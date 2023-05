Frankfurt-Niederrad: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 08. Mai 2023, gegen 16.00 Uhr,

kontrollierten Beamte des 10. Polizeirevieres einen 23-jährigen Mann, wegen des

Verdachtes des Handelns mit Betäubungsmitteln.

Dieser versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch

eingeholt und zu Boden gebracht werden. Der 23-Jährige leistete dabei

erheblichen Widerstand.

In der von ihm mitgeführten Tasche konnten neben einem Einhandmesser noch drei

Smartphones, rund 54 Gramm Haschisch, rund 83 Gramm Marihuana und Bargeld (470

EUR) in szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt werden.

Bereits am 03. März 2023 war der Beschuldigte in der Schwarzwaldstraße mit rund

45 Gramm Haschisch und rund 77 Gramm Marihuana angetroffen worden.

Auf dem Revier klagte der 23-Jährige über Schwindelgefühl, weshalb ein

Rettungswagen angefordert wurde. Eine Krankenhausvorstellung war jedoch nicht

erforderlich.

Die beiden festnehmenden Beamten begaben sich anschließend wegen der durch die

Widerstandshandlungen erlittenen Hautverletzungen in ärztliche Behandlung.

Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen beobachteten am Montag, den 08. Mai 2023, gegen

03.50 Uhr, einen zunächst unbekannten Täter, der an einem Bürogebäude in der

Hanauer Landstraße zwei Scheiben einschlug.

Die Zeugen verständigten die Polizei, der es gelang, den Tatverdächtigen hinter

einem Gebüsch festzunehmen, nachdem er das Objekt wieder verlassen hatte.

Bei ihm handelt es sich um einen 25-jährigen Wohnsitzlosen. Entwendete

Gegenstände konnten bei ihm nicht aufgefunden werden, dafür jedoch 8,23 Gramm

Haschisch.

Frankfurt-Dornbusch: Sachbeschädigungen an Pkw

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 07. Mai 2023, gegen 15.00 Uhr, wurden in

der Liliencronstraße und in der Grillparzerstraße zehn dort ordnungsgemäß

geparkte Fahrzeuge an der Beifahrerseite zerkratzt. Der hierdurch entstandene

Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro beziffern.

Zerkratzt wurden dabei Fahrzeuge der unterschiedlichsten Hersteller, wie

Mercedes, Skoda, Land Rover, KIA, Porsche, Audi und BMW.

Zeugen hatten zuvor zwei Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren beobachtet. Beide

waren etwa 170 cm groß, einer trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißer

Beschriftung.

Sachdienliche Hinweise erbittet das 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer

069-75511200.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Crack sichergestellt

Frankfurt (ots) – (lo) Im Rahmen einer Personenkontrolle stellten Polizeibeamte

am gestrigen Montag, den 09. Mai 2023, bei einem 23-jährigen Mann in der

Niddastraße rund 50 Gramm Crack sicher, was bis zu 5.000 Konsumeinheiten

entspricht. Das Rauschgift hatte dieser in bereits verkaufsfertigen Portionen

einstecken. In der Folge eröffneten die Beamten dem Neu-Isenburger seine

Festnahme und legten ihm Handfesseln an. Sie verbrachten ihn in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums. Der 23-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Montagmittag

einen 33-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der gegen 8 Uhr einem

Reisenden eine Tasche entwendet hatte. Die Tasche, in der sich neben einem

hochwertigen Handy im Wert von rund 1000 Euro auch persönlichen Unterlagen

befanden, hatte der Täter seinem Opfer im Wartebereich des Hauptbahnhofes

gestohlen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten die Fahnder den

Mann erkennen, festnehmen und zur Wache bringen. Die gestohlene Tasche wie auch

das Handy konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der 33-Jährige wollte sich zum

Verbleib der Sachen nicht äußern. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

wegen Diebstahls wird er heute dem Haftrichter vorgeführt.