Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Baustellencontainer

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.05.2023, 13:00 Uhr, bis 08.05.2023, 05:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer in der Weinstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten zuerst ein Schloss an einem Bauzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Anschließend hebelten sie mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand einen Baustellencontainer auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass ein Laser-Aufsatz und die Kaffeekasse im Gesamtwert von ca. 2500 Euro entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ungstein, Kallstadt: Durchfahrtskontrollen

Ungstein / Kallstadt (ots) – Im Zeitraum vom 04.05.2023 bis 09.05.2023 wurden zu unterschiedlichen Zeiten auf den Wirtschaftswegen zwischen Ungstein und Kallstadt das Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt 6 Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während den Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die aufgrund der Präsenz der Streife wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Grünstadt: Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Grünstadt (ots) – Am Montag, 08.05.2023, zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Sausenheimer Straße in Grünstadt. Der unbekannte Fahrer befuhr die Sausenheimer Straße in Fahrtrichtung Neuleiningen und streifte beim Vorbeifahren das am rechten Fahrbahnrand geparkte Auto. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93 120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):