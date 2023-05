Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zwischen Lkw und Mercedes

Hünfeld. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag (05.05.), gegen 10 Uhr, die Europastraße und wollte nach links auf die L 3176 in Richtung Hünfeld abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 61-jährigen Mannes, welcher von Michelsrombach kommend ebenfalls auf der L 3176 in Richtung Hünfeld unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Landstraße während der Reinigungs- und Aufräumarbeiten für rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

UPDATE: 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt – Zeugen gesucht

Fulda – Ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (09.05.) schwer verletzt. Er befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Neuenberger Straße aus Richtung Abt-Richard-Straße kommend in Fahrtrichtung „An St. Florian“. Im Bereich der Neuenberger Straße stieß der Mann aus bislang unbekannten Gründen gegen das Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten BMW. Hierdurch kam er zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer versorgten den 63-Jährigen vorbildlich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der ihn umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrrad und dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1051050 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bebra. Am Dienstag (09.05.), gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Gespann von der L 3251 kommend über die Auffahrt Bebra-Süd auf die B 27. Kurz nach der Auffahrt kam der Fahrer leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei mit dem Anhänger die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

74-jährige Fußgängerin angefahren

Bad Hersfeld. Am Montag (08.05.), gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Ausfahrt eines Einkaufsmarkt-Geländes und wollte nach links in die Heinrich-von-Stephan-Straße einbiegen. Eine 74-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld ging vom Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite auf die Heinrich-von-Stephan-Straße in Richtung Ausfahrt des Marktes. Beim Abbiegen kollidierten Pkw und Fußgängerin, wobei die 74-Jährige leicht verletzt wurde. Durch einen RTW wurde die Dame ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert. Es entstand kein Sachschaden.

Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (08.05.), 16.30 Uhr, bis Dienstag (09.05.), 7 Uhr, hatte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen Ford Fiesta, am Fahrbahnrand der Straße „Alte Straße“ geparkt. Während des Tatzeitraums fuhr vermutlich ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kollision zwischen Pkw und Lkw

Niederaula. Am Dienstag (09.05.), gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine von einem Gelände eines Unternehmens in Niederjossa nach links in die Industriestraße. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Industriestraße und wollte nach rechts in die Ausfahrt des Unternehmens einbiegen. Der Pkw-Fahrer hielt an, um die Sattelzugmaschine mit Auflieger aus der Ausfahrt abbiegen zu lassen. Beim Abbiegen schwenkte der hintere linke Teil des Aufliegers nach links aus und streifte den Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld – In der Zeit vom 28.04. bis zum 09.05. stellte ein Fahrzeughalter seinen grau-braunen Skoda Fabia ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen der Alicestraße im Bereich eines Bau- und Gartenmarktes in Fahrrichtung stadteinwärts ab. Während dieser Zeit kam es zu einer Beschädigung des linken Außenspiegels, welche vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer des fließenden Verkehrs verursacht wurde. Die Polizeistation Alsfeld bittet um sachdienliche Hinweise bzgl. eines möglichen Unfallverursachers unter der Telefonnummer 06631-9740 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Motorradfahren auf Augenhöhe: Biker-Safety-Tour 2023 der Polizei Osthessen – Jetzt anmelden!

Osthessen. Gemeinsam mit Motorradpolizisten auf den schönen, aber auch anspruchsvollen Strecken von Rhön und Vogelsberg cruisen: Bei der 3. Auflage der Biker-Safety-Tour des Polizeipräsidiums Osthessen ist das auch in diesem Jahr wieder möglich. Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Gerade Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern ziehen nicht selten schwere Folgen nach sich und geben daher fortwährend Anlass zur Sorge. Hier möchte die osthessische Polizei ansetzen und die Bikerinnen und Biker bei einer gemeinsamen Ausfahrt hinsichtlich der für sie größten Gefahren sensibilisieren.

Begrenzte Teilnahmeplätze

Die erste Tour startet am 16.07.2023 durch die Rhön, ehe am 03.09.2023 der schöne Vogelsberg folgt – die reine Fahrtzeit beträgt jeweils circa drei Stunden. Anmeldungen sind ab sofort via E-Mail an das Postfach pd-vogelsberg.ppoh@polizei.hessen.de möglich.

Schnell sein lohnt sich: Pro Tour stehen für die Motorradbegeisterten nur zehn Plätze zur Verfügung, um die kurvenreichen Strecken gemeinsam mit den Motorradpolizisten der osthessischen Polizei zu erkunden. In den Pausen werden die einzelnen Streckenabschnitte sowohl vor- als auch nachbereitet. Außerdem werden die Beamten auf die örtlichen Gefahrenstellen und regionalen Besonderheiten hinweisen. Hierbei wird sich auch die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches auf Augenhöhe ergeben, sozusagen von Biker zu Biker.

Teilnahmevoraussetzungen:

Zur Teilnahme an der Tour wird ein eigenes, ordnungsgemäß

zugelassenes Motorrad sowie eine entsprechend zugelassene

Schutzausrüstung und Schutzhelm benötigt.

zugelassenes Motorrad sowie eine entsprechend zugelassene Schutzausrüstung und Schutzhelm benötigt. Natürlich müssen die Fahrerinnen und Fahrer auch in Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis sein.

gültigen Fahrerlaubnis sein. Die Teilnahme an der Tour geschieht auf eigene Gefahr, daher

muss vor Fahrtantritt ein Haftungsausschluss unterschrieben

werden.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung!

Präventionstipps der Polizei

Für alle, die an der Tour nicht teilnehmen können, gibt es noch ein paar Tipps und Ratschläge, um möglichst weiterhin unfallfrei durch die Motorradsaison zu kommen:

Machen Sie sich sichtbar! Sei es durch helle, reflektieren

Kleidung und den Einsatz einer zusätzlichen Warnweste. Durch

ihre schmale Silhouette werden Motorradfahrende nicht selten

schlichtweg übersehen. Dies zeigt sich auch bei Unfällen gerade

in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Daher sollten

Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer stets vorausschauend fahren

und mit den Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen.

Kleidung und den Einsatz einer zusätzlichen Warnweste. Durch ihre schmale Silhouette werden Motorradfahrende nicht selten schlichtweg übersehen. Dies zeigt sich auch bei Unfällen gerade in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Daher sollten Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer stets vorausschauend fahren und mit den Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen. Um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig,

eine vollständige Schutzausrüstung zu tragen. Auch das

Verbessern der eigenen Fahrpraxis mit Hilfe von Fahr- und

Sicherheitstrainings sowie die mentale und körperliche

Vorbereitung, gerade für längere Touren, ist ratsam.

eine vollständige Schutzausrüstung zu tragen. Auch das Verbessern der eigenen Fahrpraxis mit Hilfe von Fahr- und Sicherheitstrainings sowie die mentale und körperliche Vorbereitung, gerade für längere Touren, ist ratsam. Wie immer im Straßenverkehr gilt, unterschätzen Sie nicht die

Gefahren, sondern tasten Sie sich lieber an die örtlichen

Gegebenheiten heran.

Gefahren, sondern tasten Sie sich lieber an die örtlichen Gegebenheiten heran. Da nach wie vor die „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ eine der

Hauptunfallursachen ist, appellieren wir schlussendlich an die

Eigenverantwortung aller Biker. Passen Sie bitte Ihre

Geschwindigkeit Ihrem Können aber auch der Strecke entsprechend

an!

Baustellencontainer aufgebrochen

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (09.05.) brachen Unbekannte im Gallasiniring einen blauen Baustellencontainer auf und stahlen mehrere Baumaschinen im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Großenlüder. Im Parkgelände im Bereich Friedenstraße kam es am Montagabend (08.05.) zu einem versuchten Raub. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren waren dort gegen 19.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unbekannten angesprochen wurden. Dieser forderte den 15-Jährigen auf, seine Umhängetasche herauszugeben. Als der Jugendliche der Aufforderung nicht Folge leistete, versuchte der Täter die Tasche zu entreißen. Der 16-Jährige griff ein, woraufhin der Unbekannte ihm eine Ohrfeige gab und dessen Tasche entreißen wollte. Als dies ebenfalls nicht gelang, schlug der Täter ihm gegen den Kopf und es entstand ein Gerangel. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und griff ein. Daraufhin verließen die Jugendlichen und der Zeuge den Tatort. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 15 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, korpulente Statur, schwarze, kurzrasierte Haare. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen am Dienstag (09.05.), zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in eine Wohnung und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerraum

Feldatal. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag (08.05.) und Dienstagabend (09.05.) gewaltsam die Haupteingangstür einer Lagerhalle im Hardtweg in Ermenrod auf. Aus dem Inneren entwendeten die Langfinger Kupfertöpfe und Heizungsrohre in unbekannter Menge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Graffiti an Grundschule

Schwalmtal. Im Zeitraum vom Donnerstag (04.05.), gegen 16 Uhr, bis Freitag (05.05.), 6 Uhr, kam es an einer Grundschule in der Sudetenstraße in Brauerschwend zu Farbschmierereien. Bisher unbekannte Täter besprühten die Schulgebäude mit den Schriftzügen „S|he 2023“ und „1UP“. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Online-Wache der Polizei-Hessen unter www.polizei.hessen.de

Hessenweite Aktionswoche: Polizei Osthessen hat die Sicherheit „Schwächerer Verkehrsteilnehmer“ im Blick

Osthessen. Fußgänger, Radfahrende und Fahrende von Elektrokleinstfahrzeugen: Die sogenannten „Schwächeren Verkehrsteilnehmer“ sind im Straßenverkehr tagtäglich erhöhten Gefahren ausgesetzt. Mit zielgerichteten Kontrollen wird sich die osthessische Polizei in den kommenden zwei Wochen (15.05. bis 28.05.) verstärkt diesem Thema widmen.

Gerade Kinder und lebensältere Menschen sind überproportional häufig an Verkehrsunfällen, insbesondere mit schweren Folgen, beteiligt – noch nicht ausgereifte oder nachlassende geistige und motorische Fähigkeiten sind vielfach ursächlich und führen zu Fehleinschätzungen im Erkennen und Vermeiden von Gefahrensituationen. Generell haben Unfälle unter Beteiligung von „Schwächeren Verkehrsteilnehmern“ – unabhängig von der Altersgruppe – in den meisten Fällen einen Personenschaden zur Folge. So ereigneten sich beispielsweise 2021 in Osthessen 128 Unfälle unter Beteiligung von Fußgängern, wobei 91 Personen verunglückten – drei davon tödlich. Bei fast jedem zweiten Unfall ist ein Fußgänger als Verursacher geführt.

Um auf eine regelkonformes Verhalten hinzuweisen und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden zu fördern, führt das Polizeipräsidium Osthessen in den kommenden zwei Wochen verstärkt Schwerpunktkontrollen in allen drei osthessischen Landkreisen durch.

Im Vordergrund der Aktionswochen steht der präventive Gedanke. „Schwächere Verkehrsteilnehmer“ sollen über die für sie bestehenden Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt und sensibilisiert werden – denn sie sind im Vergleich zu den motorisierten Verkehrsteilnehmern erheblich weniger geschützt.

Weitere Informationen rund um Themen der Verkehrsprävention finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de sowie auf Twitter und Instagram unter @polizei_oh

Kostenlose Fahrradcodierungen – Anmeldung erforderlich

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrads zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die osthessische Polizei im Aktionszeitraum kostenlose Fahrradcodierungen an:

Lauterbach: Am 22. Mai, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, auf dem

Gelände der Polizeidirektion Vogelsberg, Lindenstraße 50, 36341

Lauterbach, Anmeldung erforderlich am 17. oder 19. Mai unter

Telefon 06641/971-240

Gelände der Polizeidirektion Vogelsberg, Lindenstraße 50, 36341 Lauterbach, Anmeldung erforderlich am 17. oder 19. Mai unter Telefon 06641/971-240 Fulda: Am 23. Mai, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr, Stadtwache,

Schlossstraße 1, 36037 Fulda, Anmeldung erforderlich am 17. Mai,

zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, unter Telefon 0661/105-2006

Schlossstraße 1, 36037 Fulda, Anmeldung erforderlich am 17. Mai, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, unter Telefon 0661/105-2006 Bebra: Am 25. Mai, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr,

Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Fröbelweg

1, 36179 Bebra, Anmeldung erforderlich unter Telefon

06621/932-660 oder -661

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.