In Geldbörse gegriffen

Rülzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter sprach gestern Mittag im Hubenweg einen 64-Jährigen an und fragte nach zwei Euro für ein wichtiges Telefonat. Als der Mann in seinem Geldbeutel nachschaute, griff der Täter unvermittelt in die Geldbörse und entnahm mehrere Geldscheine.

Im Anschluss flüchtete er zu Fuß.

Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall Bienwald B9

Wörth (ots) – Am Dienstagmorgen 09.05.2023 kam es gegen 05 Uhr auf der Bienwald B 9 bei Wörth zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der 69-jährige PKW-Fahrer wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Der nachfolgende 39-jährige LKW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit der Fahrerseite des PKW.

Der PKW-Fahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bienwald B9 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten teilweise vollgesperrt.

Geschwindigkeitskontrolle

Wörth (ots) – Am 08.05.2023 wurde in der Zeit von 16-18:00 Uhr in Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Es ergaben sich bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h neben 29 Geschwindigkeitsverstößen 3 Gurtverstöße 1 Ladungsverstoß sowie 1 Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Einbruch in Tankstelle

Steinweiler (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 09.05.2023 kam es in Steinweiler zu einem Einbruch in eine ortsansässige Tankstelle. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln sowie einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Steinweiler gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per Email piwoerth@polizei.rlp.de