Betrunkener pöbelt und bedroht,

Limburg, Frankenstraße, Mittwoch, 10.05.2023, 03:20 Uhr

(wie) Ein Betrunkener hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Spielothek in Limburg für Ärger gesorgt und eine Angestellte bedroht. Der Unbekannte betrat im offensichtlich stark alkoholisierten Zustand gegen 03:20 Uhr die Spielhalle in der Frankenstraße. Aufgrund seines Zustandes verwehrte die 40-jährige Angestellte ihm den Einlass. Dies interessierte den Mann jedoch nicht und er pöbelte lautstark herum. Als die Angestellte ankündigte die Polizei zu rufen, bedrohte der Betrunkene die Frau mit dem Tode. Anschließend verließ er unerkannt die Spielhalle noch vor dem Eintreffen der Streife. Der Mann wird als circa 170 cm groß und russisch sprechend beschrieben. Er soll eine schwarze Kappe, eine kurze Jeanshose, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jacke und Flip-Flops getragen haben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch,

Limburg, Frankfurter Straße, Montag, 08.05.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 09.05.2023, 13:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein Unbekannter in ein Lebensmittelgeschäft in Limburg einzubrechen. Eine 50-Jährige bemerkte am Dienstag Beschädigungen an der Zugangstür zu ihrem Lebensmittelgeschäft in der Frankfurter Straße und verständigte die Polizei. Eine Streife der Tatortgruppe der Kriminalpolizei fuhr zu dem Geschäft und stellte fest, dass ein Unbekannter versucht hatte die Eingangstür aufzuhebeln, was aber offenbar misslang. Somit gelangte niemand unbefugt in das Innere. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Gartengeräte gestohlen,

Weilmünster-Laubuseschbach, Samstag, 22.04.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 12:00 Uhr

(wie) Unbekannte Täter haben in den letzten Wochen Gartengeräte aus einem Schrebergarten in Laubuseschbach gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zugang zu einem Gartenhaus in einem Schrebergarten im Bereich Unterste Atzbach. Aus dem Inneren entwendeten sie dann einen Akkurasenmäher und einen Freischneider, beides von der Marke „Stihl“. Der Wert der Beute wird auf 900 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Blitzersäule beschädigt,

Elz-Malmeneich, Hohe Straße, Montag, 08.05.2023 bis Dienstag, 09.05.2023

(wie) In Elz haben Unbekannte von Montag auf Dienstag eine Blitzersäule beschädigt. Ein Mitarbeiter der Gemeinde Elz verständigte am Dienstag die Polizei, da bei einem fest verbauten Geschwindigkeitsmessgerät in der Hohe Straße (B 8) Beschädigungen an der Säule entdeckt worden waren. Bisher Unbekannte hatten offenbar mit roher Gewalt eine Scheibe zerstört und zudem Kratzer und Klebereste hinterlassen. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Zugangstür einer Turnhalle beschädigt, Limburg, Im Ansper, Montag, 08.05.2023, 11:15 Uhr bis Dienstag, 09.05.2023, 06:50 Uhr

(wie) An einer Schule in Limburg wurde eine Glastür der Turnhalle im Zeitraum vom Montag auf Dienstag beschädigt. Die Beschädigung fiel dem Hausmeister der Schule in der Straße „Im Ansper“ am frühen Montagmorgen auf und er verständigte die Polizei. Unbekannte hatten die gläserne Eingangstür zu der Sporthalle mutwillig beschädigt und waren anschließend geflohen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.500 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Autoscheibe durch Wurf beschädigt,

Weilburg, Mauerstraße, Montag, 08.05.2023, 23:30 Uhr bis Dienstag, 09.05.2023, 13:00 Uhr

(wie) In Weilburg haben Unbekannte von Montag auf Dienstag ein Fenster eines Pkw eingeworfen. Ein 19-Jähriger hatte einen roten Toyota auf dem obersten Parkdeck des Parkplatzes in der Mauerstraße abgestellt. Als er am Dienstagmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter einen Gegenstand gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs geworfen hatte, sodass diese gesplittert war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 erbeten.

Fenster an Wohnhaus eingeworfen,

Weilburg, Schmittbachweg, Sonntag, 07.05.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 09.05.2023, 18:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in Weilburg in einem Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend ein Fenster an einem Wohnhaus eingeworfen. Der oder die Täter müssten einen öffentlichen Weg in Richtung der Frankfurter Straße an dem Wohnhaus im Schmittbachweg benutzt haben. Von dort aus wurde ein Fenster mit einem Stein beworfen und so zerstört. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 erbeten.

Fünf Verletzte bei Unfall mit Linienbus, Hadamar, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 10.05.2023, 10:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Linienbus wurden am Mittwochvormittag in Hadamar fünf Menschen verletzt. Ein 47-Jähriger befuhr mit einem Ford Kleintransporter die Mainzer Landstraße, als er aus Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus, der von einem 60-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer, sowie drei Fahrgäste in dem Bus verletzt. Der Rettungsdienst versorgte und behandelte die Verletzten, von denen niemand schwerer betroffen war. Die beiden Fahrer wurden für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Mainzer Landstraße komplett gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 EUR.

Autobahnpolizei

Ohne Führerschein auffällig Auto gefahren, Elz, Bundesautobahn 3, Dienstag, 09.05.2023, 17:30 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist ein Mann ohne Führerschein so auffällig über die A 3 bei Elz gefahren, dass er von der Polizei angehalten wurde. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten der Autobahnpolizei einen Mercedes auf der A 3 in Richtung Köln, der in Schlangenlinien unterwegs war und anderen Fahrzeugen Lichthupe gab und dicht auffuhr. Eine Streife konnte den Mercedes am Elzer Berg einholen und zu einer Kontrolle anhalten. Da der 53-jährige Fahrer weder unter Alkohol- noch Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand, suchten die Beamten nach einer anderen Erklärung für die schlechte Fahrweise des Mannes. Dieser gab zunächst an, dass er keinerlei Ausweispapiere bei sich habe. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten jedoch den Pass und den Führerschein des 53-Jährigen und stellten so fest, dass er die Fahrerlaubnis entzogen bekommen, den Führerschein aber einfach noch nicht abgegeben hatte. Daher stellte die Polizei den Führerschein sicher und verhinderten die Weiterfahrt. Der Mann musste sein Fortkommen anders organisieren und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.