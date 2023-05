Lambrecht: Stadtradeln-Aktion vom 28. Juni bis 18. Juli 2023

Lambrecht, VG – Die Verbandsgemeinde Lambrecht ruft zum alljährlichen Stadtradeln auf und beteiligt sich bereits zum 5. Mal mit dem Landkreis und seinen Gemeinden.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums geht es darum, so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder auch in der Freizeit – jede Fahrt zählt (ob alleine oder in der Gruppe) und kann online (+ App) erfasst werden. Jede/r ist herzlich willkommen! Einfach anmelden bzw. registrieren unter: www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim (Suchwort: Lambrecht) und informieren Sie sich dort über die geplanten Aktionen im Landkreis wie z.B.:

landkreisweite Auftaktveranstaltung in Bad Dürkheim

und unter: www.vg-lambrecht.de „Aktuelles“

Klimaschutz-Stadtradeln-Aktion 2023 – Angebote in der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz):

Radtour ins Kohlbachtal am Samstag, 08.07.2023, 10.30 Uhr, Treffpunkt: Lidl-Parkplatz

Stadtradeln-Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 06.09.2023, 17 Uhr, Treffpunkt: Gemeinschaftshaus Lambrecht (Pfalz) hinterm Spielplatz.

Machen Sie mit und leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion von CO2-Emissionen. Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und steigern Sie durch regelmäßiges Radfahren Ihre Fitness. Ausprobieren lohnt sich!