Neustadt: „Frühlingsgefühle“ – Überraschungskino für Erwachsene am 15. Mai 2023

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtbücherei lädt alle Film- und Romantik-Fans zu einem besonderen Highlight ein. Am Montag, 15. Mai, findet um 18.30 Uhr das Überraschungskino „Frühlingsgefühle“ statt. Gezeigt wird in der beliebten Veranstaltungsreihe eine romantische Komödie für Erwachsene, die garantiert für gute Laune sorgen wird.

Ob allein oder zu zweit – „Frühlingsgefühle“ bietet eine wunderbare Gelegenheit, den Abend auf romantische Art zu verbringen.

Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Reservierung erforderlich.

Eintrittskarten gibt es kostenlos bis zwei Tage vor der Veranstaltung in der Stadtbücherei. Eine telefonische Anmeldung unter 06321/855-1717 oder an stadtbuecherei@neustadt.eu ist erforderlich.