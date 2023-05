Kreis Kaiserslautern – Große Ereignisse werfen ihr Schatten voraus. Am 27.04.2023 fand die konstituierende Sitzung der LAG Westrich Glantal für die neue LEADER-Förderperiode 2023 – 2029 in der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau statt.

Es gab viel zu besprechen, denn in Zukunft werden sich nicht nur die Handlungsfelder zur Umsetzung der Projekte erweitern, sondern auch die Gebietskulisse. In der neuen Förderperiode, also voraussichtlich ab Juli 2023, werden die beiden Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Weilerbach neuer Teil der LEADER-Region sein. Insgesamt stehen ca. 3,8 Mio. Euro Fördermittel zur Verfügung. Diese können zukünftig in vier, statt bisher drei verschiedenen Handlungsfelder (Gemeinsam zukunftsfähig ausrichten; Wirtschaft aktiv weiterentwickeln; Erleben vielfältig gestalten und Kultur- und Naturlandschaft langfristig sichern) abgerufen werden. Weiterhin stehen jährlich 30.000 Euro für die Umsetzung von Ehrenamtlichen Bürgerprojekten zur Verfügung.

„Es ist sehr zu begrüßen, dass die neue Förderperiode mit den verfügbaren EU-Mitteln in trockenen Tüchern ist. Denn gerade die Entwicklung unseres ländlichen Raums braucht Akteure und entsprechende Ressourcen! Auf diese einfache Formel gebracht, ist es Ziel der LAG Westrich-Glantal, möglichst viele lokale bzw. regionale Akteure bei Ihren Ideen zu unterstützen und zum Mitmachen zu bewegen“,

so Landrat Ralf Leßmeister.

Auch zum Abschluss der aktuellen Förderperiode gab es noch einiges zu tun. So wurden die letzten Ehrenamtlichen Bürgerprojekte in der alten Gebietskulisse ausgewählt. Die Auswahl war nicht ganz einfach, denn es wurden insgesamt 24 interessante Projekte eingereicht. Dabei hatten die Bürgerinnen und Bürger viele tolle sowie innovative Ideen zur Förderung und Stärkung der Gesellschaft im ländlichen Raum. Eine Initiative möchte zum Beispiel im Oberen Glantal eine Keltermaschine zur öffentlichen Nutzung erwerben. Diese soll von Privatpersonen in Anspruch genommen werden können, um herumliegendes Obst im Herbst nicht auf dem Feld oder der Straße verfaulen zu lassen. Wie der Projekttitel „Füll den Apfel in die Flasche“ erahnen lässt, soll daraus Saft entstehen, um die vorhandenen Ressourcen möglichst optimal zu nutzen. Ein anderes Projekt möchte den Gospelchor für alle Mitbürger:innen zugänglich machen. Dazu werden Mitschnitte der Aufführung auf Online-Portalen hochgeladen, aber auch auf modernen Tonie-Figuren veröffentlicht. Natürlich wird auch an die CD-liebhaber:innen gedacht. Letztlich hat sich der Vorstand für die Förderung von 14 einzigartigen Projekte entschieden, welche mit insgesamt 30.000 Euro unterstützt werden.

Auch wenn alle auf die neue Förderperiode gespannt sind, soll die vergangene Förderperiode nicht vergessen und gebührend verabschiedet werden. Dazu findet am 11.06.2023 ab 10 Uhr eine gemeinsame Radtour statt, bei der LEADER-geförderte Projekte auf einer Teilstrecke der Pfälzer Seentour besichtigt werden. Anschließend bietet die LAG ab etwa 13 Uhr eine Veranstaltung am Seewoog in Miesenbach mit buntem Programm an. Sie möchten gerne bei der Veranstaltung dabei sein? Dann melden Sie sich bitte beim Regionalmanagement (marc.wagner@entra.de). Gerne dürfen Sie sich auch nur für eine der beiden Teilveranstaltungen anmelden. Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam zu radeln.