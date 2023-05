Fensterscheibe an Fahrerkabine eingeschlagen

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem geparkten LKW in der Luitpoldstraße eine Fensterscheibe der Fahrerkabine eingeschlagen und anschließend eine Sonnenbrille, verschiedene Netzstecker sowie zwei Schachteln Zigaretten entwendet.

Von den Unbekannten fehlt jede Spur.

Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550.

Vorsicht! Falscher Polizeibeamte

Edenkoben (ots) – Mehrmals versuchte gestern Mittag ein Ganove an Geld zu gelangen. In verschiedenen Telefonaten gab er sich als Polizeibeamter eines Raubdezernats aus. Er erklärte den Angerufenen, dass eine rumänische Einbrecherbande festgenommen wurde. Die Täter hätten neben Waffen auch ein Buch mit möglichen weiteren Einbruchszielen mitgeführt. Die Angerufenen reagierten genau richtig. Sie beendeten umgehend das Telefonat und erstatteten Strafanzeige.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

Lagerhalle aufgebrochen

Böbingen (ots) – In den zurückliegenden Tagen wurde eine Lagerhalle an der K 35 aufgebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde dabei die seitliche Eingangstür aufgehebelt. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Teure Reparatur

Venningen (ots) – Bereits am vergangenen Montag (08.05.2023) klingelten unbekannte Arbeiter an einem Anwesen in der Appenstraße und erläuterten dem Hausbesitzer, dass sie die angeblich defekte Dachrinne an seinem Anwesen für 90 Euro reparieren könnten.

Nach einem erfolgten Verkaufsgespräch wurden die Dacharbeiten durchgeführt, indem 22 laufende Meter Dachrinne ausgetauscht wurden. Anschließend wurde ihm eine Rechnung von über 4.000 Euro präsentiert. Ohne den Namen zu hinterlassen, machten sich die Arbeiter aus dem Staub.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei einen dunklen Renault Kastenwagen mit polnischer Zulassung.

Bei den Unbekannten handelte es sich um einen 175 bis 180 cm großen, 30-35 Jahre alten Mann mit Schnauzbart und dunklen Haaren. Er trug wie sein ca. 160 cm große und ca. 50-55 Jahre alter Komplize Zimmermannskleidung.

Gegen die Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Hinweis zum Fahrzeug bzw. zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche der sogenannten „Dachhaie“. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.