Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollen auf den Bundesautobahn 3,45 und 66 sowie den Bundesstraße 43a und 45

(jm) Beamte der Operativen Einsatzeinheit Autobahn waren am Dienstag in zivilen Streifenwagen (ProViDa), die mit spezieller Videotechnik ausgestattet sind, auf den Bundesautobahnen 3, 45, 66 sowie auf der Bundesstraße 43a und 45 unterwegs, um Geschwindigkeits- sowie andere Verkehrsverstöße aufzuzeichnen. Dabei kontrollierten die Zivilbeamten insgesamt 19 Fahrzeuge und 21 Personen. Am Ende der Schicht bilanzierten die Beamten unter anderem mehrere Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung, einen Abstandverstoß sowie 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Mit einem Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot hat ein 36 Jahre alter Maintaler zu rechnen, der auf der Bundesstraße 43a zwischen den Anschlussstellen Hanau-Hauptbahnhof und Hanau-Wolfgang während einer Probefahrt nach Abzug der Toleranz mit 149 Stundenkilometern bei erlaubten 100 Stundenkilometern unterwegs war. Ein 55 Jahre alter Mann aus Dreieich wurde mit seinem Krad im Bereich einer Tagesbaustelle auf der Bundesautobahn 3 in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen bei erlaubten 60 Stundenkilometer nach Abzug der Toleranz mit 49 zu schnell gemessen. Auf ihn kommt nun ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Einbruch in Cafe – Rodgau/Dudenhofen

(jm) Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in ein Cafe in der Nieuwpoorter Straße ein. Zwischen Sonntag, 21 und Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zugang zum Objekt im Bereich der einstelligen Hausnummern und entwendeten Bargeld. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Videoschutzanlage überführt betrunkenen Autofahrer, der Anzeige erstatten will – Hanau

(lei) Diese Aktion ging ganz offensichtlich nach hinten los: Ein 44-jähriger Autofahrer kam am Dienstagabend zur Polizeistation Hanau I gefahren, um dort einen Sachverhalt zu melden. Nun ermitteln die dortigen Beamten gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 19.10 Uhr fuhr der Mann aus Freigericht mit seinem Meriva auf den Parkplatz der Station und begab sich zur Wache. Im Gespräch stellten die Beamten dann jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Die Folge: Aufgrund eines Atemalkoholtests von 1,62 Promille musste er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Seine Fahrt auf den Parkplatz wurde dabei beweissicher von der Videoschutzanlage am Freiheitsplatz aufgezeichnet. An dem Mervia stellten die Beamten zudem Unfallschäden fest, die jedoch offenbar bereits älter waren. Dennoch prüft die Polizei, ob die Schäden in Zusammenhang mit einem möglichen Unfallfluchtgeschehen stehen könnten. Was der Mann ursprünglich mitteilen wollte, ist unbekannt, denn dazu wollte er keine Angaben mehr machen.

Sechs Tatverdächtige nach Raub vorläufig festgenommen – Offenbach

(jm) Nach einem Raub im Bereich der S-Bahnstation im Lämmerspieler Weg nahmen Polizeibeamte am späten Dienstagnachmittag fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 und einen Heranwachsenden vorläufig fest. Gegen 17.30 Uhr trafen sich zwei 16-Jährige zu einem vereinbarten Kauf von einer Basecap im Bereich der S-Bahnstation Offenbach Ost. Nach dem Kauf trafen sie auf eine Gruppe von sieben Personen. Zunächst soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung und danach zu Drohungen gekommen sein. Im Zuge dessen sollen die beiden 16-Jährigen jeweils von einem Tatverdächtigen körperlich angegangen worden sein. Anschließend raubten die mutmaßlichen Täter jeweils eine Bascap von einem der Opfer. Die Personengruppe floh anschließend in Richtung eines Kiosks im Lämmerspieler Weg. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte sechs Tatverdächtigen vorläufig fest. Eine Person, die nicht näher beschrieben werden kann, konnte flüchten. Die Gruppe musste mit zum Polizeirevier und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen, die Hinweise zum Raub geben können, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugen gesucht: Unfall zwischen E-Bike und E-Scooter – Neu-Isenburg

(cb) Bereits am Freitag, 14. April hat sich gegen 19.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Beethovenstraße/Stoltzestraße ein Unfall ereignet. Ein E-Bike-Fahrer befuhr die Beethovenstraße in Richtung Stoltzestraße, während ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Fahrer eines dunklen E-Scooters die Stoltzestraße in Richtung Hugenottenallee befuhr. Im Kreuzungsbereich Beethovenstraße/Stoltzestraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des E-Scooters hatte blonde/rotblonde Haare und einen Stoppelbart, er erkundigte sich beim gestürzten Radfahrer nach dessen Befinden. Da beide Männer offensichtlich nicht verletzt waren, trennten sie sich, ohne die Personalien auszutauschen. Im Nachgang wurde beim verunfallten Fahrer des E-Bikes eine Verletzung diagnostiziert, welche operativ versorgt werden musste. Nun sucht die Polizei in Neu-Isenburg den Fahrer des dunklen E-Bikes sowie Zeugen des Unfalls. Diese melden sich bitte unter Rufnummer 06102-2902-0

Wer kennt den Graffiti-Sprayer? – Neu-Isenburg

(cb) Ein bisher unbekannter 16 bis 18 Jahre alter Graffiti-Sprayer mit dunkelbraunen lockigen Haaren beschädigte am Dienstag gegen 19:30 Uhr einen Rohbau in der Rheinstraße (80er Hausnummern). Hier sprühte er verschiedene Schriftzüge in pinker und schwarzer Farbe an mehrere Wände. Nach der Tat flüchtete der Täter von der Baustelle in unbekannte Richtung. Auf seiner Flucht wurde der Straftäter von Zeugen beobachtet, diese gaben an, dass er einen schwarzen Kapuzenpulli und eine graue Jogginghose trug. Wer weitere Hinweise auf die Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg, Telefonnummer 06102-2902-0, zu melden.

Unfallflucht: Suche nach Mann mit Glatze in rotem Mercedes – Dreieich/Sprendlingen

(lei) Ein Mann mittleren Alters (zirka 40 Jahre) mit Glatze, der in einem älteren roten Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen unterwegs war: So beschreiben zwei Unfallbeteiligte im Zuge einer Fahrerflucht einen noch unbekannten dritten Beteiligten, nachdem nun die Polizei in Neu-Isenburg sucht. Gegen 18.20 Uhr am Dienstagabend war ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der Theodor-Heuss-Straße in südöstliche Richtung unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 34 offenbar zum Zwecke des Abbiegens an der nächsten Abzweigung nach links auf die Gegenfahrspur wechselte, wo ihm der bislang unbekannte Mercedesfahrer entgegenkam. Mit einer Gefahrenbremsung konnte der Unbekannte eine Kollision gerade noch verhindern. Eine Bremsung mit Ausweichmanöver unternahm auch eine ebenfalls 28 Jahre alte Motorradfahrerin, die hinter dem Mercedes fuhr – sie stürzte jedoch mit ihrer Honda und erlitt dabei Kopfschmerzen. An ihrem Krad und ihrem Helm entstand Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro. Der Mercedesfahrer fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Zeugen des Unfalls, die weitere Angaben zu dem Flüchtenden machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

Wer sah die Unfallflucht in der Nieuwpoorter Straße – Rodgau

(cb) Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nieuwpoorter Straße (20er Hausnummern) einen abgestellten Wagen beschädigt und ist anschließend davongefahren. In der Zeit zwischen 17.15 und 17.45 Uhr wurde der schwarze Passat offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um den abgetrennten Außenspiegel der Fahrerseite, der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg nehmen unter der Rufnummer 06104-69008-0 Hinweise entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche: Garagen und Gartenhäuschen aufgebrochen – Hanau

(jm) Unbekannte waren in der Nacht zum Dienstag in Mittelbuchen unterwegs und hatten es offensichtlich auf Fahrräder abgesehen. Die Täter verschafften sich in der Straße „Am Hagen“ (40er-Hausnummern) unbefugt über einen umzäunten Garten Zutritt zum Grundstück. Anschließend hebelten sie eine neben dem Wohnhaus befindliche Garage auf und nahmen daraus insgesamt fünf Fahrräder mit; ein Trekkingrad, ein Rennrad, zwei Mountainbikes und ein Pedelec. Der Gesamtwert beträgt mehrere tausend Euro. Nach ersten Hinweisen gelangten gegen 2.25 Uhr vier Unbekannte auf ein weiteres Grundstück „Am Hagen“ und brachen eine Gartenhütte auf. Hierbei wurden keine Gegenstände entwendet. Zudem gelangten Einbrecher auf ein Grundstück „Am Lützelberg“. Dort brachen sie ebenfalls eine Garage auf, jedoch flohen sie offenbar ohne Beute. Zwei der Täter waren dunkel gekleidet. Einer trug eine dunkle Wintermütze und der andere führte einen schwarzen Rucksack mit. Zwei weitere Personen sollen 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen jeweils eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung, Jogginghosen und dunkle Turnschuhe. Einer hatte eine kräftige Statur und trug einen Kapuzenpullover sowie eine Mütze. Sein Komplize war bekleidet mit einer Jacke und einer Basecap. Er hatte ebenfalls einen Rucksack dabei. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Zudem bittet sie Anwohner und Passanten, die zwischen Montagabend (20.30 Uhr) und Dienstagmorgen (7.30 Uhr) in den Straßen „Am Hagen“ sowie „Am Lützelberg“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Einbruch ins Rathaus: Kripo sucht Täter-Duo und Zeugen – Bad Soden-Salmünster

(lei) Einen Computer haben zwei Unbekannte nach einem Einbruch in das Rathaus in der gleichnamigen Straße am frühen Mittwochmorgen erbeutet. Gegen 2.40 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei via Notruf mit, dass sich gerade zwei Personen an dem Verwaltungsgebäude zu schaffen machen. Einer der Kriminellen, der ersten Informationen zufolge eine kräftige Statur hatte und eine blaue Jacke trug, hebelte dabei ein Fenster im Erdgeschoss auf und stieg in das Objekt ein, während der andere (schwarze Jacke mit weißen Streifen) offenbar vor dem Rathaus „Schmiere“ stand. Nachdem der Eindringling im Inneren diverse Büroschränke durchsucht hatte, übergab er letztlich einen Desktop-PC an seinen außen wartenden Komplizen. Im Anschluss flüchtete das Duo, das einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließ, über die Hirtengasse in unbekannte Richtung, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Ergänzende gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 10.05.2023

Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt: Unterbringungsbefehl gegen 26-Jährigen erlassen – Offenbach

(lei) Nach dem Tod einer 54 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Eschstraße am Montagabend (wir berichteten) ist gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen nunmehr Unterbringungsbefehl erlassen worden.

Im Zuge der Vorführung ordnete eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Offenbach am Dienstagnachmittag den Vollzug der vorläufigen Unterbringung an.

Der 26-Jährige wurde aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung in einem forensischen Krankenhaus untergebracht.

Die wegen Verdachts des Totschlags geführten Ermittlungen dauern weiter an und konzentrieren sich nun unter anderem auf die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv.