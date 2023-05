Polizei Eschwege

Der vom „Gut Giesenhagen“ in der Gemarkung Großalmerode geklaute Ford Ranger mit dem amtlichen Kennzeichen WIZ-D 149 ist mittlerweile wieder aufgefunden worden.

Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von etwa 3000 Euro war in der Nacht vom 04. auf den 05.05.2023 zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr mit Originalschlüsseln von einem Privatgrundstück des „Gut Giesenhagen“ von unbekannten Tätern geklaut worden.

Am darauffolgenden Samstagabend wurde das gestohlene Fahrzeug dann mit anderen, geklauten Kennzeichen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Witzenhausen aufgefunden. Der geklaute Pkw wurde daraufhin zwecks Spurensicherung und Rückführung an den Geschädigten abgeschleppt und sichergestellt. Die Polizei hofft jetzt in dieser Sache auf weitere Hinweise, die zur Klärung beitragen können.

Unbekannte klauen Kennzeichen von VW Polo in Witzenhausen-Albshausen<<<

Bereits am späteren Freitagabend ist bei den Beamten der Polizei Witzenhausen ein Kennzeichendiebstahl zur Anzeige gebracht worden, der sich im Ortsteil Albshausen in der Gertenbacher Straße ereignet hatte. Unbekannte hatten hier am Freitagabend zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr von einem grauen VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen WIZ-PD 44 entwendet.

Geklauter Ford Ranger mit geklauten Kennzeichen für Tankbetrüge benutzt<<<

Wie sich herausstellte, wurde in der Folge der Ford Ranger mit den geklauten Kennzeichen des VW Polo versehen und im weiteren Verlauf von den bis dato noch unbekannten Tätern u.a. für betrügerische Tankvorgänge in Helsa und in auch Groß Schneen (Niedersachsen) benutzt.

Ford Ranger von Fußgängern auf Parkplatz gemeldet<<<

Am Samstagabend meldeten Fußgänger gegen 20.00 Uhr den Ford Ranger in Witzenhausen, wo das Fahrzeug auf dem Parkplatz Johannesbergpark „Am Altersheim/Oberer Höhenweg“ abgestellt war. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt am Heck frisch unfallbeschädigt. Im Laufe des Abends erfolgte dann die Abschleppung des Wagens zwecks Spurensicherung und Rückführung an den Geschädigten.

Hinweise erbeten; Unfallörtlichkeit ist noch nicht gefunden<<<

Die weiteren Ermittlungen rund um den Pkw-Diebstahl und die geklauten Kennzeichen führt die Kripo in Eschwege. Die Ermittler erhoffen sich jetzt noch weitere Hinweise von Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die verdächtige Wahrnehmungen in den betreffenden Tatzeiträumen gemacht haben oder denen der Ford Ranger mit den geklauten Kennzeichen WIZ-PD 44 aufgefallen ist. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Wagen frisch unfallbeschädigt aufgefunden wurde und bis dato aber noch keine entsprechenden Unfallmeldungen mit dem Fahrzeug vorliegen. Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei ermittelt gegen 15-Jährigen nach Schüssen mit Spielzeugpistole

Polizei Witzenhausen

Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 15-jährigen Jugendlichen aus der Kirschenstadt eingeleitet, nachdem dieser am Dienstagabend aus dem Pkw eines Freundes heraus mit einer Spielzeugpistole, aus der Gelmunition verschossen werden kann, hantierte und auf zwei Fußgänger schoss.

Der Sachverhalt trug sich gegen 19.46 Uhr in der Walburger Straße zu, wo ein 36-Jähriger aus Rodeberg und ein 39-Jähriger aus Witzenhausen von zwei Gelgeschossen am Arm getroffen wurden. Bleibende Verletzungen trugen die Geschädigten nicht davon, klagten aber bei Eintreffen der Polizei zunächst über Druckschmerzen.

Die Polizei in Witzenhausen nahm daraufhin die Fahndung nach dem Pkw auf und die Ermittlungen an der Halteradresse führten dann zeitnah zur Wohnanschrift des tatverdächtigen 15-Jährigen, wo dieser auch angetroffen werden konnte. Die Beamten fanden bei dem Tatverdächtigen die besagte Spielzeugwaffe mit Gelmunition auf und stellte diese sicher. Der 15-Jährige muss sich für sein Verhalten nun strafrechtlich verantworten.

Auffahrunfälle

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Wichmannshausen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen, was der nachfolgende 20-Jährige aus Sontra zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 14:27 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege. Eine 82-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf fuhr zur Unfallzeit stadtauswärts und musste verkehrsbedingt ihren Pkw abbremsen. Eine nachfolgende 35-Jährige aus der Gemeinde Wehretal bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Der Pkw der 35-Jährigen wurde dadurch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 16:45 Uhr parkte gestern Nachmittag in der Straße „Hinter den Scheuern“ in Eschwege eine 82-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw aus. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Friedrich-Ebert-Straße in Waldkappel angezeigt. Zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr wurde am gestrigen Dienstag ein orangefarbener Opel Corsa auf der Fahrerseite im Bereich der hinteren Tür und Kotflügel angefahren. Der Corsa war in Höhe Haus-Nr. 43 am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.