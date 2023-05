Auf der Straße angesprochen und in der Wohnung ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Meckesheim (ots) – Am Dienstag sprach gegen 12:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen 54-jährigen Mann auf der Hauptstraße an. Noch während des Gesprächs kamen die beiden an der Wohnanschrift des 54-Jährigen an, wo dieser die Haustüre aufschloss. Beim Betreten des Hausflurs, erhielt er plötzlich einen kräftigen Stoß in den Rücken, so dass er schwer zu Boden

stürzte.

Der Täter nutzte dies aus, drang in die Wohnung ein und entwendete mehrere Schmuckstücke, darunter eine Armbanduhr. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er ist knapp 175 cm groß, schlank und zwischen 40-50 Jahre alt. Er trug eine braune Jacke, braune Hosen und eine braune Schiebermütze und sprach Deutsch mit kurpfälzischem Dialekt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel: 0621/174-4444.

Steinwurf von Brücke gefährdet Pkw-Fahrerin – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Als eine 22-jährige Mini-Fahrerin die BAB 5 von Weinheim kommend in Richtung Heidelberg befuhr, bemerkte sie kurz nach dem Parkplatz Fliegwiese schemenhaft wie zwei Personen auf der Brücke standen und dass es kurz nach Passieren der Brücke zu einem massiv lauten Knall kam. An ihrem Pkw befand sich dann eine etwa drei Zentimeter große Beschädigung an der

Windschutzscheibe.

Die genannte Örtlichkeit wurde danach von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach zwei dunkel gekleideten Männern mit Kurzhaarschnitt erfolglos abgesucht.

Wohnwagen gestohlen – Diebstahlschaden von über 30.000 Euro

Meckesheim (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagnacht, 00 Uhr und Dienstagnachmittag, 18 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter einen im Brühlweg abgestellten Wohnwagen. Die Diebstahlsicherung des Wohnwagens beseitigte der Täter auf bisher ungeklärte Weise und entfernte sich mit dem Wohnwagen in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt im

fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel: 06223 / 9254-0, in Verbingung zu setzen.

Cold Case-Mordfall

St. Leon-Rot (ots) – Mord an einer noch nicht identifizierten Frau vor 1986. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bitten um Mithilfe in einem Cold Case. Am 16.März 1986 fanden Spaziergänger in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes an

der Bundesautobahn 6 (Mannheim – Heilbronn, Fahrtrichtung Heilbronn), Gemarkung 68789 St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis, die bereits stark verweste Leiche einer Frau, die trotz intensiver Ermittlungen einer wochenlang tätigen Sonderkommission damals nicht identifiziert werden konnte.

Nach den Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg war von Beginn an davon auszugehen, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Zum Zeitpunkt ihres Todes, möglicherweise Frühjahr/Herbst 1985, dürfte sie 27 bis 33 Jahre alt gewesen sein.

Des Weiteren konnte in den Folgewochen ermittelt werden:

Europäerin

Körpergröße circa 155 bis 165 cm

Bordeauxfarbene Hose und ein hellrotes T-Shirt; Kleidergröße

nicht bekannt (vergleiche Bild)

nicht bekannt (vergleiche Bild) weiße Freizeitschuhe Größe 36 (vergleiche Bild)

Zahnprothesenträgerin (Oberkiefer; vergleiche Bild)

Blutgruppe A

dünnes Lederbändchen am linken Fuß

Fingerring (geflochten aus drei gold-, silber-, und

bronzefarbenen Drähten; vergleiche Bild)

bronzefarbenen Drähten; vergleiche Bild) Die dazugehörigen Bilder können unter dem nachfolgenden Link

eingesehen werden: www.bka.de/IdentifyMe2

In den Folgejahren bemühten sich Staatsanwaltschaft Heidelberg und die

Kriminalpolizei ergebnislos um die Identifikation der Leiche. Unter anderem

erbrachte eine im Jahre 2009 am Institut für Rechtsmedizin der Universität

Freiburg nach neuesten wissenschaftlichen Methoden erstellte

Weichteilrekonstruktion des Schädels ebenso keine weiterführenden Erkenntnisse

wie die Veröffentlichung der von der Toten getragenen Oberkiefer-Zahnprothese in

einschlägigen Fachzeitschriften. Eine Materialanalyse der

Oberkiefer-Zahnprothese hat ergeben, dass ein Herstellungsort in Osteuropa

ausgeschlossen werden kann; sie dürfte in einem westeuropäischen Land

hergestellt worden sein.

Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Frau auch nach rund 37 Jahren doch noch

identifizieren und das Verbrechen an ihr aufklären zu können, hat die

Staatsanwaltschaft Heidelberg im Jahr 2011 beim Rechtsmedizinischen Institut der

Universität München zwei Gutachten in Auftrag gegeben, die anhand einer

Isotopenanalyse von Knochen, Zähnen und Haaren der Toten Hinweise zu deren

Herkunfts- beziehungsweise letzten Aufenthaltsorten zu Lebzeiten geben sollten.

Nach dem Ergebnis dieser Isotopenanalysen nehmen die Ermittler jetzt an, dass

die Frau womöglich

mehrfach ihren Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsort gewechselt

haben dürfte

haben dürfte längere Zeit in den Benelux-Ländern (Luxemburg, Belgien,

Niederlande) gelebt

Niederlande) gelebt sich die letzten zehn Monate ihres Lebens möglicherweise in

Großbritannien aufgehalten haben könnte.

Woher die Frau stammt, war auch durch die Isotopengutachten nicht eindeutig zu

klären; es besteht unter anderem eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie in

einem der GUS-Staaten aufgewachsen sein könnte.

Von einem erneuten Fahndungsaufruf erhoffen sich die Staatsanwaltschaft

Heidelberg und das Dezernat Kapitalverbrechen der Heidelberger Kriminalpolizei

doch noch Hinweise zur Identität der Toten zu erhalten.

Sie wenden sich diesbezüglich deshalb besonders an die Öffentlichkeit mit folgenden Fragen:

Wer kennt die Tote?

Wer kann Angaben über ihre Identität machen?

Wer kennt eine Frau, die seit 1985 aus dem

Benelux-Raum/Großbritannien verschwunden und deren Schicksal bis

heute nicht geklärt ist?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter Tel.-Nr. 06221/174-4444 oder

jede andere Polizeidienststelle in Europa entgegen.

Für Hinweise, die zur Identifizierung der Frau, zur Klärung der Todesumstände

und somit gegebenenfalls zur Ergreifung eines Täters führen, ist eine Belohnung

in Höhe von 5.000,00 EUR ausgesetzt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des

Rechtsweges erfolgt.

Anmerkung: Durch niederländische Behörden werden internationale

Öffentlichkeitsfahndungen zu bisher nicht aufgeklärten Mordfällen initiiert, bei

denen das weibliche Opfer bislang noch nicht identifiziert wurde und vornehmlich

aus den Ländern Belgien, Niederlande oder Deutschland stammt. Vorgenannter Cold

Case-Fall wird in diese weltweite Öffentlichkeitsfahndung aufgenommen. Die

Kampagne wird von Interpol Lyon und dem BKA unterstützt. Weitere Infos zur

Kampagne finden Sie hier: www.bka.de/IdentifyMe