Bobenheim-Roxheim: Sportliche Verstärkung für die Bernd-Jung-Stiftung

Bobenheim-Roxheim – Christian Gittelmann, FIFA-Schiedsrichterassistent und VAR (Video Assistant Referee) wirkt zukünftig im Beirat der Bernd-Jung-Stiftung mit.

Christian Gittelmann ist nicht nur in unserer Region beheimatet, sondern auch national und international sehr bekannt von seinen mehr als 155 Einsätzen in der Fußball-Bundesliga und u.a. auch in der Champions League.

Seine Motivation, sich bei der Stiftung zu engagieren ist vor allem, etwas Nachhaltiges für Kinder und Jugendliche im Sport und im Verein zu schaffen, das deren Lebensweg bereichert und trifft damit nicht nur genau die junge Zielgruppe sondern auch einen der großen Zwecke der Bernd-Jung-Stiftung.