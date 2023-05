Kaiserslautern

Streit an der Mall – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Dienstagabend in der Innenstadt unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen zwischen 22-22.30 Uhr in der Fruchthallstraße in Höhe der „Mall“. Hier kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Nach Angaben des 40-Jährigen hatte er „Stress“ mit einer ca. 10-köpfigen Personengruppe und erhielt aus dieser Gruppe heraus mehrere Messerstiche in den Nackenbereich. Während der Verletzte zu einem nahe gelegenen Schnellrestaurant lief, um von dort die Polizei zu verständigen, verschwanden die anderen Beteiligten in unbekannte Richtung.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen. Der 40-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Er konnte das Klinikum aber nach ambulanter Behandlung noch am Abend wieder verlassen.

Die Polizei fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich der Mall, beziehungsweise Fruchthallstraße/Spittelstraße etwas beobachtet und kann Hinweise auf eine etwa 10-köpfige Personengruppe geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer verursachtet am späten Dienstagabend in der Siegelbacher Straße, im Stadtteil Erfenbach, einen Unfall. Der Fahrzeugführer fuhr gegen ein geparktes Auto. Beide Wagen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war der 19-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ebenso konnten durch die Beamten Anzeichen festgestellt werden, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Dem

Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Im Raum steht außerdem ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt. |kfa

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine 59-jährige Autofahrerin meldete der Polizei am

Dienstag eine Unfallflucht. Hierbei wurde ihr Hyundai Tucson beschädigt. Der

Verursacher fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Die Dame hatte ihren SUV

gegen 6 Uhr vor der Königstraße 13 abgestellt. Als sie um 10.30 Uhr zu dem Wagen

zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken hinteren Tür fest. Wie es

zu dem Unfall kam, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen,

die etwas gesehen oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250, mit der Polizei in Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |kfa