Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Schönau kam es am Dienstag gegen 15:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 19-jährigen VW-Fahrer und einer 16-jährigen Fahrerin eines E-Scooters. Der VW-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang an der Kreuzung Sonderburger Straße/Boehringer Straße die zur Straße parallel fahrende E-Scooter-Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß fiel diese auf den Kopf. Sie erlitt hierdurch Kopfschmerzen und Schwindel, sodass sie in die Kinderklinik des UMM eingeliefert werden musste.

Am Pkw entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Gegenstände und Maimarkt-Wocheneinnahmen aus Pkw entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft zwei Rucksäcke, sowie die Wocheneinnahmen in Höhe von 25.000 Euro aus dem Fahrzeug eines Ausstellers, nachdem die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen wurde.

Einer der entwendeten Rucksäcke ist gelb. Das Fahrzeug stand zwischen 19-20:30 Uhr in der Xaver-Fuhr-Straße vor der Halle 7 am Maimarkt.

16-Jähriger stiehlt Roller und baut Unfall

Mannheim (ots) – Gleich mehrere Straftaten beging ein 16-Jähriger am Montagvormittag. Aufmerksam auf den 16-Jährigen wurden die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim aufgrund eines Unfalls, welcher sich im Einmündungsbereich der Käfertaler Straße/Dudenstraße, um 12:15 Uhr ereignete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 16-jährige Roller-Fahrer auf der Käfertaler Straße in Richtung Zielstraße und missachtete im Einmündungsbereich das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Käfertaler Straße entlang. Als dieser bei Grün nach links in die Dudenstraße einbog, bemerkte der

16-Jährige den bevorrechtigten Audi und verlor hierbei die Kontrolle über den Roller.

Der 16-Jährige stürzte zu Boden und schlitterte in Richtung des Audi, durch ein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr. Durch eine Vollbremsung konnte der Audi-Fahrer Schlimmeres verhindern. Ein Zusammenstoß ließ sich dennoch nicht gänzlich vermeiden. Der 16-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Während der Unfallermittlungen stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab außerdem einen Wert von über einem Promille. Bei weiteren polizeilichen Recherchen stellte sich außerdem heraus, dass der Roller am selben Morgen durch den 16-Jährigen entwendet worden war.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der 16-Jährige muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einer Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.

Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Mannheim (ots) – Kurz vor 08:30 Uhr wurde ein Fußgänger auf Höhe der Haltestelle Universität in der Otto-Selz-Straße von der Straßenbahn erfasst, als er über die Gleise lief. Bei dem nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzten Fußgänger handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 20-jährigen Mann.

Er wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Zum Glück befindet er sich außer Lebensgefahr. Die Polizei konnte gegen 10 Uhr den Verkehr wieder frei geben. Die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache dauern an.

Räuberischer Diebstahl in Einkaufsfiliale

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag, gegen 14 Uhr entwendete ein 39-jähriger Mann diverse Artikel eines Supermarktes in der Waldhofstraße. Nachdem der 39-Jährige die Artikel in seiner Kleidung versteckte und das Geschäft verlassen wollte, wurde dieser zunächst von einem Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen.

Während der 39-Jährige mehrfach versuchte den Mitarbeiter wegzustoßen, gelang es dem Mitarbeiter jedoch den 39-Jährigen zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Wert des Diebesgutes liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Mannheim (ots) – Am Dienstag klingelte um kurz nach 10 Uhr ein Mann bei einem

86-Jährigen aus Käfertal und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er

behauptete, dass er den Wasserdruck überprüfen müsse, woraufhin der ältere Herr

ihn in die Wohnung ließ. Der Täter ließ dabei die Türe offen, so dass kurze Zeit

später ein weiterer Mittäter unbemerkt in die Räumlichkeiten eindrang, während

der falsche Mitarbeiter den 86-Jährigen in ein Gespräch verwickelte und

ablenkte. Der Mittäter entwendete mehrere hundert Euro aus einer Geldkassette

und verließ dann die Wohnung. Der Senior bemerkte erst später den Diebstahl.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahl.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die

sich ebenfalls als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben haben, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-71840-0, zu

melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/