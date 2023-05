Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Neustadt/Weinstraße – OT Lachen-Speyerdorf (ots) – Bereits am 09.05.2023 gegen 01:00 Uhr teilt der Eigentümer eines LKW im Industriegebiet Im Altenschemel in 67435 Neustadt/W. – Lachen-Speyerdorf hiesiger Dienststelle mit, dass zwei unbekannte Personen an seinem LKW Dieselkraftstoff abzapfen würden. Auf Ansprache des Geschädigten flüchteten die beiden unbekannten Täter mittels eines bislang unbekannten Fahrzeuges in Fahrtrichtung Neustadt/W.. Eine durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos, weshalb die Polizei Neustadt/W. Personen bittet, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich bei dieser zu melden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro.

Neustadt: Führerschein nicht rechtzeitig umgeschrieben

Neustadt/Weinstraße (ots) – Seinen Führerschein nicht rechtzeitig umgeschrieben hat ein 35-Jähriger, welcher am 10.05.2023 um 02:30 Uhr mit seinem VW Transporter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer lediglich im Besitz eines nicht-europäischen Führerscheines ist. Da dieser bereits seit über einem Jahr ordnungsbehördlichen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Da der 35-Jährige dieser Erfordernis nicht nachkam, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde abschließend sichergestellt. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Inhaber von nicht-europäischen Führerscheinen nach Ablauf von sechs Monaten nach Wohnsitzbegründung in der Bundesrepublik Deutschland ihren Führerschein umschreiben lassen müssen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):