Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ranstadt: Autofahrerin geschlagen

In der Haupt-, sowie der Bahnhofstraße in Ranstadt fiel am Samstagnachmittag (6.5.) ein Mann auf, der dort vor mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge gesprungen und gegen diese getreten haben soll. Zudem soll er einer 51-jährigen Autofahrerin mit der flachen Hand in ihr Gesicht geschlagen haben. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem namentlich aktuell unbekannten Tatverdächtigen um einen ungepflegt wirkenden, etwa 20 bis 30 Jahre alten und ungefähr 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren und Bart handeln, der bekleidet war mit hellblauem T-Shirt und dunkler Hose. Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet neben Zeugenhinweisen auch etwaige weitere Geschädigte darum, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Reichelsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3187 – 22-Jährige aus Auto geschleudert

Friedberg (ots)

Am Montagabend kam es auf der Landstraße zwischen Blofeld und Dauernheim zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine aus dem Kreis Gießen stammende, 22-jährige Fahrzeugführerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten die junge Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 18.10 Uhr war die 22-Jährige am Steuer ihres grauen Kleinwagens auf der L3187 in Richtung Blofeld unterwegs, als sie, kurz vor dem Orteingang, aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Kleinwagen geriet in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde die Fahrzeugführerin aus dem Wagen geschleudert.

Die zuständige Staatsanwaltschaft beauftragte noch am Abend einen Gutachter mit der Unfallursachenermittlung und ließ das erheblich beschädigte Fahrzeug sicherstellen. Die Fahrbahn war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt und konnte gegen 21.30 Uhr schließlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten mehrere Verkehrsteilnehmer kurz nach dem Unfall an der Landstraße angehalten, deren Personalien den Ermittlern zum Teil aktuell noch nicht bekannt sind. Der Polizei namentlich bislang noch nicht bekannte Zeugen des Unfallgeschehens werden daher dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Schwerer Verkehrsunfall auf L3134 – 25-Jähriger prallt gegen Baum

In der Nacht zu Dienstag (09.05.23) kam der Fahrer eines schwarzen BMW auf der Landstraße zwischen Bad Nauheim und Ockstadt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der aus dem Wetteraukreis stammende 25-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Feuerwehrleute konnten den jungen Mann schließlich befreien, woraufhin Rettungskräfte ihn mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Warum es gegen 1.20 Uhr zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen war steht bislang nicht fest. Diesbezüglich ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen noch in der Nacht die Hinzuziehung eines Gutachters an. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.