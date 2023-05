Bergstrasse

Zwingenberg: Weißer Toyota RAV4 gestohlen (HP-KR 203)

Zwingenberg (ots) – Ein auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in

Friedrichstraße geparkter weißer Toyota RAV4, geriet in der Nacht zum Mittwoch

(10.05.) in das Visier von Dieben. Die Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem

amtlichen Kennzeichen HP-KR 203 im Wert von über 40.000 Euro auf bislang nicht

bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Toyota geben kann, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (10.5.) haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu

einem Reihenhaus im Birkenweg verschafft und in den Räumen nach Wertvollem

gesucht. Sie wurden fündig und ließen unter anderem Geld sowie Schmuck mitgehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 0.30 und 5 Uhr

eingegrenzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Abgelenkt und mitgenommen / Trickdieb im Juwelier

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag

(9.5.) sein Unwesen in einem Juweliergeschäft am Luisenplatz getrieben und

Schmuck erbeutet. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei

ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der 30 bis 40 Jahre alte Mann gegen 16.30 Uhr

das Geschäft, gaukelte Kaufinteresse vor und ließ sich mehrere Schmuckstücke

zeigen. Dabei entwendete er unbemerkt ein Goldarmband. Nachdem der Kriminelle

den Laden verlassen hatte, bemerkten die Mitarbeiter den Diebstahl. Der circa

1,70 bis 1,80 Meter große und schlanke Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer

hellen Jeans, einem grauen Oberteil, einer schwarzen Jacke und dunklen Schuhen

bekleidet. Als auffälliges Merkmal wurden seine „schlechten Zähne“ wahrgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Spendenscheck für das Tierheim/Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion sammeln fast 500 Euro

Im Rahmen einer Spendenaktion haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Groß-Gerau 485 Euro gesammelt und am Dienstag (09.05.) an das Tierheim Rüsselsheim übergeben.

Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren war auch dieses Jahr über die Osterfeiertage die Spendenaktion „Ein Ei – Ein Euro“ ins Leben gerufen worden. Für den Betrag von einem Euro hatten alle Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion sowie der dazugehörigen Polizeistationen und Kommissariate im Kreis Groß-Gerau die Möglichkeit, ein buntes Osterei zu erwerben.

In diesem Jahr entschieden sich die Polizeibediensteten mehrheitlich dafür, die Spende dem Tierheim zukommen zu lassen. Am Dienstag übergab Verwaltungsangestellte Denise Beltz von der Polizeidirektion Groß-Gerau, stellvertretend für alle beteiligten Spenderinnen und Spender, den Scheck an Daniela Becker vom Tierheim Rüsselsheim.

Wie viele andere Tierheime in Hessen, steht auch das Tierheim Rüsselsheim unter anderem wegen der Erhöhung der Tierärzte-Gebührenordnung, höheren Kosten für Futter sowie immer mehr Abgaben von schwierigen oder vernachlässigten Tieren vor großen finanziellen Herausforderungen. Das Tierheim hat sich daher sehr über die Spende gefreut und bedankte sich herzlich für die kleine Unterstützung der Polizei.

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Handyshop

Aus einem Handyshop in der Farmstraße haben Einbrecher neun Handyimitate erbeutet. Die Täter warfen hierzu in der Nacht zum Dienstag (09.05.), gegen 3.40 Uhr, zuvor mit einem Gullydeckel ein Schaufenster des Geschäfts ein. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte in Rüsselsheim beim Kommissariat 21/22. Telefon: 06142/6960.

Odenwaldkreis

Erbach-Günterfürst: Brand eines Wohnhauses

Am Mittwochvormittag (10.05.), gegen vor 10.20 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand in der Straße „In der Klinge“ gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend zügig unter Kontrolle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Geschehen drei Personen, darunter auch die 84-jährige Bewohnerin, durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro. In einem Zimmer des Wohnhauses brach bereits am Montagmittag (08.05.) ein Brand aus bislang unbekannter Ursache aus und wurde anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an. Zudem wird von der Polizei geprüft, inwieweit die Vorfälle in Zusammenhang stehen.