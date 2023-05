Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Beim Einsteigen Tür angeschlagen

Am Donnerstagabend letzter Woche (04.05.) parkte die Fahrerin eines schwarzen BMW X2 kurz vor 18 Uhr auf dem Kunden der Sparkasse in der Butzbacher Bismarckstraße, um Geld abzuheben. Als sie wenige Minuten später auf dem Weg zurück zu ihrem Wagen war beobachtete sie, wie eine männliche Person auf den Beifahrersitz eines neben ihr parkenden, dunkelgrauen PKW einstieg. Dabei berührte die Beifahrertür den Angaben zufolge die Fahrertür des BMW. Erst später bemerkte sie, dass dessen Lack an besagter Stelle beschädigt worden war.

Weder das Kennzeichen des dunkelgrauen PKW, noch die Personalien der beiden Insassen sind aktuell bekannt. Bei dem Beifahrer soll es sich um einen älteren Mann mit Gehstock und Armbinde handeln, der offenbar an einer Sehbehinderung leidet. Das Auto soll von einer nicht näher beschriebenen weiblichen Person gefahren worden sein.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet um Hinweise auf das mutmaßlich Schaden verursachende Auto sowie dessen Insassen unter Tel. 06033/70430.

Nidda: Von Rollerfahrer geschnitten

Auf der Behelfsbrücke über die Nidda in der Straße „Unter der Stadt“ kam es am Freitagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro entstand. Gegen 10.55 Uhr befuhr die Fahrerin eines schwarzen Ford C-Max die genannte Brücke aus Richtung Johanniterstraße kommend, als aus Richtung „Am Langen Steg“ ein Motorroller auf die Brücke einbog und den PKW dabei schnitt. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts aus und stieß dabei gegen die dortige Leitplanke. Davon offenbar unbeeindruckt brauste der Motorroller davon. Bei dem Zweiradfahrer soll es sich um einen korpulenten, älteren Mann handeln. Der Roller soll „hell“ gewesen sein. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Florstadt: Ausweichmanöver misslingt

Offenbar, da sie den sich vor der dortigen Ampel zurückstauenden Verkehr zu spät wahrnahm, wich die 61-jährige Fahrzeugführerin eines roten Kleinwagens am Dienstagnachmittag am Florstädter Kreuz aus, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei wurde die aus dem Wetteraukreis stammende Frau verletzt, sodass Rettungskräfte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachten. Gegen 17 Uhr war die Autofahrerin aus Florstadt kommend auf der B275 unterwegs in Richtung Friedberg gewesen, als es in Höhe der Kreuzung zur L3178 dann zum Unfall gekommen war.

Büdingen: Wohnungstür aufgebrochen

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.45 Uhr brachen Unbekannte am Dienstagabend eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Düdelsheimer Straße auf. Die Kriminellen entwendeten aus den Räumen eine schwarze Umhängetasche, in der sich offenbar mehrere Tausend Euro befanden. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 30er Hausnummern aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zur beschriebenen Tat machen?

Führungswechsel an der Wetterauer Polizeispitze – Heimspiel für Thorsten Fleischer

Das Polizeipräsidium Mittelhessen freut sich, Thorsten Fleischer als neuen Leiter der Polizeidirektion Wetterau begrüßen zu dürfen. In einer kleinen Feierstunde wurde der Leitende Polizeidirektor am Dienstag, 09. Mai 2023 offiziell in sein neues Amt eingeführt. Der 54-jährige Polizeibeamte bringt eine umfassende Erfahrung aus den verschiedensten Bereichen der Polizeiarbeit mit und hat in seiner bisherigen Laufbahn bereits zahlreiche Führungspositionen bekleidet.

Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul gab dem neuen Direktionsleiter bei dessen Amtseinführung in Friedberg mit auf den Weg: „Ich bin überzeugt, dass Sie als ausgewiesener „Polizeiprofi“ Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen ausgezeichnet einbringen werden, um die Polizeidirektion Wetterau hervorragend zu leiten und die Sicherheit und Ordnung im gesamten Wetteraukreis weiter zu verbessern. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg!“

In seiner Antrittsrede betonte Herr Fleischer, dass er sich auf eine engere Zusammenarbeit mit den Städten und Kommunen der Wetterau konzentrieren werde, um die Prävention, das subjektive Sicherheitsgefühl und die Bekämpfung der Kriminalität weiter zu verbessern. Da ihm der vertrauensvolle Kontakt zu seinen Kolleginnen und Kollegen besonders am Herzen liegt, besuchte er in seinen ersten Tagen und Wochen die einzelnen Kommissariate und Stationen, um sich vorzustellen und bereits viele seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich kennenzulernen. Herr Fleischer ist davon überzeugt, dass die erfolgreiche Führung einer Polizeidirektion vor allem gute Teamarbeit erfordert. Gemeinsam sei es möglich, auch die größten Herausforderungen zu meistern.

„Wir sind froh, mit Thorsten Fleischer einen sehr erfahrenen und ausgesprochen engagierten Vollblutpolizisten als neuen Direktionsleiter begrüßen zu dürfen. Nicht nur das Einsatzgeschäft beherrscht er aus dem Effeff. Er verfügt außerdem über herausragende Führungskompetenzen. Zweifellos ist Herr Fleischer eine große Bereicherung für unsere Behörde. Ich bin mir sicher, dass er die Polizeidirektion Wetterau erfolgreich führen wird und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Abteilungsdirektor Manfred Kaletsch, Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen.

Die Polizeidirektion Wetterau mit Sitz in Friedberg beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Sicherheit von mehr als 300.000 Bürgern im Kreis zuständig sind. Mit der Regionalen Kriminalinspektion sowie Polizeistationen in Friedberg, Büdingen, Bad Vilbel, Butzbach und den beiden Polizeiposten in Bad Nauheim und Nidda ist die Polizeidirektion Wetterau die größte Flächendirektion des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Zur Person:

Fleischer trat 1985 in den mittleren Dienst der hessischen Polizei ein. Dort war er zunächst in der Bereitschaftspolizei, später im Frankfurter Wach- und Streifendienst eingesetzt. Nach abgeschlossenem Studium für den gehobenen Polizeidienst schlossen sich Verwendungen als Dienstgruppenleiter sowie in operativen Einheiten an.

Nach Absolvierung des Studiums für den höheren Polizeidienst im Jahr 2004 führte ihn sein Weg zur Polizeidirektion in der hessischen Landeshauptstadt, dem dortigen Führungsdienst sowie in das ebenfalls in Wiesbaden verortete Landespolizeipräsidium.

In Mittelhessen war Fleischer anschließend beim Führungs- und Lagedienst tätig; danach leitete er die mittelhessische Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, zu derer die Polizeiautobahnstation, die Verkehrsinspektion sowie die Wachpolizei gehören.

Bis zuletzt war der Leitende Polizeidirektor über acht Jahre hinweg Chef der Polizeidirektion Frankfurt Süd und somit unter anderem zuständig für eine Vielzahl großer Einsatzlagen in der Mainmetropole.

Der Familienvater ist im Wetteraukreis geboren, aufgewachsen und seit 28 Jahren glücklich mit einer Frankfurterin verheiratet. Einen idealen Ausgleich zum oftmals herausfordernden Berufsalltag findet Herr Fleischer vor allem beim Reisen. Während er die Kultur anderer Länder kennenlernt tankt er neue Energie, um stets engagiert und mit voller Konzentration seine Führungsrolle auszufüllen.