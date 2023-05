Streit auf Straße eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Montagabend 08.05.2023 in der Sedanstraße. Gegen 18:15 Uhr gerieten ein 44- und ein 51-Jähriger auf offener Straße in einen Streit. Hierbei soll der 51-Jährige versucht haben mit einem Messer auf den 41-Jährigen einzuwirken.

Der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gitarren aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karlsbader Straße drei Gitarren sowie einen Verstärker. Das Fehlen der Musikinstrumente wurde am Montagabend (08.05.2023) festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Mit Bierdosen beworfen – Mann landet im Gewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Ein alkoholisierter 46-Jähriger warf am Montagabend (08.05.2023) mit mehreren Bierdosen auf eine 26-Jährige im Bereich der Bismarckstraße. Die 26-Jährige konnte sich in einen nahe gelegenen Drogeriemarkt retten und die Polizei verständigen. Als die Polizei erschien, schrie der 46-Jährige lautstark im Drogeriemarkt und spuckte auf die 26-Jährige.

Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde der Mann zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo er eindeutig identifiziert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,73. Die Nacht verbrachte der 46-Jährige im polizeilichen Gewahrsam.

Chromteile von Grundstück entwendet

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann betrat am Montag (08.05.2023) zwischen 11.30 und 12 Uhr ein Grundstück in der Rheinhorststraße und zerschlug dort zwei gelagerte Waschbecken. Anschließend entfernte er die Chromarmaturen aus den Waschbecken und flüchtete mit einem Auto. Ein Zeuge beobachtete die Tat und notierte sich das Kennzeichen.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag 07.05.2023 auf Montag 08.05.2023 in eine Gaststätte im Strandweg ein. Aus der Gaststätte wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Erneut falsche Polizeibeamte am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 08.05.2023 registrierte die Polizei 4 Fälle von falschen Polizeibeamten. Hierbei meldeten sich falsche Polizeibeamten und angebliche Enkel bei vier Senioren aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen. Alle Senioren beendeten das Telefonat rechtzeitig und gingen nicht auf das Gespräch ein. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“ oder des „falschen Polizeibeamten“ auf Senioren ab. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Senioren eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 0621/963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.