenfalls ins Schleudern und blieb in

entgegengesetzter Richtung stehen. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, durchbrach

einen Maschendrahtzaun und blieb neben der Fahrbahn stehen.

Der 18-jährige Fahrer des BMW sowie dessen 18-jährige Mitfahrerin wurden bei dem

Unfall leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden die 66-jährige Fahrerin

des Audi sowie deren 33-jährige Mitfahrerin.

Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Aufräumarbeiten

(17.50-19.30 Uhr) musste der Verkehr über die Maßbornstraße umgeleitet werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Kofferdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 09. Mai 2023, gegen 10.45 Uhr, wurde

eine Polizeistreife an der Ecke Taunus-/Elbestraße von einem 40-jährigen Mann

angesprochen.

Dieser gab an, beobachtet zu haben, wie ein Dieb den Rucksack eines Freundes in

der Taunusstraße an sich nahm und sich damit entfernte. Er habe den Mann deshalb

angesprochen und die Herausgabe des Rucksackes gefordert. Daraufhin habe sich

ein Wortgefecht entwickelt und der Täter habe ihm zudem noch seinen Rollkoffer

entwendet. Wieder habe er den Mann angesprochen, welcher ihn nunmehr mit einer

Bierflasche gegen den Kopf schlug. Als er bereits am Boden lag, habe der Täter

noch mehrfach auf ihn eingetreten und sei schließlich geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnte dann gegen 11.15 Uhr der Tatverdächtige

festgenommen werden. Bei dem ebenfalls 40-jährigen Mann konnten kein Rucksack

bzw. Koffer mehr aufgefunden werden, ebenso wenig wie die darin enthaltene

Wäsche. Der Tatverdächtige führte 4,38 Gramm Haschisch mit sich.

4.500 Euro oder fünf Monate Gefängnis – Bundespolizeifahnder verhaften gesuchten Drogenhändler

Er war gerade auf dem Weg von Berlin nach Tokio, als Fahnder der Bundespolizei am 9. Mai einen 39-jährigen Salvadorianer im Flugsteig A des Frankfurter Flughafens festnahmen. Im Oktober 2021 hatte das Landgericht Berlin den Mann wegen Drogenhandels zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Im Anschluss tauchte er unter, weshalb die Staatsanwaltschaft Berlin über das dortige Landeskriminalamt seit Januar 2023 mit Haftbefehl nach ihm suchen ließ. Im Anschluss an seine Festnahme suchte der in Berlin lebende Mittelamerikaner telefonisch Beistand bei seinem Rechtsanwalt. Nach kurzer Beratung zahlte der Gesuchte schließlich die offene Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro – andernfalls hätte er eine fünfmonatige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Den angestrebten Flug nach Tokio hat der Mann verpasst.