Main-Taunus: Die Polizei-News

Durch Kellerfenster eingebrochen,

Flörsheim am Main, Wicker, Flörsheimer Straße, 12.04.2023 bis 09.05.2023

(pa)Im Flörsheimer Stadtteil Wicker kam es im Laufe der vergangenen Wochen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zum Ziel der Einbrecher wurde ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus in der Flörsheimer Straße. Im Zeitraum seit dem 12.04.2023 verschafften sich die Täter durch ein Kellerfenster Zugang, das sie dazu gewaltsam öffneten. Sie durchwühlten die Räume anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen, wurden jedoch nicht fündig, sodass sie den Tatort ohne Beute verließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 2073 – 0 entgegen.

Unfallflucht mit hohem Schaden,

Kelkheim, Frankfurter Straße, 09.05.2023, 11.35 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag ereignete sich in Kelkheim eine Verkehrsunfallflucht. Zu dem Unfallgeschehen kam es gegen 11.35 Uhr in der Frankfurter Straße. Ein weißer Renault Master war dort in Höhe der Hausnummer 69 geparkt, als ein anderer Pkw gegen das Fahrzeug fuhr. Dabei wurde an der Fahrerseite des Renault ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro verursacht. Anstatt sich nach der Kollision um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche verbotenerweise davon. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Pkw um einen schwarzen VW Tiguan gehandelt haben. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens sowie Personen, die anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.