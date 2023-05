Marburg: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Antworten wie „ich hatte noch nie einen Führerschein“ und „der Drogentest wird sowieso positiv sein“ erhielt eine Polizeistreife am Dienstag, 9. Mai, als sie in Marburg einen PKW-Fahrer kontrollierte. In der Folge nahmen sie den 26-Jährigen gegen 12.30 Uhr für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation und fertigten entsprechende Anzeigen. Auch gegen die Halterin ermitteln die Beamten, da sie offenbar die Nutzung des PKW zuließ, obwohl der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Marburg: Münzsammlung nach Schockanruf übergeben

Eine Seniorin übergab am Montag, 8. Mai, eine Münzsammlung in bislang unbekanntem Wert an Betrüger, die sie zuvor mit der Masche „Schockanruf“ verunsichert hatten. In dem Telefonat berichteten die Betrüger von einem schweren Unfall, den eine Verwandte verursacht haben sollte. Zur Abwendung einer Haftstrafe wäre nun eine Kaution nötig. Dabei gaben sich die Betrüger als Polizist und Anwalt aus und redeten über zwei Stunden mit der Seniorin. Zwischen 13 und 14 Uhr übergab sie schließlich die Münzen an einen Abholer, den die Betrüger wie telefonisch vereinbart zur Adresse der Seniorin schickten. Der Mann im Alter von etwa 25 Jahren war etwa 170cm groß, schmal und laut der Seniorin womöglich türkischer Abstammung. Er hatte einen drei-Tage-Bart und nach hinten gekämmte, lockige, dunkle Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Er nahm die in einer Rewe-Plastiktüte verpackte Münzsammlung entgegen und verschwand. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem ist zwischen 13 und 14 Uhr der beschriebene Mann mit der Rewe-Tüte im Bereich Am Richtsberg, Sudetenstraße und Erfurter Straße aufgefallen? Wer hat ihn in ein Auto steigen sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Drei vorläufige Festnahmen bei „Sicheres Marburg“

Mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei hielten sich am Montag, 8. Mai, zwischen 14 und 22 Uhr einige zivile und uniformierte Polizeistreifen in Marburgs Innenstadt auf und kontrollierten mehrere Personen. Bei drei von ihnen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren fanden die Beamten Marihuana und Haschisch in geringer Menge sowie eine Luftdruckpistole. Die Drogen sowie die Waffe stellten die Beamten sicher und fertigten die entsprechenden Anzeigen. Zwei der jungen Erwachsenen durften zeitnah wieder gehen. Wegen andauernder Ermittlungen blieb der 20-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zunächst noch bei der Polizei, bevor die Beamten ihn schlussendlich am Mittwochmorgen nach erneuter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe entließen.

Marburg: Kind touchiert und weggefahren

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstag, 9. Mai, in der Straße Am Richtsberg eine 7-Jährige, die gegen 7.50 Uhr offenbar gerade über die Straße gehen wollte. Durch den Zusammenstoß, der in Höhe einer als Überquerungshilfe für Fußgänger dienenden Verkehrsinsel in einer 30er Zone stattfand, erlitt das Kind eine leichte Verletzung am Fuß. Anstatt sich um das Mädchen zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt in Richtung Badestube. Er oder sie soll mit einem dunklen PKW unterwegs gewesen sein. An der Straße und an der Bushaltestelle in der Nähe sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen aufgehalten haben, bei denen es sich möglicherweise um Zeugen handelt. Die Unfallermittler der Marburger Polizei darum, dass sich Zeugen umgehend unter der Telefonnummer 06421/4060 melden.

Marburg- Gisselberg: Ausgewichen und kollidiert

Mit einer Schutzplanke und einem Leitpfosten kollidierte am Montag, 8. Mai, ein 36-jähriger Marburger in einem weißen Dacia. Zuvor war ihm gegen 10.15 Uhr auf der Gießener Straße zwischen Marburg und Gisselberg ein roter BMW entgegengekommen, der offenbar im Kurvenbereich zu weit links und über die Fahrbahnmitte hinausfuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Dacia-Fahrer nach rechts aus. An seinem Fahrzeug entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden, hinzu kommen leichte Schäden an der Schutzplanke und dem Pfosten. Zu einer Berührung mit dem BMW kam es nicht, der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gisselberg fort. Bei dem roten BMW handelt es sich wohl um einen 4er mit Marburger Kennzeichen (MR-). Der Fahrer war männlich und im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau mit langen Haaren. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem kommt der beschriebene BMW bekannt vor- wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Fronhausen- Bellnhausen: Flüchtiger Unfallverursacher ermittelt, weitere Zeugen gesucht

Nachdem ein zunächst unbekannter Autofahrer am Sonntag, 7. Mai, einen am rechten Fahrbahnrand der Frankfurter Straße geparkten weißen Ford Transit touchiert und einen etwa 200 Euro hohen Schaden verursacht hatte, flüchtete der Mann nach dem Unfall zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr mit seinem weißen Kleinbus. Durch Zeugenangaben erlang es den Unfallsachbearbeitern inzwischen, den 66-jähirgen Marburger zu ermitteln. Dennoch suchen die Polizeibeamten weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder die den weißen Toyota am Unfallort gesehen haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gießen: Die Polizei-News

Gießen: Auseinandersetzung

In der Straße „Eulenkopf“ gerieten Dienstagabend gegen 18.25 Uhr ein Unbekannter und ein 20-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf schlug und trat der Unbekannte nach dem 20-Jährigen. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er habe eine kräftige Statur und nach Angaben des Zeugen, soll er ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Seine Haare seien kurz und braun. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/70006-3755.

Gießen: Fernseher aus Gartenhütte gestohlen

Eine Gartenhütte geriet im Schrebergarten „Am Wehr“ (Talweg) in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten stiegen zwischen 21.00 Uhr am Montag (08. Mai) und 12.30 Uhr am Dienstag (09. Mai) über einen Zaun und brachen über ein Fenster in die Hütte ein. Anschließend stahlen sie daraus einen Fernseher. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Bei Parkmanöver Mercedes touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Dienstag (09.Mai) in der Garbenteicher Straße in Hausen. Vermutlich bei einem Parkmanöver zwischen 7.30 Uhr und 11.00 Uhr touchierte ein Unbekannter den in Höhe der Hausnummer 7 geparkten grauen C200 CDI und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Auf Parkplatz Ford beschädigt

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter am Dienstag (09.Mai) zwischen 05.50 und 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im St.-Ulrich-Ring einen geparkten weißen Ford Ka an der Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Straßenlaterne angefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr Dienstagabend (09.Mai) gegen 21.00 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof gegen eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 47-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Unfallflucht im Carl-Benz-Ring

An zwei möglichen Orten im Carl-Benz-Ring parkte am Dienstag (09.Mai) zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr ein Ford. Offenbar touchierte ein Unbekannter den grauen Tourneo auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 2 oder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes (Höhe 5). Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Seat beschädigt

Am Dienstag (09.Mai) gegen 17.45 Uhr fuhr ein Unbekannter in der Grünberger Straße rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei einen geparkten weißen Seat Arona am hinteren, linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Bei der unbekannten Person handelt es sich um eine ca. 40-45 Jahre alte Frau, 170 cm groß und mit kräftiger Statur. Sie trug dunkle Kleidung und fuhr einen schwarzen Suzuki mit Gießener Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Parken VW touchiert

Am Sonntag (07.Mai) zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Straße „Steinerne Brücke“ (Höhe 34) einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Golf zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW beim Rangieren angefahren

Nur eine Stunde parkte am Dienstag (09.Mai) ein VW im Bereich einer Baustelle in der Bernhard-Itzel-Straße. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Rangieren zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr den blauen Van an der hinteren Stoßstange. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Radfahrer fährt gegen Jaguar

Dienstagmorgen (09.Mai) gegen 8.30 Uhr befuhr ein unbekannter Radfahrer den Gehweg der Grünberger Straße. Ein 74-Jähriger in einem Jaguar beabsichtigte von der Grünberger Straße auf das Gelände in Höhe der Hausnummer 37 einzubiegen und kreuzte dabei den Gehweg, auf dem der Radler unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte. Anschließend stieg der Unbekannte wieder auf sein Rad und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Radler machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Überholmanöver führt zu Unfall

Ein 69-jähriger Mann aus Laubach auf einem Traktor mit Anhänger befuhr am Dienstag (09.Mai) gegen 12.20 Uhr die Landstraße 3007 von Nonnenroth in Richtung Hungen. Der Traktorfahrer wurde von einem unbekannten LKW überholt und der LKW-Fahrer kollidierte beim Überholvorgang mit dem Anhänger des 69-Jährigen. Der Laubacher verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 8.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Linden: Kind leicht verletzt nach Unfall

Montagnachmittag (08.Mai) gegen 16.15 Uhr befuhr ein 71-Jähriger in einem Opel die „Alte Heerstraße“ in Richtung Gießener Pforte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Kind, welches offenbar bei Grün über die Fußgängerampel ging. Das Kind verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Ein 53-jähriger Mann in einem Ford befuhr Dienstagabend (09.Mai) gegen 20.55 Uhr die Kreisstraße 37 von Saasen kommend und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 49 in Richtung Grünberg einzubiegen. Dabei stieß er mit dem Audi eines 18-Jährigen zusammen, welcher auf der Bundesstraße 49 von Grünberg nach Reiskirchen unterwegs war. Der Ford-Fahrer war in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer, sowie drei Insassen aus dem Audi im Alter von 15 und 16 Jahren verletzten sich schwer und kamen mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.