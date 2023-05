Durchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen nach mehreren Einbrüchen in Schulen und Kindergärten

Speyer (ots) – Im Zeitraum März 2023 bis Anfang Mai 2023 registrierte die Polizei eine Serie von Einbrüchen, bei denen die zunächst unbekannten Täter schwerpunktmäßig Speyerer Schulen, Kindergärten aber auch Sportstätten als Tatobjekte auswählten.

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen volltreckten am Freitag (05.05.2023) Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren, denen. Bei den Durchsuchungen wurde einbruchtypisches Werkzeug und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Speyer dauern an.

Exhibitionist an Unterführung- Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Sonntag 07.05.2023 gegen 18:17 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann in der Unterführung der Straße „Am Germansberg“ zur Paul-Egel-Straße vor mehreren Personen. Darüber hinaus nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

ca. 185cm, ca. 40 Jahre, hellbraune Hose, braune Kleidung, kurze Haare, schlanke Figur.

Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Zeugen oder weitere Geschädigten werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Tel: 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Ohne Führerschein- aber unter dem Einfluss von Drogen mit dem PKW unterwegs

Speyer (ots) – Am 08.05.2023 gegen 20:38 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 17-Jährigen Fahrzeugführer in der Rheintorstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten Marihuana in der Bauchtasche, ein am Gürtel befestigter Dolch und ein angerauchter Joint im Fußraum des Fahrersitzes.

Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis ein. Er wurde zur Dienststelle gebracht und dort eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er einem Sorgeberechtigten übergeben.